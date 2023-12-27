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    Зеленский выбрал токсичный способ загнать украинцев в армию
    Стало известно о модернизации «Арматы»
    Вассерман прокомментировал мольбу Ивлеевой о прощении
    Военный эксперт назвал преимущества новой бикалиберной РСЗО «Возрождение»
    ВСУ отступили после провала контратак в Харьковской области
    В России создан новый дрон-камикадзе «Суперкам»
    Власти Абхазии ратифицировали передачу России госдачи в Пицунде
    Ростех передал Минобороны партию Су-57
    Миллер назвал сроки окончания полной газификации в России
    Мнения
    Олег Хавич Олег Хавич Украинцев обвинили в пятом разделе Польши

    Украинцы паразитируют на польских социальных выплатах, лишают работы местных фермеров и дальнобойщиков. А теперь они претендуют и на польскую землю.

    0 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Футбольный «Краснодар» созрел для чемпионства

    Чтобы решить задачу и осуществить мечту Галицкого, «быкам» нужно срочно усиливаться, причем радикально. «Зенит», забиравший золотые медали РПЛ последние пять лет, явно не смирится со вторым местом. А следующего шанса краснодарцы могут ждать еще долго.

    0 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Запретить Россию – это все равно что запретить океан

    Западные лидеры не смотрели фильм «Чучело», и чем больше я думаю об их мировоззрении, тем больше понимаю – у них не было и опыта настоящих, простых отношений. Была только борьба за деньги и власть. Страшная судьба, но они ее выбрали сами.

    7 комментариев
    27 декабря 2023, 14:15

    Лавров отметил прогресс сотрудничества с Индией по производству современного оружия

    Лавров: Россия отмечает прогресс сотрудничества с Индией по производству современного оружия

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия и Индия обсудили взаимодействие в военно-технической сфере, Москва отмечает прогресс в сотрудничестве с Нью-Дели по производству современных видов вооружений, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

    По его словам, стороны обсудили перспективы военно-технического сотрудничества, включая совместное производство современных видов вооружений, по которым есть движение вперед, передает ТАСС.

    Ранее российско-индийское предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited начало производство автоматов АК-203 для вооруженных сил Индии.

    26 декабря 2023, 15:14
    Польский эксперт: Украина вскоре может лишиться выхода к Черному морю

    Польский эксперт Яцек Бартосяк заявил, что Украина вскоре может лишиться выхода к Черному морю

    Польский эксперт: Украина вскоре может лишиться выхода к Черному морю
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия будет постепенно добиваться все больших успехов в конфликте, вплоть до лишения Украины выхода к Черному морю, считает польский эксперт Яцек Бартосяк.

    «Москва может достичь своей цели и отрезать Украину от торговых путей через Черное море», – сказал Бартосяк польскому изданию Do Rzeczy, передает РИА Новости.

    По его словам, Украина не получает «столько боеприпасов, сколько должна», поскольку у Запада «этих боеприпасов просто-напросто нет».

    Бартосяк считает, что если Россия продолжит развивать наступление, солдаты ВСУ могут поднять мятеж и отстранить военное командование от принятия решений.

    «Полагаю, что мы находимся в одном шаге от краха украинского государства», – подчеркнул польский эксперт.

    Ранее бывший командующий Сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что Украина уже не сможет вернуть утраченные территории.

    Коментарии (51)
    26 декабря 2023, 22:27
    Собчак извинилась за внешний вид на «голой» вечеринке Ивлеевой
    Собчак извинилась за внешний вид на «голой» вечеринке Ивлеевой
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Журналист Ксения Собчак, которая участвовала в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой, записала видеообращение, извинившись за свой внешний вид на вечеринке.

    Собчак в своем Telegram-канале заверила, что «никого не хотела обидеть или оскорбить». «И если кого-то задел мой внешний вид, я за это извиняюсь», – сказала она, добавив, что «любит свою страну». Собчак подчеркнула, что является «журналистом, который работает в России», и не желает «вызывать ощущение ненависти и злости по отношению» к себе «и к другим артистам из-за вот такой глупой случайности», передает ТАСС.

