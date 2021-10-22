Как борьба с ростом цен помогает рублю

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22 октября, пятница  |  Последнее обновление — 21:51  |  vz.ru
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Samsung уличили в копировании российской технологии

Смартфоны Samsung оказались под запретом в России Zuma/ZEUS/ТАСС
Бизнес Samsung в России оказался под ударом. В суде было доказано, что корейская компания, по сути, скопировала технологию, изобретенную россиянином и защищенную российским патентным правом еще с 2013 года. Суд потребовал запретить продажи более 60 корейских смартфонов. Это открывает ящик Пандоры, от которого может пострадать далеко не один Samsung.  Подробности...
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Путин похоронил эпоху доминирования Запада

Путин описал модель будущего развития мира Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Владимир Путин объявил о снижающейся роли западных стран на международной арене. По его словам, «многовековое доминирование Запада в мировом сообществе уступает место намного более многообразной системе». Какие факторы свидетельствуют об этой тенденции и какую идею мироустройства Путин предложил взамен? Подробности...
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Глава канцелярии Дома Романовых: Монархия может возродиться через референдум

Свадьба Георгия Михайловича Романова стала одним из самых обсуждаемых событий последнего времени Александр Демьянчук/ТАСС
«Свадьба великого князя Георгия Михайловича и светлейшей княгини Виктории Романовны имела большой положительный резонанс во всем мире», – заявил газете ВЗГЛЯД директор канцелярии Российского императорского дома Романовых Александр Закатов. Он также рассказал о том, при каких условиях в России могла бы быть восстановлена монархия – и кто отдал приказ на участие в свадьбе великого князя почетного караула Российской армии. Подробности...
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Украина обогнала СССР по тоталитаризму

Непросто сказать, что стало главным триггером: это фото, анекдот про бандеровцев или семейные связи девушки instagram.com/yuliak89
Украинское общество продолжает переживать странную эволюцию, совмещая практики ультраправых радикалов с методами движения типа Black Lives Matter. Теперь частный бизнес подчиняется уличным националистам, а по ряду показателей жизнь «свободолюбивой» украинской нации ограничена больше, чем во времена СССР. Скандал вокруг Юлии Приваловой – очередной пример этого. Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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России не с кем идти в ногу в будущее

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Утверждение новой общественной и экономической модели, которая бы пришла на смену изжившему себя современному капитализму, – это настоящая революция. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Хорошо, что Бунин не вернулся в СССР

Иван Иванюшкин
Иван Иванюшкин, Кандидат философских наук, исследователь истории интернета
В мае 1941 года Иван Бунин пишет Алексею Толстому, чтобы тот ходатайствовал о его возвращении на родину перед Сталиным. Однако возвращение не состоялось и до конца дней Бунин прожил апатридом – человеком без гражданства. Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев

Трехсотлетие Российской империи проходит совсем незаметно

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Мы упускаем прекрасный шанс не только вспомнить о своем имперском прошлом, но и наметить контуры России будущего, всерьез поговорить о нашей идентичности. О будущем страны, которая стоит сегодня перед вызовами, едва ли уступающими тем, с которыми столкнулся в свое время Петр Первый. Подробности...
Обсуждение: 42 комментария
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Зачем СССР подавил бунт в Венгрии

Чем опасно биотопливо

ФБР украло водку у Дерипаски

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В Японии всплыли «корабли-призраки» времен Второй мировой

В районе японского острова Иводзима землетрясение подняло со дна затопленные корабли-призраки времен Второй мировой войны. Из-за сейсмической активности всплыли 24 остова судов
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Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
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Обсуждение: 5 комментариев

Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Как борьба с ростом цен помогает рублю

    Регулятор ужесточает борьбу с ростом цен
    		   22 октября 2021, 21:10
    Фото: Артем Геодакян/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Глава ЦБР с брошью в виде лука со стрелами Эльвира Набиуллина удивила всех своей резкостью. Сбить спесь с инфляции мягкими мерами не удалось, поэтому регулятор повысил ставку сразу на 0,75%, что втрое выше сентябрьского повышения. Через месяц ставка может вырасти еще аж на 1%. Для кого это плохие новости и почему для рубля они отличные?

    Регулятор многих удивил тем, что резко повысил ключевую процентную ставку в пятницу до 7,5%. Это уже шестое повышение в этом году, но ЦБР впервые повысил сразу на 0,75%. В сентябре шаг был сделан в три раза меньший – ставку подняли только на 0,25%. Рынок ждал повышения максимум на 0,5%. Причем регулятор признался, что обсуждал также и шаг в 1%.

    Мягкое аккуратное повышение ставки явно не помогало регулятору затормозить рост цен: инфляция оказалась на самом высоком уровне с начала 2016 года. Этим и объяснятся курс на более жесткие шаги. По оценке на 18 октября инфляция выросла до 7,8% в годовом выражении. Цель же ЦБР – чтобы этот показатель не превышал 4–4,5%.

    «Регулятор стал больше бояться инфляции. Растут и инфляционные ожидания граждан. Но финансовый кризис нам не грозит. Рынок ипотеки, например, остывает, кредитование в целом тоже. В том числе и для этого ЦБ повышает ставку», – говорит аналитик Exante Владимир Ананьев.

