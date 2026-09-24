Чеснаков: На выборах сработал принцип «голос за «Единую Россию» – голос за президента»

Tекст: Алексей Нечаев

«Явка оказалась действительно беспрецедентной. Чем выше этот показатель – тем выше легитимность электорального процесса в глазах общества и уровень представительства граждан в Госдуме. Все это позитивно отражается не только на доверии к институтам власти, но и на поддержке «Единой России» как партии-победителя», – сказал Чеснаков.

По его словам, рекордный результат «Единой России» свидетельствует о высоком одобрении гражданами текущего курса страны. «Также за партию неоднократно высказывался Владимир Путин, что привело к формированию конструкции «голос за «Единую Россию» – голос за президента», – добавил он.

При этом, считает политолог, граждане оценили и результаты работы самой партии. «Избиратель всегда голосует за ту политическую силу, которую он считает ответственной и способной справиться с предстоящими вызовами. ЕР таковой силой в восприятии людей является», – отметил Чеснаков.

Важно и то, что в ходе кампании «Единая Россия» представила избирателям конкретные результаты своей работы. «Презентовав масштабную отчетную программу с помощью окружных форумов «Есть результат!», «Единая Россия» еще раз показала, что она готова не только брать на себя социальные обязательства, но и в срок их выполнять. А граждане ценят, когда партии представляют им четкую и конкретную презентацию итогов деятельности», – заключил Чеснаков.

Напомним, прошедшие в России выборы в Госдуму стали рекордными по явке: по итогам обработки 99,89% протоколов явка достигла 59,68%. По предварительным результатам «Единая Россия» получает 355 мандатов, КПРФ – 40, ЛДПР – 25, «Новые люди» – 20, «Справедливая Россия» – четыре, «Родина» – один. Окончательные итоги выборов будут подведены 25 сентября.

Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев выразил благодарность избирателям за высокую активность на выборах в Госдуму, прошедших в условиях постоянных информационных атак и налетов беспилотников. Он отметил, что высокая явка стала свидетельством того, что россияне откликнулись на призыв президента Владимира Путина обязательно прийти на избирательный участок и сделать свой выбор.