    Собчак считает, что демонстрация вечеринки «на весь мир» была неуместной. Она пояснила, что «при всей своей любви к провокации и эпатажу» осознает необходимость «аккуратно выбирать время» для них. «Сейчас не оно», – сказала Собчак.

    Также она отметила, что на вечеринке «был не всегда эпатаж, а местами нелепая безвкусица». При этом Собчак призвала учитывать, что случившееся «никем не планировалось как публичная история или публичное заявление».

    Напомним, в ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор» прошла вечеринка Ивлеевой. Гостям предлагалось прийти «практически голыми». На ней отметились Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и Ксения Собчак.

    Киркоров записал видеообращение, в котором извинился за неподобающее поведение и назвал себя патриотом страны. Билан и Лолита также объяснили свое присутствие на «голой» вечеринке. Участвовавший в вечеринке рэпер Николай Васильев (Vacio) был арестован на 15 суток. На саму Ивлееву подали в суд на 1 млрд рублей.

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    27 декабря 2023, 08:18
    Стало известно о модернизации «Арматы»

    Чемезов: Идут работы по повышению огневой мощи танка «Армата»

    Стало известно о модернизации «Арматы»
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ведутся работы по повышению огневой мощи танка Т-14 «Армата», поэтому все самое неприятное у противников России впереди, сообщил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

    По его словам, Ростех в скором будущем продемонстрирует результат работы, которая значительно повысит потенциал и боевую мощь «Арматы», поэтому все самое неприятное у противников России впереди, передает РИА «Новости». Чемезов добавил, что «сам танк готов, его мы сделали давно».

    Глава Ростеха заявил, что машина имеет систему управления огнем следующего поколения, насыщена новейшими электронными системами, максимально защищен экипаж.

    Чемезов также добавил, что уже сейчас «Армата» на голову выше той же «Меркавы», которую позиционировали как сверхзащищенную, а на деле она имеет защиту на уровне тяжелой БМП, что стало очевидно в Палестине.

    Ранее американский журнал Military Watch Magazine написал, что доказавшие свою мощь в ходе спецоперации на Украине российские танки Т-14 «Армата» являются более совершенными, чем танки производства западных стран.

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    26 декабря 2023, 21:28
    Уехавших в США российских шпажистов объявили в розыск

    Шпажисты Сергей и Виолетта Бида объявлены в розыск по уголовной статье

    Уехавших в США российских шпажистов объявили в розыск
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Ольга Иванова

    МВД России объявило в розыск по уголовной статье шпажистов Сергея и Виолетту Бида, которые приняли участие в чемпионате США без согласия российской стороны, следует из базы розыска ведомства.

    При этом в карточках Сергея и Виолетты в базе МВД не указано по какой именно статье ведется розыск, передает ТАСС.

    Шпажист Бида является серебряным призером Олимпиады в Токио в командном турнире, Виолетта Бида – призер чемпионата мира. Они переехали в США и живут в Калифорнии.

    Ранее супруги Бида, будучи действующим офицером Росгвардии и действующей военнослужащей, выступили на чемпионате США без согласия российской стороны.

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    26 декабря 2023, 18:15
    Командующего Воздушными силами ВСУ Олещука объявили в розыск
    Командующего Воздушными силами ВСУ Олещука объявили в розыск
    @ Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    МВД России объявило в розыск по уголовной статье командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, который заочно обвиняется в террористическом акте после атаки беспилотников на территорию России.

    В ведомстве сообщили, что он разыскивается по статье УК, но по какой именно, не указывается, передает ТАСС.

    Ранее Басманный суд Москвы во второй раз заочно арестовал главу украинской разведки Кирилла Буданова по обвинению в причастности к 104 терактам.

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    27 декабря 2023, 07:57
    Ивлеева попросила второй шанс у народа России

    Ивлеева после «голой» вечеринки попросила второй шанс у народа России

    Ивлеева попросила второй шанс у народа России
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Блогер и актриса Анастасия Ивлеева, устроившая «голую» вечеринку, заявила, что очень хотела бы попросить второй шанс у народа России.