    На это намекает и брошь в виде лука и стрел, которая была приколота к одежде главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной во время пресс-конференции по итогам заседания совета директоров. «Лук со стрелой – это попадание в мишень, то есть target, таргетирование инфляции. Набиуллина намекает, что ЦБ продолжит стоять на своем: подавление инфляции превыше всего», – считает Ананьев.

    Лук и стрелы могут указывать еще и на сохранение надежд по достижению прогнозных темпов роста экономики, добавляет ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. Дело в том, что ЦБР пришлось повысить свои ожидания по многим макроэкономическим параметрам. Он не изменил свои прогнозы только по экономике и по ценам на будущий год, хотя инфляция сейчас превзошла все оценки и ожидания, поясняет Купцикевич. Так, в 2021 году регулятор по-прежнему ждет рост ВВП на 4–4,4%, а в 2022–2024 годах российская экономика будет расти на 2–3% ежегодно.

    Стоит признать, что меры ЦБ сейчас оказывают не такой сильный эффект на инфляцию, как хотелось бы. Потому что главным фактором инфляции регулятор считает рост спроса при ограниченном предложении, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

    Спрос растет за счет роста реальных зарплат, которые россияне предпочитают тратить здесь и сейчас, а не сберегать. Несмотря на удорожание кредитов, ипотечное и потребительское кредитование продолжает расти. Растут прибыли также у экспортеров, что позволяет им больше тратить.

    С другой стороны, предложение товаров и услуг остается ограниченным из-за последствий пандемии. Производственные мощности невозможно быстро нарастить, комплектующих и сырья не хватает, в том числе из-за узких мест в логистике. «Наконец, наблюдается дефицит рабочей силы: в России безработица близка к историческим минимумам, а число открытых вакансий – к историческим максимумам. Поэтому «избыточный» спрос не приведет к росту потребления в ближайшее время, а лишь разгонит инфляцию, «от которой страдают все граждане», объясняет Беленькая.

    Поэтому уже в декабре, намекнул ЦБ, он может повысить ключевую ставку сразу на 1%, то есть до 8,5%. «На наш взгляд, это далеко не предопределено – шаг может быть меньше, он будет зависеть от инфляции, особенно ее устойчивых компонентов, инфляционных ожиданий, динамики депозитов и кредитов», – говорит Беленькая.

    Пока Набиуллина активно борется с инфляцией, бюджет РФ продолжит пополняться доходами от дорогих нефти и газа, а также угля и другого сырья. Даже несмотря на укрепление рубля.

    «Простые граждане продолжат видеть рост цен, кредиты станут менее доступными, зато вклады станут более привлекательными», – говорит Ананьев.

    Кредиты с лагом в несколько один–два месяца подорожают соразмерно более высокой ключевой ставке. Дорогие кредиты ударят по бизнесу, напоминает Ананьев.

    Повышение ставки Центробанком приводит к укреплению рубля. «Ставка помогает крепнуть рублю, потому что иностранные капиталы любят страны с высокими ставками, ведь в США и Европе ставки низкие. С рублем еще более привлекательно становится проводить операции кэрри-трейд. «Это когда инвесторы из стран с низкими ставками, например из США или из Европы, приходят в страну с высокими ставками и приобретают облигации. Они могут взять в долг под 1,5% у себя в США, а вложить здесь в России по 7%. Разница между ставками – это их потенциальная прибыль», – объясняет Ананьев.

    «Добавьте сюда повышенный спрос на рубль со стороны экспортеров, и получите гремучую смесь роста. В таких условиях шансы на снижение доллара к 68, а евро – к 80 до конца года становятся все более наглядными», – считает Купцикевич.

    Более того, крепкий рубль сохранится и в 2022 году. Средний курс российской валюты в следующем году составит 67 рубля за доллар,

    считает стратег по рынкам валют и процентных ставок Sber CIB Юрий Попов.

    И этому поможет не только повышение ключевой ставки Центробанком и дорогая нефть, но и дорогой газ. Попов объясняет, что в этом году годовой экспорт газа можно оценить в 50 млрд долларов (экспорт за рубеж составит около 230 млрд кубометров по средней цене в 208 долларов за тысячу кубометров). Но уже в 2022 году средняя цена газпромовского газа вырастет до 375 долларов за тысячу кубов, значит, экспорт газа может достичь 80 млрд долларов. Это на 30 млрд долларов больше, чем в 2021 году.

    В рамках бюджетного правила, как известно, дополнительные доходы как от экспорта нефти, так и от экспорта газа уходят в резервы, то есть стерилизуются – не попадают на рынок и поэтому не влияют на валютные курсы. Однако Попов замечает, что допдоходы от экспорта газа в виде экспортной пошлины уходят в резервы только на 30% (в отличие от нефтяных доходов, которые уходят в резервы почти на 80%). То есть при допдоходах в 30 млрд долларов Фонд национального благосостояния получит 9 млрд долларов, а остальные 21 млрд долларов появятся на рынке. Это существенный приток иностранной валюты в страну, который обеспечит укрепление руля на 6% относительно текущих уровней, посчитал Попов. «Мы по-прежнему прогнозируем на текущий год средний курс рубля на уровне 70 рублей за доллар, однако прогноз на 2022 год изменился: вместо прежних 70 мы моделируем 67 рублей за доллар, несмотря на глобальное укрепление американской валюты», – прогнозирует Попов.

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