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Погибший в Якутии Соседов приехал в республику для участия в конкурсе красоты
Скончавшийся музыкальный критик и журналист Сергей Соседов приехал в Якутию для работы председателем жюри конкурса моды и красоты «Жемчужина Дальнего Востока».
На странице мероприятия в социальной сети было опубликовано видеообращение, записанное им перед началом конкурса, передает РИА «Новости».
«Я, Сергей Соседов, там обязательно буду в качестве члена жюри, рассказчика, человека, который хочет узнать, как живет этот роскошный край – Якутия. Я там никогда не был», – сказал критик на видео.
Организаторы также разместили черно-белую фотографию Соседова, сопроводив ее подписью с вопросом, зачем он их покинул. Известно, что 58-летний журналист скоропостижно скончался в результате падения с лестницы.
Сергей Соседов родился 23 января 1968 года в Москве и окончил факультет журналистики МГУ имени Ломоносова. Он работал в газете «Вечерняя Москва» и сотрудничал с разными изданиями. Широкую популярность ему принесло участие в телевизионных проектах, таких как шоу «X Factor» на Украине и программы «Суперстар!» и «Ты – суперстар!» на российском телевидении.
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