    «Говорят, Россия умеет прощать. Если это так, я бы очень хотела попросить второй шанс у вас, у народа, а если нет, то прилюдную казнь никто не отменял», – заявила Ивлеева, добавив, что это, «наверное, сейчас уже происходит». Она сказала, что не станет «уворачиваться и готова к любым исходам». При этом Ивлеева заявила о желании найти «новые возможности коммуникации» и понять новую себя.

    Как заявила Ивлеева, она хочет понять, что может предложить аудитории, чтобы сохранить «связь». «И я в первую очередь обращаюсь именно к вам, а не к кому-то еще, потому что все, что у меня имеется сейчас, это благодаря вашей любви», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Ивлеева считает, что участвовавшие в вечеринке не заслуживают наказаний. Она извинилась перед артистами: «Мне больно осознавать, что все попали под общую гребенку и происходят отмены, происходят расторжения. Чувствовать себя человеком, который в единственном экземпляре несет за это ответственность, очень сложно».

    По ее словам, она устроила вечеринку, чтобы «презентовать своей арт-проект». Однако, признала Ивлеева, «это можно было сделать более гуманно, более в ногу со временем, с учетом нынешнего положения». «Но, видимо, это случилось так, как случилось, чтобы я поняла какие-то очень важные вещи в своей жизни и оказалась на самом дне», – заявила она.

    Напомним, в ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор» прошла вечеринка Ивлеевой. Гостям предлагалось прийти «практически голыми». На ней отметились Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и Ксения Собчак. Киркоров записал видеообращение, в котором извинился за неподобающее поведение. Собчак тоже извинилась за свой внешний вид. Билан и Лолита также объяснили свое присутствие на «голой» вечеринке.

    Сама Ивлеева сообщила, что все вырученные средства от продажи билетов во второй день вечеринки лично направит в благотворительные организации. При этом сообщалось, что на нее подали в суд на 1 млрд рублей.

    Коментарии (116)
    26 декабря 2023, 20:43
    Обвиняемому в поставках неэффективных комплексов для Крымского моста запросили семь лет

    Tекст: Ольга Иванова

    Гособвинение запросило семь лет колонии для бывшего главы отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова, обвиняемого в причастности к поставке некачественных радиолокационных комплексов для защиты Крымского моста от беспилотников и газопровода из Краснодара в Крым.

    Во Втором Западном окружном военном суде, где начались прения сторон по делу, уточнили, что прокурор также просит лишить офицера звания и госнаград, передает ТАСС.

    Также гособвинение попросило суд запретить Волкову после отбытия наказания три года занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

    Напомним, по данным следствия, в 2020 году Росгвардия должна была купить два комплекса для защиты моста от беспилотников, выполнение задания было поручено Волкову. Установлено, что он начал закупку только в сентябре, в конце финансового года, когда возник риск возврата в бюджет не потраченных денег. Следствие считает, что Волков знал, что заказанные комплексы «Орел-БПЛА» не соответствуют техзаданию.

    Коментарии (43)
    26 декабря 2023, 21:57
    Нескольких мигрантов с рынка «Садовод» доставили в военкоматы

    У рынка «Садовод» военные следователи задержали несколько мигрантов с российскими паспортами

    Нескольких мигрантов с рынка «Садовод» доставили в военкоматы
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Во вторник сотрудники 51-го военного следственного отдела СК совместно с полицией задержали шестерых мигрантов, которые получили российское гражданство, но не встали на воинский учет, сообщили в ведомстве.

    Все мигранты были задержаны на территории Юго-Восточного округа Москвы, в районе рынка «Садовод». Граждан доставили в военкоматы Москвы, передает РБК.

    Ранее сообщалось, что активных участников беспорядков на рынке «Садовод» решили выдворить из страны.

