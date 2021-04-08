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Губернатор Ульяновской области объявил об отставке

8 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 13:31  |  vz.ru
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Инфляция снова стала проблемой России

Россия столкнулась с рекордным ростом цен за четыре года Григорий Сысоев/РИА Новости
Самый страшный сон российского регулятора сбывается. Инфляция в марте достигла своего рекордного уровня за последние более чем четыре года. Это значит, что Центробанк продолжит поднимать ключевую ставку и дальше. Почему цены в России идут вверх и как их остановить?  Подробности...
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Zoom подталкивает Россию к отказу от западного софта

Даже конкуренты признают – Zoom контролирует четверть российского рынка видеосвязи Cadu Rolim/imago-images.de/Global Look Press
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США сделали невольный подарок российской разведке

Ту-204ОН – крайне нужный ВВС России самолет-разведчик wikimedia.org
В Минобороны России могут потирать руки: США приняли решение списать самолеты-разведчики, использовавшиеся в рамках Договора об открытом небе. Эти машины больше не будут исследовать российскую территорию. Зато российские самолеты – аналоги Ту-204ОН продолжат службу на новом поприще, и это можно назвать своеобразным подарком со стороны американских властей. Подробности...
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Украина спровоцировала кризис у западного соседа

Чаус нужен нынешним киевским властям для окончательной дискредитации Порошенко кадр из видео
Украину и Молдавию потряс политический скандал с детективной подоплекой. В его центре – бывший киевский судья, которого похитили в центре Кишинева и вывезли на Украину, скорее всего, в багажнике машины дипкорпуса. Молдавский экс-президент Додон фактически обвинил нынешнего лидера республики Санду в сговоре с Зеленским с целью киднеппинга. Зачем украинским властям мог понадобиться беглый судья?  Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Отстаньте от старика Байдена и его мальчика, они планету спасают

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Перед нами не автобиография наркомана из обычной семьи. Нет, мы видим причесанную историю испорченного ребенка из элиты, которому всегда можно было и можно сейчас всё то, за что тысячи простых американцев ежегодно отправляются в тюрьму на десятки лет. Этому мажору читателя еще и призывают сочувствовать. Подробности...

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Михаил Диунов
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Результатом бездумной и безразличной к русскому народу советской политики стало то, что после распада СССР русские превратились в один из крупнейших в мире разделенный народ. За пределами России сейчас обитает около 30 миллионов русских. Подробности...
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Тимофей Бордачёв
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    Инфляция снова стала проблемой России

    Россия столкнулась с рекордным ростом цен за четыре года    8 апреля 2021, 13:00
    Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
    Текст: Ольга Самофалова

    Самый страшный сон российского регулятора сбывается. Инфляция в марте достигла своего рекордного уровня за последние более чем четыре года. Это значит, что Центробанк продолжит поднимать ключевую ставку и дальше. Почему цены в России идут вверх и как их остановить?

    Потребительская инфляция достигла в марте рекордного значения за последние более чем четыре года. В марте годовая инфляция ускорилась до 5,8% после 5,7% в феврале и 5,2% в январе. Рост цен в России заметно превышает целевой уровень Центробанка в 4%. Это грозит ужесточением монетарной политики и неминуемым удорожанием кредитов. Интересно, что в МЭР верят, что в марте инфляция вышла на пиковый уровень и уже с апреля она начнет замедляться, хоть и не быстро. В апреле она снизится до 5,5-5,6%, считает ведомство.

    Казалось, что правительство приняло ограничительные меры, которые должны были остановить рост цен – в частности, на зерно, муку, подсолнечное масло и сахар. Однако все эти продукты все равно продолжают дорожать. Также растут в цене куриные яйца и мясо кур. Меры правительства помогли избежать резкого взлета цен, но полностью остановить этот процесс невозможно.

    Так, продукты питания выросли в цене на 7,6% в марте, а непродовольственные товары и услуги – на 4,7% (в годовом выражении). 

    Что же толкает инфляцию вверх? Во-первых, рост цен на продукты на мировом рынке. Там растут цены на зерно, семена подсолнечника, растительное масло и т. д. Многие страны, чтобы избежать возможного голода, стали активно скупать эти товары.

    «Одна из ключевых причин роста инфляции в 2021 году – это экспортная составляющая ввиду повышения мировых цен. Страны нетто-импортеры продовольствия выделили крупные суммы финансовых средств на формирование стратегических запасов, остерегаясь возможного ограничения торговых связей, чем способствовали росту спроса и цен», – говорит исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

    Есть еще сезонный фактор. «В марте рост инфляции традиционно спровоцировала плодоовощная группа. Например, цены к февралю на морковь выросли на 14,8%, на картофель – на 13,4%, свеклу – на 11,2%, репчатый лук – на 7,5%», – указывает Востриков.

    Годовая инфляция выше 5% наблюдается в России уже четыре месяца подряд. Сезонный фактор, конечно, ускорил инфляцию в марте. Однако очевидно, что это не главная причина.

