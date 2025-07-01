«Рособоронэкспорт» передал Индии новый фрегат проекта 11356

Tекст: Дмитрий Зубарев

Россия и Индия ведут переговоры по более 50 проектам в области военно-технического сотрудничества, сообщает РИА «Новости». Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев подчеркнул, что некоторые из этих проектов уже реализуются и подразумевают сотрудничество по всем видам вооруженных сил.

По словам Михеева, компания активно работает с индийскими государственными и частными партнерами по совместной разработке и производству военной продукции на территории Индии. Он заявил: «Мы обсуждаем более 50 проектов для всех видов вооруженных сил. По ряду из них уже ведем работу».

«Рособоронэкспорт» передал Военно-морским силам Индии восьмой фрегат проекта 11356 под названием Tamal. Торжественная церемония состоялась в Калининграде. На корабле установлено более 20 индийских систем, включая ракетный комплекс BrahMos, автоматизированный комплекс связи и гидроакустическую станцию.

Фрегат оснащен современной системой ПВО «Штиль-1», артиллерийскими установками калибра 100 и 30 миллиметров, а также комплексом РЭБ для противодействия дронам и безэкипажным катерам. Улучшенная вертолетная площадка позволяет принимать Ка-31 дальнего радиолокационного обнаружения. Корабль способен идти без дозаправки 4850 миль и находиться в море 30 суток.

Гендиректор ОСК Андрей Пучков отметил, что специалисты корпорации продолжат содействовать строительству двух фрегатов в Индии. Индия уже эксплуатирует семь фрегатов этого типа, еще два строятся индийскими верфями с поддержкой «Рособоронэкспорта».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия проявила интерес к закупке российских зенитных ракетных комплексов С-500. Индия решила приобрести российские танковые двигатели на сумму 248 млн долларов. Россия и Индия продолжают расширять сотрудничество в сфере военной техники, заключив контракты на 80 млрд долларов.