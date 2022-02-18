Почему всегда дешевые капуста и морковь резко подорожали

Россияне привыкли, что «борщевой набор» – капуста, картофель, свекла, морковь и лук – всегда дешевый. Однако всего за один 2021 год этот набор подорожал в полтора раза. Особенно сильно – почти в три раза – выросла цена капусты. Это уникальное удорожание овощей открытого грунта. До пандемии целых десять лет их ценники не дорастали даже до уровня инфляции. Что происходит и кто виноват?

Росстат посчитал «борщевой набор», который подорожал в полтора раза – со 140 до 233 рублей. Пять лет назад набор стоит 111 рублей. В набор входят капуста, картофель, свекла, морковь и лук.

За пять лет (с января 2017 года по январь 2022 года) капуста в цене выросла с 18,5 до 60 рублей (в 3,2 раза), картофель – с 21 до 48 рублей (в 2,2 раза), свекла – с 23 до 45 рублей (в два раза), морковь – с 27 до 48 рублей (в 1,7 раза), лук – с 22 до 31 рубля (в 1,4 раза).

Основной рост цены был именно в 2021 году. За четыре года килограмм капусты подорожал к декабрю 2020 года всего лишь с 18,5 до 21 рубля, а уже за 2021 год – до 60 рублей. Схожая ситуация и с другими овощами. Картофель с января 2017-го по декабрь 2020 года вырос в цене с 21 до 29 рублей, а за прошлый год – до 48 рублей. Свекла за четыре года выросла в цене с 23 до 29 рублей, а в 2021 году – до 45 рублей. Морковь за четыре года подорожала с 27 до 34 рублей, а в 2021 году – до 48 рублей. Лук за четыре года вырос в цене с 22 до 26 рублей, а в 2021-м – до 31 рубля.

«В последние два года цены на овощи растут достаточно быстрыми темпами. Но до этого целых десять лет они вообще почти не двигались. Динамика цен на овощи не дотягивала даже до уровня инфляции»,

– говорит исполнительный директор Национального плодоовощного союза (НПС) Михаил Глушков.

Эксперты называют несколько причины столь резкого роста цен на овощи открытого грунта. Во-первых, в 2021 году снизился валовый сбор на 200-250 тыс. тонн, отмечает Глушков.

«Особенно выросла в цене капуста и лук – из-за жаркого лета 2021 года на эти культуры был неурожай по всей стране. Не хватало влаги и было слишком жарко. По картофелю также был более низкий урожай, чем прогнозировалось, и причина – снова в погодных условиях: картофель был более мелким, он буквально «сгорал» на полях. По итогам сезона выяснилось, что в стране его собрали меньше на 30%», – говорит владелец бренда MukaMuka Дмитрий Кочетков.

Во-вторых, существенно выросли операционные затраты производителей овощей. По словам Глушкова, удобрения подорожали на 50%, фонд оплаты труда – на 20% из-за дефицита кадров, ГСМ – на 10%, защита растений и семена – на 5-10%. Свою лепту внесла девальвация рубля. «В каждой продукции АПК есть импортная составляющая – это стоимость семян, пестициды, удобрения, упаковка и т. д.», – говорит Кочетков.

На полях в прямом смысле не хватало рабочих рук, потому что мигранты уехали на родину, а возвращались обратно медленно и с опозданием. При производстве овощей без ручного труда не обойтись, в отличие, например, от производства зерновых, где процесс более автоматизирован.

«Все это привело к росту себестоимости производства овощей и снижению рентабельности. Рентабельность производства зерна составляет 50%, подсолнечника – почти 100%, сои – 70%. А рентабельность производства овощей составляет всего 15-20%. Раньше такой разницы в рентабельности между производством овощей и зерновых не было. Неудивительно, что сельхозпроизводители при выборе чем засевать поле, делают выбор в пользу более рентабельных зерновых, например», – говорит Глушков.

Еще одна важная причина удорожания «борщевого набора» – это резкий рост стоимости импортных овощей открытого грунта. «С сентября по февраль мы потребляем овощи собственного производства, потом их запасы заканчиваются и растет доля импорта вплоть до мая. Чем выше доля импорта, тем выше цена», – говорит Глушков.

Так, по данным НПС, за год стоимость импортируемой капусты увеличилась более чем в три раза, что косвенно говорит о ее дефиците в странах-поставщиках.

Если в январе 2021 года тонна импортной капусты стоила 120 долларов, то в январе 2022-го – уже 506 долларов. Импортный картофель вырос в цене почти в два раза – с 344 до 600 долларов за тонну. Зарубежная морковь подорожала с 400 до почти 700 долларов за тонну. Но самый большой рост у импортной свеклы – за год цена на нее выросла в пять раз, с менее чем 300 до более 1500 долларов за тонну.

С января 2020-го по январь 2022 года глобальный индекс продовольственных цен (FAO) увеличился на 32,3%. «Для мирового рынка – это очень сильный рост, связанный с последствиями пандемии. При этом курс рубля к доллару за это время снизился примерно на 23%, что дополнительно сказывается на удорожании как импортируемой готовой продукции, так и сырья и материалов», – замечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Если стоимость импортных овощей продолжит расти и дальше, то «борщевой набор» продолжит увеличиваться в цене. Повлиять на импорт Россия не может. Поэтому выход для России в увеличении валового сбора собственной капусты, картофеля, моркови, лука и свеклы. Новый урожай может сбить цены в августе-сентябре. Но увеличить урожай невозможно без увеличения рентабельности производства овощей.

«Приведу пример по моркови. В 2019 году был очень хороший урожай. Однако оптовая цена на нее была всего 9 рублей за килограмм. Производители не смогли заработать на продаже моркови и окупить свои затраты. Поэтому в 2020 году посевные площади сразу сократились на 20%. Зимой запасов моркови не хватило, мы рано начали переходить на импорт, и весной 2021 года мы увидели дефицит моркови и 150 рублей за килограмм в рознице. А все потому, что в 2019 году сельхозпроизводители не смогли заработать на продаже моркови», – рассказывает Глушков.

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Продолжат ли расти цены на овощи открытого грунта дальше в этом году? Эксперт надеется, что в этом году посевные площади вырастут благодаря поддержке государства и хорошей погоде, и хороший новый урожай собьет цены вниз уже в августе-сентябре.

Минсельхоз анонсирует разработку нового федерального проекта по поддержке овощеводов. Но какие именно меры будут введены, пока не ясно. «Если в ведомстве предложат, например, доплачивать за один гектар 100 тыс. рублей или на одну тонну продукции – 50 тыс. рублей, то, конечно, те сельхозпроизводители, которые сомневались, что сеять, сделают выбор в пользу производства овощей», – считает Глушков.

«Цены на продукты питания продолжат расти, только будем надеяться, не такими стремительными темпами. В прошлом году мы увидели в ценах эффект девальвации рубля в 2020-м. То есть через год это докатилось до сельхозпродукции. В этом году такого эффекта, стоит надеяться, не будет. Но останутся более высокая стоимость ГСМ, ЖКХ, рост стоимости рабочей силы, логистики, упаковки и т. п.», – заключает Дмитрий Кочетков.