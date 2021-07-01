Почему морковь и картофель стали дороже бананов

Как бананы из Эквадора стали стоить в России дешевле, чем морковь и картофель? Такой вопрос жительница Липецка задала президенту Владимиру Путину во время прямой линии. Чтобы летом овощи в России росли в цене, а не падали – это крайне необычно. Как это ни парадоксально, но виноваты в этом не только рекордный урожай 2019 года и прошедшая затяжная зима, но и общемировой разгон инфляции силами США и Европы.

«Как так получилось, что бананы из Эквадора стали стоить дешевле, чем морковь из соседних областей?» – спросила жительница Липецка во время прямой линии у президента Владимира Путина. Видеообращение она записала из продуктового магазина, где видны ценники: морковь стоит 110 рублей, а бананы – 78 рублей. Высокий ценник и на картофель – более 82 рублей.

Повод для вопроса действительно имеется. Активный рост цен на эти овощи начался с сентября-октября 2020 года, указывает Артемий Шамшуков, аналитик ФГ «Финам». Так, цены на морковь выросли с 32,11 рубля за килограмм в октябре 2020 года до 59,47 в мае 2021 года. Картофель в сентябре 2020-го стоил 24,61 рубля за килограмм, а в мае – 47,24 рубля.

В июне морковь и картофель стали стоить уже дороже бананов. По данным Росстата, по России морковь с начала года по 21 июня подорожала в 2,2 раза (на 124,6%), картофель – почти вдвое (на 94,4%), капуста – на 75,3%, лук – на 40,9%.

Президент в целом указал на общемировую тенденцию к росту цен на многие продукты питания: «Сегодня мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние 10 лет. К сожалению, это общемировая тенденция – рост цен на продовольствие. Везде так происходит». И эта тенденция, конечно, отражается на России. «Причин там много, не буду перечислять: и печать денег в основных странах-эмитентах, ковидные последствия, сокращение производства, сокращение рабочих мест, работающих там и так далее», – вкратце описал Путин.

Ранее сильно подорожали сахар, подсолнечное масло, мука и хлеб. Но российские власти приняли меры для регулирования цен в виде договора производителей с розницей, введения пошлин и т. д. Иногда это бывает несвоевременно, признал Путин. Но меры оказали эффект.

Что касается высоких цен на овощи, то Путин указал на то, что в прошлом году в России произвели мало картофеля – 19 млн тонн, и его не хватило. Но в этом году будет собрано примерно 22 млн тонн картофеля. «Надеюсь, нам хватит с лихвой», – сказал Владимир Путин. И грядущий новый урожай приведет к снижению цен на овощи, надеется он.

Эксперты считают, что изначально сравнивать импортные бананы с овощами не совсем корректно. «Бананы дешевле, потому что предложения этого фрукта достаточно. Урожай бананов собирается по несколько раз в год. Овощи дороже, потому что отечественного предложения, которое традиционно дешевле импорта, недостаточно», – говорит исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

С овощами действительно злую шутку сыграл низкий урожай в прошлом году. Почему он был низким? Возьмем картофель: в 2019 году был зафиксирован рекордный урожай. Но этот успех оказался провалом: оптовая цена на картофель обвалилась до уровня себестоимости. Та же ситуация произошла и с морковью – от переизбытка в 2019 году до падения урожая в 2020-м. «Относительно низкая цена на овощную продукцию привела к сокращению посевных площадей», – отмечает председатель правления банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч. В прошлом сезоне был не самый удачный урожай. При этом на экспорт отправили большие объемы картофеля в 2020 году – около 360 тыс. тонн, отмечает Шамшуков. В этом сезоне из-за затяжной зимы еще и затянулась посевная, поэтому новый урожай затянулся, указывает Востриков.

Если внутри России не хватает собственной моркови и картофеля, то логично закупать эти овощи за границей. Картофель Россия импортирует из Египта, Пакистана и Бангладеш, морковь – например, из Израиля. Проблема в том, что импорт не помогает. «Импорт растет в стоимости, идя в ногу с общемировым трендом. Более того, российская валюта обесценилась за последние полтора года – следовательно, приходится покупать за «большее количество рублей», – указывает Шамшуков.

Все эти причины роста цен характерны как для картофеля, так и для моркови, и даже для свеклы. Владимир Путин пообещал, что как только появится новый урожай овощей, то цены сразу нормализуются. Это логично, другое дело, когда появится этот новый урожай, который задерживается из-за погодных условий.

«Как правило, с поступлением на рынок продукции нового урожая цены снижаются. Ежегодно в июле мы наблюдаем снижение цен на овощи борщевого набора», – говорит Востриков. Более того, по его словам, в оптовом звене снижение цен уже началось, и с некоторой задержкой это произойдет и в рознице.

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Так, цены на картофель в опте уже снизились: в начале этой недели новый урожай картофеля продавался в опте по 22-35 рублей за килограмм, отмечает Востриков. Как объясняет эксперт, этому способствовало появление урожая раннего картофеля в ЮФО. На овощных базах выросло предложение – и оптовые цены пошли вниз. Скоро снижение цены должны заметить и простые россияне в обычных магазинах. После того, как торговые сети распродадут закупленные остатки импортных овощей и начнут покупать наше отечественное.

Еще один момент – крупные розничные сети предъявляют более высокие требования к калибровке и ровности корнеплодов и овощей, чему наши производители не всегда соответствуют.

Удешевления моркови придется ждать дольше. «Цены на морковь в опте пока растут. Основное предложение на рынке составляет прошлогодняя морковь, которую продают в опте по 58-70 рублей за килограмм из-за повышенного спроса. Поставки урожая ранней моркови уже есть, но пока малообъемные, поэтому она стоит еще больше – по 75-83 рубля за килограмм в опте», – говорит Востриков. «Но в любом случае в ближайшее время мы можем ожидать снижение цен на борщевой набор на полке, как и на овощную группу в целом», – считает он.

«Картофель должен созреть приблизительно в июле-августе, а морковь – в августе-сентябре. Цены могут снизиться, особенно учитывая исторический рост цен на овощи в летний период, но незначительно»,

– считает Артемий Шамшуков. По его словам, мы живем в новой действительности. «Если бы мы жили, например, в 2017 году, то можно было бы говорить о снижении цен на овощи примерно на 20%, но сейчас другая ситуация. Последние пять лет цены на овощи хоть и колебались, но оставались приблизительно в одном диапазоне. Но теперь беспрецедентные меры по стимулированию экономики США и стран ЕС отчасти способствуют разгону цен на целый ряд товаров. В итоге вся производственная цепочка дорожает: начиная от выросших в цене удобрений до логистических издержек, которые выросли из-за дорожающей нефти», – заключает собеседник.