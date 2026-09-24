Биржевые цены на газ в Европе выросли до 878 долларов

Биржевые цены на газ в Европе выросли на 3%

Tекст: Мария Иванова

Октябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на отметке 869,1 доллара. Позже показатель составил 877,5 доллара, пишет РИА «Новости».

Динамика котировок рассчитывается от цены предыдущего торгового дня, которая составляла 850,1 доллара за тысячу кубометров.

В августе цены на газ впервые за пять месяцев превысили 800 долларов за тысячу кубометров. В начале сентября они пробили отметку в 900 долларов, а в середине месяца ненадолго достигали 1000 долларов.

Средняя заполненность подземных хранилищ газа в Европе к 22 сентября превысила 70%. Однако это самый низкий уровень для этого времени года за всю историю наблюдений с 2011 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду биржевые цены на газ в Европе замедлили падение. В тот же день котировки снизились почти на 3%.

Во вторник цена тысячи кубометров газа на бирже в Европе опускалась до 844 долларов.