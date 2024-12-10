Белоусов заявил об успешном развитии военного сотрудничества Индии и России

Андрей Белоусов заявил о развитии военного взаимодействия России и Индии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что уровень взаимодействия между Москвой и Дели по военной линии успешно развивается.

Как передает ТАСС, он подчеркнул значимость многосторонних форматов, в первую очередь в рамках таких организаций, как Шанхайская организация сотрудничества и совещаний министров обороны стран – членов АСЕАН.

Белоусов также отметил, что важную роль в укреплении двусторонних связей играют доверительные отношения президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Он выразил благодарность министру обороны Индии Раджнатху Сингху за визит в Москву для участия в 21-м заседании российско-индийской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

По словам Белоусова, результаты встреч Путина и Моди в Москве и на саммите БРИКС в Казани способствовали углублению стратегического партнерства в оборонной сфере. Он выразил уверенность, что предстоящая встреча укрепит российско-индийские отношения в области обороны и безопасности, и на заседании планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в военной сфере.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия передала Индии фрегат Tushil проекта 11356, Индия приблизилась к подписанию соглашения с Россией на покупку радиолокационных станций, а также рассказала об интересе к покупке производимых в стране автоматов АК-203.