    Коментарии (46)
    27 декабря 2023, 06:53
    ВСУ пришлось отступить после провала контратак в Харьковской области

    ВСУ попытались контратаковать, но вынуждены были отступить в Харьковской области

    Tекст: Антон Антонов

    Отражены три контратаки штурмовых групп вооруженных сил Украины в районе Синьковки на Купянском направлении, ВСУ пришлось отойти в южном и юго-западном направлениях, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский.

    Нанесены шесть ракетно-бомбовых авиаударов по ВСУ у Синьковки, Песчаного, Берестового. Тяжелые огнеметные системы нанесли удары по украинским войскам у Котляровки. Сбито два украинских беспилотника «Фурия» в районе Токаревки, передает ТАСС.

    Напомним, ВСУ потеряли до 25 человек, танк Т-64, САУ 2С3 «Акация» и три автомобиля.


    Коментарии (15)
    26 декабря 2023, 17:04
    Politico присудило Боррелю антипремию «болвана от дипломатии»
    Politico присудило Боррелю антипремию «болвана от дипломатии»
    @ Philipp von Ditfurth/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, шеф дипслужбы ЕС Жозеп Боррель и глава правительства Италии Джорджа Мелони заняли ведущие места в юмористическом антирейтинге года по версии европейского издания Politico.

    Боррелю присуждена премия «Борат от дипломатии». В английском языке имя обрело нарицательное значение «благожелательного болвана», передает ТАСС.

    Как пишет издание, если есть хоть одна вещь, в которой европейцы могут рассчитывать на Борреля, так это то, что он никогда не упустит возможность сказать глупость. Издание напомнило, что он приветствовал Эквадор за проведение мирных выборов, во время которых один из кандидатов был убит, что стало легендой.

    Фон дер Ляйен получила титул «немки, играющей в президента Европы», которая «всякий раз, когда пытается воспользоваться своей властью, «врезается в кирпичную стену». При этом каждый «сочный дипломатический кризис» Боррель стремится «утащить у нее из-под носа». Politico подчеркивает, что Мишель (глава Евросовета Шарль Мишель – прим. ВЗГЛЯД) «даже увязался за ней на саммит в США в октябре», который должен был стать «звездным часом любимицы Вашингтона фон дер Ляйен».

    Итальянского премьера Джорджу Мелони Politico назвало «хоббитом, играющим фашиста».

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Борреля «дураком», не имеющим отношения к политике.

    Коментарии (11)
    27 декабря 2023, 09:58
    В России создан новый дрон-камикадзе «Суперкам»

    Чемезов: В России создали новый дрон-камикадзе «Суперкам» с защитой от систем РЭБ

    В России создан новый дрон-камикадзе «Суперкам»
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    России создан новый барражирующий боеприпас «Суперкам» с высокой степенью защиты от систем радиоэлектронной борьбы, сообщил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

    По его словам, в контуре Ростеха создается БПЛА серии «Суперкам», который будет представлен как и в разведывательной, так и в версии камикадзе, последний уже проходит испытания, передает РИА «Новости».

    Чемезов отметил, что одной из особенностей новых дронов станет «высокая степень защиты от средств радиоэлектронной борьбы».

    Ранее глава ОАК Юрий Слюсарь сообщил, что Объединенная авиастроительная корпорация (входит в Ростех) приступает к изготовлению установочной партии БПЛА военного назначения.

    Коментарии (31)
    26 декабря 2023, 21:17
    В Роскосмосе запланировали запустить три экспериментальных спутника разведки

    В Роскосмосе заявили о планах запустить три экспериментальных спутника разведки

    В Роскосмосе запланировали запустить три экспериментальных спутника разведки
    @ Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Роскосмос запустит три экспериментальных разведывательных спутника в 2025–2026 годах, один из них радиолокационный и два оптических, сообщил глава госкорпорации Юрий Борисов.

    Сейчас ведется активная работа, заявил он, а также выразил надежду, что спутники запустят в 2025–2026 годах, передает ТАСС.

    Также Борисов сообщил, что летные испытания ракетно-космического комплекса «Союз-2» на космодроме Восточный завершены.

