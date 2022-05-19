Кто придумал миф об угрозе глобального голода

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19 мая, четверг  |  Последнее обновление — 23:10  |  vz.ru
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Россия после ухода Renault сохранит производство современных авто

Найден способ сохранить бюджетные автомобили Lada для российского потребителя Пресс-служба губернатора Самарской области
РИА Новости
Французский Renault уходит из России, однако оставляет широкое окно возможности для возврата. Но главное, что западный концерн оставляет «АвтоВАЗу» собственную платформу. Это значит, что российскому автозаводу не надо искать новых владельцев в Китае или Корее, или возвращаться к выпуску устаревших моделей Lada.  Подробности...
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«Патриотизм можно только воспитать»

Воспитание патриотизма должно быть осознанным Сергей Бобылев/ТАСС
В патриотическом воспитании детей, помимо семьи, должны участвовать школа, вуз, телевидение, политики, общественные движения, НКО. Только так можно воспитать человека, который любит свою страну, заявила газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Ольга Занко, комментируя решение Минпросвещения, согласно которому с 1 сентября в каждой школе в начале учебной недели будет исполняться гимн. Подробности...
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Россия делает ставку на боевые лазеры

Так выглядит комплекс «Пересвет». Облик других образцов лазерного оружия России пока секретен Министерство обороны РФ/РИА Новости
«На подходе системы вооружения, которые будут определять боеспособность наших Вооруженных сил в будущем», заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов. Он дал понять, что особая надежда возлагается на перспективное лазерное оружие. Какие системы лазерных вооружений уже использует российская армия – и что нового мы можем уже вскоре увидеть на поле боя?  Подробности...
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Как российская артиллерия проламывает украинскую оборону

Российская артиллерия доказывает свою эффективность на Украине Михаил Голенков/РИА Новости
Артиллерия в ходе специальной военной операции не так часто упоминается, как эффективные удары «Калибров» и «Искандеров». Однако выясняется, что именно пушки сегодня играют едва ли не решающую роль на полях сражений на Украине. Как применяют сегодня это оружие и за счет чего сохраняется его эффективность? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Украинцев используют как подопытных кроликов

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Когда кажется, что на Западе идет украинизация, то это вовсе не кажется. Процесс этот тщательно подготовлен и целенаправленно запущен – для обеспечения управляемости западного общества, что становится все более актуально в свете накрывающего весь мир кризиса. Подробности...

Киев сдает свою нацистскую элиту, как стеклотару

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Когда власть – это актеры и продюсеры, то и боевые действия планируются, как сериал. В данном случае – о героях нации, которые даже в подвалах завода воюют с москальскою ордою. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Почему для России важно поддерживать осколки СССР

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
В ситуации обострения вокруг Приднестровья неизбежно встает вопрос: что представляет этот анклав для России – осколок былого влияния или форпост национальной внешней политики? Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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Кто ведет мир к голоду

США примиряются с Венесуэлой

Самый скандальный «путинский агент»

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Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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«Москвичи» – какими они были и могли быть

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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Ученые показали первое фото черной дыры в центре нашей галактики

Ученые из международной группы EHT (более 300 исследователей из 80 институтов по всему миру) опубликовали первое в истории фото сверхмассивной черной дыры Стрелец A* (она в 4,3 млн раз тяжелее Солнца) в центре нашей галактики Млечный Путь – на расстоянии 27 тыс. световых лет от Земли
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

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    Кто придумал миф об угрозе глобального голода

    За последнее время пшеница рекордно подорожала
    		   19 мая 2022, 23:10
    Фото: URA.RU/TASS
    Текст: Ольга Самофалова

    Цены на пшеницу резко растут, в западных странах и даже ООН называют Россию виновницей глобальной продовольственной катастрофы. А все потому, что ВМФ РФ якобы блокирует украинские порты, переполненные зерном. Кому на самом деле угрожает голод и каковы реальные причины продовольственного ажиотажа?

