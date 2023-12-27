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Лавров отметил прогресс сотрудничества с Индией по производству современного оружия
Лавров: Россия отмечает прогресс сотрудничества с Индией по производству современного оружия
Россия и Индия обсудили взаимодействие в военно-технической сфере, Москва отмечает прогресс в сотрудничестве с Нью-Дели по производству современных видов вооружений, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.
По его словам, стороны обсудили перспективы военно-технического сотрудничества, включая совместное производство современных видов вооружений, по которым есть движение вперед, передает ТАСС.
Ранее российско-индийское предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited начало производство автоматов АК-203 для вооруженных сил Индии.