    «Потребительские цены в начале этого года выросли заметно сильнее, чем должны были бы, исходя из стандартной сезонности инфляции. Они выросли «избыточно» почти на 1 п. п. в марте к декабрю прошлого года», – указывает Дмитрий Куликов, заместитель директора группы суверенных рейтингов АКРА.

    Общая причина для всех подросших товаров кроется в девальвации рубля. «Если доллар в 2020 году вырос к рублю больше чем на 20%, а евро – на 30%, то нет ничего удивительного, что цены выросли. У нас высокая доля импорта в производстве продуктов питания и товаров широкого потребления. В секторе АПК у нас 40% зернового фонда – это семена из-за границы, маточное поголовье свиней и коров мы также покупаем за рубежом, как и инкубационное яйцо в производстве мяса птицы. Даже упаковка и пленочный материал в продуктах питания – импортные», – отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. По его мнению, в прошлом году резкое ослабление рубля еще не сильно сказывалось на стоимости товаров, но сейчас, по мере исчерпания старых запасов, производители стали закупать за рубежом импортные составляющие по более высоким ценам. И это ведет к росту стоимости товаров для граждан.

    «Общий фактор в этих ценах один – перенос валютного курса во внутренние цены, однако уникальных, присущих именно конкретному рынку, факторов все-таки больше, и они сильнее»,

    – считает Куликов. Например, по ряду товаров сказались плохие урожаи, где-то на цены повлиял разрыв логистической цепочки или ажиотажный спрос из-за пандемии.

    Причем это касается не только продуктов питания, но и непродовольственных товаров. Импортные товары растут в цене из-за роста курса доллара и евро, а также удорожания доставки. Российские товары из-за роста цен на сырье и комплектующие. Например, к лету ожидается рост стоимости одежды и обуви на 20-30%. Причины – увеличение цен на полотна (хлопок, трикотаж, шерсть), а также на полиуретан, который используется при изготовлении обуви. Все эти материалы импортного происхождения в основном, мы их закупаем в Китае и других странах Азии, а также в ЕС, отмечает Деев.

    Это означает: если рубль продолжит слабеть, то и цены продолжат расти. «При сохранении текущих цен на нефть и санкционных рисков мы не видим факторов для укрепления рубля в ближайшее время. Это вызовет рост издержек производителей, ведь валютная составляющая велика во многих категориях товаров, что может, в свою очередь, спровоцировать дальнейший разгон инфляции», – пессимистичен Востриков.

    Однако Дмитрий Куликов из АКРА считает, что основная причина в уникальных факторах удорожания конкретного товара, а они кратковременны и в ближайшие месяцы перестанут действовать. «Пик годовой инфляции будет пройден если не в марте, то весной. В таком случае к концу года инфляция приблизится к 4,5-4,6% (в декабре 2021 года к декабрю 2020 года). Из них около 0,5-0,9 п. п. будут вызваны переносом валютного курса во внутренние цены после ослабления рубля в этом и прошлом годах», – оценивает эксперт.

    О возврате к двузначной инфляции в России речи, конечно, не идет. У Банка России теперь есть действенный механизм борьбы с чрезмерным ростом цен, за чем он пристально следит. Это значит, что Центробанк продолжит повышать ключевую ставку. Эксперты теперь более чем уверены, что останавливаться на первом шаге в марте (ставку повысили на 0,25%, до 4,5%) регулятор теперь явно не будет.

    Следующее заседание состоится 23 апреля. Пока ЦБ говорит, что будет выбирать из трех вариантов: либо сохранит текущую ставку, либо повысит ее еще на 0,25%, либо повысит на 0,5%. Собственно, в марте был такой же набор решений – и выбор пал на второй вариант.

    Станислав Мурашов из Райффайзенбанка считает, что на предстоящем заседании ЦБ поднимет ставку сразу на 0,5%, до 5% – как в ответ на санкционные риски, так и в ответ на сохранение высоких темпов инфляции. И этого для 2021 года, по его мнению, будет достаточно. 

    Главный экономист Citi по России Иван Чакаров считает, что российский регулятор за весь год поднимет ключевую ставку максимум до 5-5,25%. Это означает повышение ставки на 0,5-0,75% до конца года, то есть два-три раза по 0,25%. Именно такое повышение больше соответствует макроэкономическим условиям, полагает Чакаров. Следствием такой политики будет удорожание кредитов и повышение ставки по депозитам в банках.

    Некоторые эксперты ждут еще более жесткой политики регулятора. Goldman Sachs прогнозирует, что Банк России будет повышать ключевую ставку на каждом заседании, и уже к июлю она достигнет 5,25%. Некоторые эксперты ждут увеличения ставки до 6% к концу 2021 года.

    По мнению Чакарова, регулятор решится поднять ставку до 6% в этом году только если инфляция закрепится выше 7%. Такое развитие событий до конца нельзя исключать – к нему могут привести геополитические риски, в частности, введение новых санкций против России и ослабление рубля до 90 и более за доллар. Однако в нормальных макроэкономических расчетах такое маловероятно, поясняет экономист. 


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