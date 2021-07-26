Центробанк начал борьбу c инфляцией будущего

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26 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 23:00  |  vz.ru
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Кому в России коронавирус принес сверхдоходы

Российская промышленность – один из выгодополучателей коронакризиса Денис Гришкин/Агентство «Москва»
Огромные деньги удалось заработать целым отраслям российской экономики в последнее время – и все благодаря кризису, вызванному коронавирусом. Кто выиграл от происходящего больше всего, сохранится ли этот денежный поток в будущем и на что в итоге будут потрачены коронавирусные сверхприбыли? Подробности...
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Россия представила Европе грехи Украины

Одним из основных пунктов обвинений в адрес ВСУ стали обстрелы городов Донбасса Mstyslav Chernov/AP/ТАСС
Москва впервые подала иск в Страсбургский суд против другой страны. Ответчиком названа Украина. Силовой захват власти, террор на Майдане в Киеве и в Доме профсоюзов в Одессе, развязывание гражданской войны, дискриминация русских – таковы главные пункты обвинений, от которых судьям ЕСПЧ трудно будет отвернуться. Почему иск о событиях 2014-го подан только теперь, семь лет спустя?  Подробности...
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В России начали прививать от COVID по новым правилам

Минздрав не торопится принимать решения по вакцинации подростков Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Прививки от коронавируса можно делать беременным и пациентам с онкологией. Соответствующие рекомендации подготовил Минздрав. Также обновились противопоказания для желающих привиться «ЭпиВакКороной»: людям с тяжелыми формами аллергии вакцина противопоказана. Однако в новой версии рекомендаций ничего не говорится о вакцинации детей и подростков. Перед учебным годом именно этот вопрос волнует россиян. Подробности...
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Литва стонет от «гибридной агрессии» Лукашенко

Мигранты уже навязывают Литве свои правила Florian Bachmeier/Imagebroker/Global Look Press
В Литве, похоже, готовы признать поражение в борьбе с мигрантами и приступают к строительству городка для размещения 40 тыс. человек. Страна не может отгородиться от пришельцев, ибо в ней не хватает даже колючей проволоки. А незваные гости ведут себя столь чудовищно, что по стране раздаются призывы учиться стрелять, «чтобы очистить Литву от чужеродцев». Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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Украинская идеология годится только для концлагеря

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Здесь захоронены солдаты-минеры, которые спасли Львов от уничтожения, разминировав его старинную ратушу и ажурные башни костелов. Они сохранили город в том виде, за который его любят туристы. Хотя арийские «освободители» хотели превратить Львов в груду руин. Подробности...
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Слово «национальность» – это совсем про другое

Валерий Коровин
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Этнос, народ и нация – это совершенно разные категории. Чеченец юридически является россиянином, так как имеет паспорт РФ, но по происхождению, по крови, он нохчи. Подробности...
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Почему Ленин желал России поражения в Первой мировой

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Советские республики расцветали одна за другой – Баварская, Венгерская и даже Персидская. Причем в той же Баварии авторитет Москвы был выше, чем в самой Москве – цитаты Ленина и «опыт русских товарищей» были лучшими аргументами. Подробности...
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Крыму не нужен Че Гевара

Онлайн-букмекеры: вред и польза

«Северный поток – 2»: что теперь будет

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Российские фехтовальщицы завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Токио

Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
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Президент принял парад в честь 325-летия флота России

В День ВМФ военные парады прошли в Петербурге и Кронштадте, в Балтийске, Севастополе, Североморске, Владивостоке и на Камчатке. В Петербурге морской парад, приуроченный к 325-й годовщине российского флота, принимали Верховный главнокомандующий Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу
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Броши главы Центробанка несут скрытые сигналы

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина пришла на пресс-конференцию по поводу изменений ключевой ставки, надев брошь в форме тучи и дождя. Ставка была резко повышена. Использовать необычные украшения на пресс-конференциях в Центробанке Набиуллина начала с прошлого года
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Центробанк начал борьбу c инфляцией будущего

    Борьба с ростом цен набирает обороты    26 июля 2021, 23:00
    Фото: Максим Блинов/РИА Новости
    Текст: Ольга Самофалова

    Центробанк начал борьбу с инфляцией по-крупному - он решил повысить ставку сразу на один процентный пункт. При этом рост цен уже уже достиг своего пика, а некоторые экономисты считают, что даже преодолел его. Тогда в чем смысл столь жесткой меры, примененной регулятором?

    Ключевая ставка в России снова 6,5%? такой она была в конце 2019 года, перед пандемией. Российский Центробанк в пятницу поднял ее сразу на один процентный пункт. Это довольно резкое повышение ставки за один раз.  

    Причины понятны – регулятор таким способом борется с инфляцией, желая не дать выйти ей из-под контроля. Конечная цель – вернуть инфляцию на уровень 4%. Такой ежегодный рост цен устраивает регулятора, считая его комфортным для российской экономики.

