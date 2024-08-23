В Индии рассказали об интересе к покупке производимых в стране автоматов АК-203

Директор IRRPL: Страны проявляют интерес к покупке производимых в Индии автоматов АК-203

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что автоматы компании становятся все более популярными, к производителю обратились представители восьми-десяти стран, заинтересованных в покупке оружия.

«В основном это соседние с Индией страны. Также проявляющие интерес регионы – Ближний Восток и Юг Африки», – передает слова генерал-майора ТАСС.

Он добавил, что индийские командиры и солдаты, использующие автоматы АК-203, высоко оценили это оружие. АК-203, по его словам, технологически совершенен, а эргономика очень хороша».

В ВС Индии уже поставлено 35 тыс. единиц автоматов Калашникова. Оружие на вооружении в первую очередь у военнослужащих северного и восточного командований Индии. «Из наших заказов почти 95% приходится на сухопутные войска, 5% – на военно-воздушные силы и военно-морской флот», – уточнил Шарма.

Он предполагает, что следующую партию автоматов планируется, возможно, поставить ВВС и ВМС.

Автоматы АК-203 используются в борьбе с повстанцами, террористами и в других областях.

Шарма рассказал, что в армии служит последние 36 лет, по его словам, он использовал все виды российского оружия, в том числе вертолеты. Высокопоставленный военный отметил, что гордится партнерством с Россией и использованием ее оружия.

По данным Шарма, до конца года ВС Индии получат еще 20 тыс. автоматов АК-203, уже их поставлено 35 тыс.

ИНТЕРВЬЮ: ВС Индии до конца 2024 года получат еще 20 тыс. автоматов АК-203 местного производства: 15% компонентов для этих 20 тыс. автоматов будут изготовлены в Индии.

Напомним, Индия – первая зарубежная страна, в которой производится «двухсотая» серия автоматов Калашникова.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва отмечает прогресс сотрудничества с Индией по производству современного оружия.