    Стартовый и технический комплексы прошли практически всю экспериментальную отработку. Ранее была создана вся необходимая эксплуатационная документация и сформированы расчеты, добавил Борисов.

    Глава госкорпорации ранее сообщил, что первый пуск ракеты «Ангара-5» с Восточного запланирован на март 2024 года.


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    26 декабря 2023, 17:12
    Залужный опроверг слова Зеленского о запросе на мобилизацию

    Залужный опроверг запрос на мобилизацию 500 тыс. человек

    Залужный опроверг слова Зеленского о запросе на мобилизацию
    @ Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Военное командование Украины не делало запрос на мобилизацию 500 тыс. человек, о чем ранее заявлял президент республики Владимир Зеленский, сказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

    Он отметил, что военное командование не делало запрос на конкретные цифры. При этом Залужный подчеркнул, что на регулярной основе делаются запросы на боеприпасы, оружие и человеческий ресурс, передает РИА «Новости».

    При этом он добавил, что на 2024 год уже сформирована цифра, которая учитывает покрытие текущего недокомплекта, формирования новых военных частей и потерь, которые ВСУ может понести в следующем году.

    Ранее сообщалось, что руководство украинской армии предложило президенту страны Владимиру Зеленскому провести дополнительную мобилизацию. Военные предложили мобилизовать дополнительно 450-500 тыс. человек, сказал Зеленский.

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    26 декабря 2023, 14:31
    С Ивлеевой захотели взыскать 1 млрд рублей за «голую» вечеринку

    С Ивлеевой захотели взыскать 1 млрд рублей морального ущерба за «голую» вечеринку

    С Ивлеевой захотели взыскать 1 млрд рублей за «голую» вечеринку
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Члены инициативной группы во главе с актером и продюсером сериала «Бригады» Александром Иншаковым захотели взыскать с телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой 1 млрд рублей в качестве компенсации морального вреда за скандальную «голую вечеринку» в Москве.

    К исковому заявлению Иншакова присоединилась группа «возмущенных людей», передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Документ направят в Хамовнический суд Москвы в случае взыскания средств с Ивлеевой, деньги планируется направить в фонд поддержки бойцов СВО и их семей.

    Напомним, общественники попросили прокуратуру, МВД и СК проверить вечеринку, организованную Ивлеевой. После вечеринки Лефортовский суд Москвы арестовал рэпера Vacio.

    Коментарии (29)
    27 декабря 2023, 12:27
    ФНС начала проверять Ивлееву

    Мизулина: Ивлееву начала проверять ФНС

    ФНС начала проверять Ивлееву
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Телеведущую Анастасию Ивлееву начала проверять Федеральная налоговая служба (ФНС) после вечеринки в московском клубе «Мутабор», заявила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

    Ведомство 26 декабря организовало выездную налоговую проверку Ивлеевой по материалам ГУЭБиПК МВД России, сообщила Мизулина, передает ТАСС.

    По словам Мизулиной, проверка «имеет все шансы» завершиться возбуждением уголовного дела.

    В декабре в клубе «Мутабор» прошла вечеринка Ивлеевой. Гостям предлагалось прийти «практически голыми». На ней отметились несколько знаменитостей, включая Филиппа Киркорова, Дмитрия Билана, Лолиты Милявской и других. Киркоров записал видеообращение, в котором извинился за неподобающее поведение. Ксения Собчак тоже извинилась за свой внешний вид. Билан и Лолита также объяснили свое присутствие на «голой» вечеринке.

    Ивлеева заявляла о передаче вырученных средств в благотворительные организации. Она также просила «второй шанс у народа России». При этом сообщалось, что на нее подали в суд на 1 млрд рублей.

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    Зеленский выбрал токсичный способ загнать украинцев в армию

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      Социологические опросы свидетельствуют, что мнение граждан Украины о перспективах конфликта с Россией за последний год значительно изменилось. Но еще красноречивее это показывает целая армия уклонистов, которая всеми способами старается избежать отправки на фронт.

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