    Западная пресса пестрит заголовками о «приближающейся продовольственной катастрофе», в США даже обещают выделить 215 млн долларов на борьбу с продовольственным кризисом. Канцлер ФРГ Шольц обвинил Россию в наступлении глобального кризиса продовольствия. В ООН уверяют, что мир способен решить проблемы нехватки продовольствия, но только при наличии поставок из России и Украины. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что «продовольствие и удобрения из России должны иметь беспрепятственный доступ на мировой рынок». ООН призывает Россию открыть доступ к морским портам на Украине.

    Как сообщается на сайте министерства аграрной политики и продовольствия Украины, темпы экспорта зерновых с начала мая текущего года в 2,8 раза ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Так, за 1-19 мая 2021 года было экспортировано 1,8 млн тонн, а в этом год – 643 тыс. тонн зерновых культур. Такой спад в украинском ведомстве объясняют якобы блокадой украинских морских портов российским военно-морским флотом.

    Однако обвинять одну Россию в росте цен на пшеницу и продовольственном кризисе - не более чем манипуляция. В ответ на обвинение ОНН заместитель МИД РФ Андрей Руденко заявил, что нынешняя ситуация в мире с удорожанием продовольствия вызвана комплексом причин, главная из которых – упорное стремление США и Евросоюза задавить экономику РФ санкциями.

    Россия себя сама обеспечивает зерном, большинством продуктов питания. Россия еще в 2020-2021 годах приняла необходимые меры против дефицита удобрений (ограничили экспорт), то есть задолго до спецоперации на Украине.

    Как считает Максим Орешкин, помощник президента РФ, глобальный голод, грозящий планете, может быть вызван не действиями России, а непродуманными экономическими действиями Запада, их денежно-кредитной политикой. Имеется в виду то, что ЕС и США с середины 2020 года активно начали печатать доллары и евро, что стимулировало рост цен. «Примерно 60% роста цены стало следствием простого печатания необеспеченных долларов в американской экономике. В дальнейшем ситуация начала развиваться просто неконтролируемо. Большая денежная масса привела к дефициту газа на европейском рынке, к росту цен на газ, к снижению производства удобрений, к дефициту удобрений. А это закладывает почву для более низкого урожая в последующие периоды», – говорит Орешкин.

    «Последним этапом стали необдуманные санкционные действия со стороны Америки, со стороны Евросоюза, которые еще ухудшили логистику тех же самых удобрений, еще ухудшили логистику продуктов питания, и обрекают мир на глобальный голод», - добавляет Орешкин.

    «Обвинять Россию в том, что сейчас происходит на мировом рынке продовольственных ресурсов, необоснованно. Это не наша вина. Россия сделала свой вклад в цену пшеницы, но только в 2020 году, когда ввела пошлины на экспорт.

    Это привело к росту мирового уровня цен на пшеницу. Мы входили в сезон 2020-2021 годов в июле с 220 долларам за тонну, а закончили его на 320 долларах. Вот эти 100 долларов – и есть вклад России. А вот дальнейший рост цен – это уже вклад наших конкурентов», - считает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Если посмотреть на текущие цены, то в 438 долларах, которые сейчас стоит тонна пшеницы, вклад России составляет 111 долларов в виде пошлины (была снижена недавно со 120 долларов), добавляет эксперт.

    «Рост стоимости пшеницы и зерновых как в мире, так и в России начался в 2020 году, на фоне пандемии и разрыва логистических цепочек. С мая 2020 года до сегодняшнего дня цены зерновых выросли практически в два раза – это касается и внутренних российских цен, и оптовых цен, и цен производителей, и стоимости зерна на экспорт. И здесь, конечно, комплекс причин: разрыв логистических цепочек из-за пандемии, формирование стратегических запасов странами (Китай за два последних года скупил 60% зерновых в мире), опасения сокращения предложения из-за ковида, неурожая в отдельных странах, а сейчас – из-за геополитической напряженности», - говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

    Еще один фактор – это погода. Как менялись цены на пшеницу в последние месяцы? В марте Минсельхоз США выпустил доклад, что производство будет превышать уровень потребления, после чего цены начали падать.