    Может удивлять то, что столь резкий шаг регулятор сделал тогда, когда наметились первые признаки уменьшения инфляционного давления в России. Тем более, что летом традиционно снижаются цены на местные овощи и фрукты, что оказывает влияние на общие показатели инфляции. «Еще до решения ЦБ многие эксперты отмечали, что инфляция в стране сейчас уже либо находится около своего пика, либо даже миновала его. Это оставляло пространство для маневра и позволяло не повышать ставки так резко. Среди альтернатив называлось перераспределение баланса налогового бремени в пользу прямых налогов и уменьшения косвенных. Однако регулятор не уловил настроение рынка», - считает Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro.

    Судя по всему, ЦБ больше ориентируется на инфляционные ожидания населения, а они оказались даже выше, чем были в 2020 году в период пандемии.

    Поможет ли закручивание гаек Центробанком победить инфляционную проблему? И когда рост цен может вернуться на комфортный для российской экономики уровень?

    Если бы ЦБ не повышал ставку в этом году, то инфляция в этом году была бы ближе к верхней границе ожиданий – 6-6,2%, говорит ведущий стратег EXANTE Янис Кивкулис. Однако

    вернуться в этом году к 4% все равное не удастся, скорее всего, инфляция будет в районе 5,7%. Но нельзя сказать, что повышение ставки напрасно. То, что регулятор делает сегодня, отразится на инфляции, но позже.

    Текущие меры ориентированы на 2022-2023 годы, говорит Кивкулис.

    По его словам, тот всплеск инфляции, который мы увидели в последние месяцы, частично связан в том числе со снижением ставки ЦБ в прошлом году. «Но в целом это шок спроса и предложения в постпандемический период. На эти факторы ЦБР напрямую повлиять не может», - говорит экономист.

    Продолжит ли Банк России и дальше в этом году снижать ставку или остановится на 6,5%? Мнения экспертов разошлись. Кивкулис считает, что 6,5% может оказаться достаточно, но многое будет зависеть от данных по потребительской инфляции: может понадобится еще повышение, скажем до 7%, но пока вряд ли выше.

    Согласно прогнозу ЦБ, средняя ключевая ставка с 26 июля до конца 2021 года прогнозируется в диапазоне 6,5-7,1%. «В соответствии с этим прогнозом, ставка уже в сентябре теоретически может быть повышена до 7%, а в октябре – и до 7,5%», - не исключает Алексей Ковалев из ФГ «Финам».

    Достигнуть цели – инфляции в 4% - удастся, но не в этом, а в 2022 году. В следующем году она ожидается на уровне 4-4,5%. При этом ключевая ставка в среднем будет по-прежнему высокой – на уровне 6-7%, считает ЦБ.

    Оборотная сторона медали в том, что притормозит не только инфляция, но и рост российской экономики. Если уже осенью регулятор доведет ставку до 7%, то экономический рост замедлится и едва превысит 2% в 2022 году, считает Купцикевич.

    «Кредиты станут куда менее привлекательными как для бизнеса, так и для населения, а уж о быстром росте заработных плат и говорить не приходится», - говорит эксперт.

    «Долговая нагрузка на реальный сектор экономики существенно возрастет, если Банк России продолжит повышать ставку, потому что более трети кредитов предприятия брали с плавающей ставкой. В подобной ситуации о заметном росте доходов не может быть и речи: бизнес будет всеми силами урезать любые издержки, дабы покрывать уже взятые кредиты», - считает Купцикевич.

    Есть риски, что все это приведет к обратному эффекту – разгону инфляции. Ведь если не растут зарплаты, дорожают кредиты, и население переходит от потребления обратно к накоплению на «черный» день, то спрос на товары и услуги падает. «Дальше уже идет по цепочке: восстановление производства замедляется, как следствие, объем предложения на рынке сокращается, себестоимость продукции повышается, а инфляция разгоняется еще больше», - предупреждает Купцикевич. 

    Ко всему прочему, российский Центробанк не всемогущ. Есть еще и внешняя инфляция, на которую он не может никак повлиять. Импортная продукция тоже выросла в цене, например, лекарства и электроника.

    «В целом, внешняя инфляция играет сейчас куда более существенную роль. Если компании получают от экспорта гораздо больший доход, чем от продажи внутри страны, то они постараются быстро переориентироваться на экспорт, создавая дополнительный дефицит предложения и повышение цен внутри страны»,  - говорит еще об одном риске роста инфляции Купцикевич. В этих случаях правительство может ввести пошлины на экспорт товара, как, например, с пшеницей. Однако предупредить в таких ситуациях рост цен сложно. Но при хорошем раскладе Россия уже прошла инфляционный пик, и тогда инфляция замедлится до 4% к концу 2022 года, заключает Кивкулис.


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