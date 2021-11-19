Как бедные и разумные россияне помогли росту цен на продукты

Целых четыре года россияне наслаждались уникально низкой инфляцией в 4%. Однако в этом году ситуация вышла из-под контроля. Продовольственная инфляция достигла двузначного значения. И долю вины за разгон цен глава Центробанка возложила на самих россиян. Действительно ли население может влиять на инфляцию? И где искать выход из инфляционной спирали?

«У нас же инфляция была низкой не так долго, всего четыре года вблизи цели 4%. Сейчас она в два раза выше, а продовольственная уже, к сожалению, двузначная», – заявила в Госдуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Уже по итогам октября инфляция в России в годовом выражении впервые за пять лет превысила 8%, а продовольственная инфляция достигла 10,6%. Если «упустить» инфляцию сейчас, то пострадают самые незащищенные группы населения. Заметней остальных дорожают социально значимые продукты – на 30-100%, поскольку растущая доля трат на продукты сильнее бьет по кошелькам россиян с небольшим доходом.

«Чем меньше доход у человека, тем больше в его личной потребительской корзине занимают продукты, и значит, что инфляция бьет по нему в первую очередь», – пояснила она.

В России почти треть (29,7%) расходов россиян приходится на продукты питания, по этому показателю Россия занимает 31-е место среди других стран мира, выяснили аналитики РИА «Новости». Это лучше других стран СНГ. В Казахстане и на Украине семьи тратят на еду почти половину своих доходов. По этому показателю Россия лучше также Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, и находится примерно на одном уровне со странами Восточной Европы.

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Лучший результат в Люксембурге, Нидерландах и Великобритании, где расходы на еду составляют не более 10,6%. В развитых странах вроде США, Италии, Канады, Германии население тратит на питание в пределах 15% дохода.

«В целом чем выше ВВП на душу населения, тем меньший процент своих доходов семьи тратят на продукты питания. Данные очень похожи на общее распределение богатства. Именно поэтому в нашей стране ключевой задачей правительства называется борьба с бедностью», – говорит аналитик EXANTE Владимир Ананьев.

На высокий рост цен на продукты питания повлияли не очень хороший урожай, рост глобальных цен, а также удорожание рабочей силы в сельском хозяйстве на фоне сокращения числа мигрантов, приезжающих в Россию на сезонные работы, пояснила глава Центробанка.

Ранее на этой неделе она указала, что и само население вносит свой вклад в раскрутку инфляции. Риски роста цен создаются за счет действий потребителей, связанных с высокими инфляционными ожиданиями, заявила Набиуллина.

«Если человек ждет, что через месяц цена вырастет, то он пойдет и купит продукт сейчас, и этот дополнительный спрос как раз и приводит к росту цен. Первопричина – растущие инфляционные ожидания, и именно с ней борется ЦБ.

Это чистая психология: как с покупкой доллара, биткоина или природного газа. Любой разумный человек пойдет покупать товар, когда он еще не подорожал. Но когда таких людей много, все вместе создают взлет цен»,

– поясняет Ананьев.

С помощью слухов можно взвинтить цену на отдельные группы товаров на сотни процентов, как это было с имбирем, который ни от какого коронавируса, естественно, не помогает. «Но одно дело – точечные всплески, а другое дело – общий тренд на рост цен. В целом вклад населения в продовольственной инфляции минимален. Лично вы стали есть в два раза больше гречки, в три раза больше капусты и в полтора раза больше мяса? Конечно, нет. Значит, дело не в потребительском спросе», – говорит собеседник.

Но в целом поведение населения – это скорее следствие макроэкономических условий, и вес фактора поведения населения равен нулю в среднесрочных и долгосрочных моделях оценки динамики цен, отмечает Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс».

«Население вносит небольшой вклад. Основные движущие силы инфляции – это все-таки фундаментальные факторы, такие как пандемия в целом и ее последствия», – согласен Максим Клочков, персональный брокер «БКС Мир инвестиций». Рост цен связан все же с неблагоприятной ситуацией на рынке, в том числе на мировом рынке, где подорожало сырье, удобрения и энергоресурсы.

Что же будет дальше? Неужели стабильно низкой инфляции в 4% россиянам больше не видать? Банк России активно повышает ставку как раз в надежде на то, что это даст плоды в борьбе с инфляцией. В ЦБ считают, что инфляционный тренд в России развернется в ближайшее время после того, как начнет затухать кредитный импульс.

«По нашему базовому прогнозу инфляция в следующем году приблизится к цели между 4-4,5%», – заявила Набиуллина.

На самом деле, уже отмечается стабилизация этого показателя.

«Инфляция уже на протяжении четырех недель подряд находится на одном уровне – это позитивный знак. Важную роль играет улучшение в сегменте плодоовощной продукции»,

– отмечает аналитик «Райффайзенбанка» Станислав Мурашов. Так, впервые за многие недели цены на плодоовощную продукцию снизились, а в годовом выражении усилили падение. На последней неделе огурцы и помидоры подешевели на 17% и 9% соответственно.

Однако пока этого мало для того, чтобы сидеть сложа руки, и ЦБ продолжит повышать ставку. На следующем заседании в декабре он, скорее всего, повысит ставку на 0,5%. Мурашов считает, что такого шага будет достаточно.

«Все будет зависеть от того, как поведет себя инфляция в следующем году. Возможно, ЦБ повысит ключевую ставку еще раз, но пока что тяжело ожидать ее выше уровня 8,5% против 7,5% сейчас», – заключает Ананьев.

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