    «Но уже в апреле американское ведомство выдало доклад, где был резко снижен объем производства из-за засухи в основных странах-экспортерах, то есть в самих США, в ЕС, в Индии и в Австралии. То есть погодные условия снизили прогнозы по мировому урожаю, и цены начали расти. Это разве Россия виновата, что им не повезло с погодой?»,

    - удивляется Злочевский. По его словам, к тому моменту в ценах уже был отработан украинский фактор.

    «Опять же Россия не вводила никаких ограничений на поставки украинских товаров. Они сами заминировали свои порты и теперь вынуждены гораздо меньшими темпами отправлять зерно по железной дороге», - говорит президент Российского зернового союза. 

    «25 млн тонн зерна, заблокированных в украинских портах, не помогут ни решить продовольственный кризис, ни улучшить финансовое состояние европейских стран.
    При годовом мировом потреблении зерна в 440 млн тонн Украина обеспечивает лишь 9,2%, из которых 4% идет в Европу. Ни для Европе, ни для США это зерно не имеет стратегического веса», - отмечает доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская.

    Обвиняя Россию в росте цен на продовольствие, многие западные эксперты забывают еще и о продовольственном эмбарго Индии и Индонезии. А также о том, что рост цен может быть спровоцирован действиями финансовых спекулянтов, которые способны «искусственно» завысить цены в надежде на извлечение выгоды из неопределенности рынка, считает Лебединская.

    На прошлой неделе на новостях о том, что Индия ограничивает экспорт для обеспечения своей продовольственной безопасности, пшеница резко выросла в цене. При этом Индия является лишь восьмым в мире экспортером пшеницы в сезоне 2021-2022. Впереди – Россия, потом ЕС, Австралия, США, Украина, Аргентина, Канада.

    Злочевский считает, что разговоры о продовольственном кризисе слишком спекулятивны. «Кризиса как такового нет. Заявления о том, что нам грозит глобальный голод, не имеют под собой оснований. Потому что дефицита продовольственных ресурсов нет», - говорит он.

    «В текущем сезоне наблюдается снижение запасов зерна. Но если посмотреть на прошедшие 20 лет, то самые низкие запасы были в 2008 году. Тогда цена достигла 400 долларов за тонну пшеницы именно на основании низких запасов. Сейчас цены выше 400 долларов за тонну пшеницы, но не потому, что ее запасов мало: их гораздо больше, чем в 2008 году. Легкое снижение запасов есть, но оно не способно разбалансировать мировое снабжение. На этот раз цены выросли на чисто психологических факторах из-за обострения геополитической обстановки и санкционной политики», - считает собеседник.

    Как западные санкции опосредованно сказываются на стоимости зерновых? «Во-первых, сильно подорожала страховка. Грузы в пути обязательно страхуются. Во-вторых, сильно подорожал фрахт. В-третьих, платежи стали проходить плохо и гораздо дольше. Возникли проблемы с механизмом оплаты», - рассказывает Злочевский.

    Пока дефицит зерновых на экспортных рынках в этом году ожидается на уровне 20-25 млн тонн. Но главное, что он затронет в первую очередь бедные страны. «Африканские и азиатские голодные беженцы могут потенциально появиться на пороге Европы уже этой осенью. Вопрос продуктовой безопасности для этих стран стоит остро. Ливан, у которого осталось запасов пшеницы всего на один месяц и который импортирует 60% из Украины, пытался найти ее в других странах, включая Соединенные Штаты, Канаду и Индию, но проблему не сумели решить. Немногим лучше ситуация в Тунисе, Йемене, Ливане, Египте», - отмечает Ольга Лебединская.

    Проблема усугубляется тем, что некоторые африканские страны нуждаются в зерне определенных классов. Например, Франция готова заместить потери российского и украинского импорта, но может предоставить пшеницу лишь другого класса. Для решения проблемы уже работают местные инициативы по управлению межстрановыми резервами, например, программа RESOGEST в Западной Африке, которая совместно финансируется ЕС.

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