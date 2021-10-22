Как борьба с ростом цен помогает рублю

Глава ЦБР с брошью в виде лука со стрелами Эльвира Набиуллина удивила всех своей резкостью. Сбить спесь с инфляции мягкими мерами не удалось, поэтому регулятор повысил ставку сразу на 0,75%, что втрое выше сентябрьского повышения. Через месяц ставка может вырасти еще аж на 1%. Для кого это плохие новости и почему для рубля они отличные?

Регулятор многих удивил тем, что резко повысил ключевую процентную ставку в пятницу до 7,5%. Это уже шестое повышение в этом году, но ЦБР впервые повысил сразу на 0,75%. В сентябре шаг был сделан в три раза меньший – ставку подняли только на 0,25%. Рынок ждал повышения максимум на 0,5%. Причем регулятор признался, что обсуждал также и шаг в 1%.

Мягкое аккуратное повышение ставки явно не помогало регулятору затормозить рост цен: инфляция оказалась на самом высоком уровне с начала 2016 года. Этим и объяснятся курс на более жесткие шаги. По оценке на 18 октября инфляция выросла до 7,8% в годовом выражении. Цель же ЦБР – чтобы этот показатель не превышал 4–4,5%.

«Регулятор стал больше бояться инфляции. Растут и инфляционные ожидания граждан. Но финансовый кризис нам не грозит. Рынок ипотеки, например, остывает, кредитование в целом тоже. В том числе и для этого ЦБ повышает ставку», – говорит аналитик Exante Владимир Ананьев.

На это намекает и брошь в виде лука и стрел, которая была приколота к одежде главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной во время пресс-конференции по итогам заседания совета директоров. «Лук со стрелой – это попадание в мишень, то есть target, таргетирование инфляции. Набиуллина намекает, что ЦБ продолжит стоять на своем: подавление инфляции превыше всего», – считает Ананьев.

Лук и стрелы могут указывать еще и на сохранение надежд по достижению прогнозных темпов роста экономики, добавляет ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. Дело в том, что ЦБР пришлось повысить свои ожидания по многим макроэкономическим параметрам. Он не изменил свои прогнозы только по экономике и по ценам на будущий год, хотя инфляция сейчас превзошла все оценки и ожидания, поясняет Купцикевич. Так, в 2021 году регулятор по-прежнему ждет рост ВВП на 4–4,4%, а в 2022–2024 годах российская экономика будет расти на 2–3% ежегодно.

Стоит признать, что меры ЦБ сейчас оказывают не такой сильный эффект на инфляцию, как хотелось бы. Потому что главным фактором инфляции регулятор считает рост спроса при ограниченном предложении, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Спрос растет за счет роста реальных зарплат, которые россияне предпочитают тратить здесь и сейчас, а не сберегать. Несмотря на удорожание кредитов, ипотечное и потребительское кредитование продолжает расти. Растут прибыли также у экспортеров, что позволяет им больше тратить.

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С другой стороны, предложение товаров и услуг остается ограниченным из-за последствий пандемии. Производственные мощности невозможно быстро нарастить, комплектующих и сырья не хватает, в том числе из-за узких мест в логистике. «Наконец, наблюдается дефицит рабочей силы: в России безработица близка к историческим минимумам, а число открытых вакансий – к историческим максимумам. Поэтому «избыточный» спрос не приведет к росту потребления в ближайшее время, а лишь разгонит инфляцию, «от которой страдают все граждане», объясняет Беленькая.

Поэтому уже в декабре, намекнул ЦБ, он может повысить ключевую ставку сразу на 1%, то есть до 8,5%. «На наш взгляд, это далеко не предопределено – шаг может быть меньше, он будет зависеть от инфляции, особенно ее устойчивых компонентов, инфляционных ожиданий, динамики депозитов и кредитов», – говорит Беленькая.

Пока Набиуллина активно борется с инфляцией, бюджет РФ продолжит пополняться доходами от дорогих нефти и газа, а также угля и другого сырья. Даже несмотря на укрепление рубля.

«Простые граждане продолжат видеть рост цен, кредиты станут менее доступными, зато вклады станут более привлекательными», – говорит Ананьев.

Кредиты с лагом в несколько один–два месяца подорожают соразмерно более высокой ключевой ставке. Дорогие кредиты ударят по бизнесу, напоминает Ананьев.

Повышение ставки Центробанком приводит к укреплению рубля. «Ставка помогает крепнуть рублю, потому что иностранные капиталы любят страны с высокими ставками, ведь в США и Европе ставки низкие. С рублем еще более привлекательно становится проводить операции кэрри-трейд. «Это когда инвесторы из стран с низкими ставками, например из США или из Европы, приходят в страну с высокими ставками и приобретают облигации. Они могут взять в долг под 1,5% у себя в США, а вложить здесь в России по 7%. Разница между ставками – это их потенциальная прибыль», – объясняет Ананьев.

«Добавьте сюда повышенный спрос на рубль со стороны экспортеров, и получите гремучую смесь роста. В таких условиях шансы на снижение доллара к 68, а евро – к 80 до конца года становятся все более наглядными», – считает Купцикевич.

Более того, крепкий рубль сохранится и в 2022 году. Средний курс российской валюты в следующем году составит 67 рубля за доллар,

считает стратег по рынкам валют и процентных ставок Sber CIB Юрий Попов.

И этому поможет не только повышение ключевой ставки Центробанком и дорогая нефть, но и дорогой газ. Попов объясняет, что в этом году годовой экспорт газа можно оценить в 50 млрд долларов (экспорт за рубеж составит около 230 млрд кубометров по средней цене в 208 долларов за тысячу кубометров). Но уже в 2022 году средняя цена газпромовского газа вырастет до 375 долларов за тысячу кубов, значит, экспорт газа может достичь 80 млрд долларов. Это на 30 млрд долларов больше, чем в 2021 году.

В рамках бюджетного правила, как известно, дополнительные доходы как от экспорта нефти, так и от экспорта газа уходят в резервы, то есть стерилизуются – не попадают на рынок и поэтому не влияют на валютные курсы. Однако Попов замечает, что допдоходы от экспорта газа в виде экспортной пошлины уходят в резервы только на 30% (в отличие от нефтяных доходов, которые уходят в резервы почти на 80%). То есть при допдоходах в 30 млрд долларов Фонд национального благосостояния получит 9 млрд долларов, а остальные 21 млрд долларов появятся на рынке. Это существенный приток иностранной валюты в страну, который обеспечит укрепление руля на 6% относительно текущих уровней, посчитал Попов. «Мы по-прежнему прогнозируем на текущий год средний курс рубля на уровне 70 рублей за доллар, однако прогноз на 2022 год изменился: вместо прежних 70 мы моделируем 67 рублей за доллар, несмотря на глобальное укрепление американской валюты», – прогнозирует Попов.

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