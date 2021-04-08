Инфляция снова стала проблемой России

Самый страшный сон российского регулятора сбывается. Инфляция в марте достигла своего рекордного уровня за последние более чем четыре года. Это значит, что Центробанк продолжит поднимать ключевую ставку и дальше. Почему цены в России идут вверх и как их остановить?

Потребительская инфляция достигла в марте рекордного значения за последние более чем четыре года. В марте годовая инфляция ускорилась до 5,8% после 5,7% в феврале и 5,2% в январе. Рост цен в России заметно превышает целевой уровень Центробанка в 4%. Это грозит ужесточением монетарной политики и неминуемым удорожанием кредитов. Интересно, что в МЭР верят, что в марте инфляция вышла на пиковый уровень и уже с апреля она начнет замедляться, хоть и не быстро. В апреле она снизится до 5,5-5,6%, считает ведомство.

Казалось, что правительство приняло ограничительные меры, которые должны были остановить рост цен – в частности, на зерно, муку, подсолнечное масло и сахар. Однако все эти продукты все равно продолжают дорожать. Также растут в цене куриные яйца и мясо кур. Меры правительства помогли избежать резкого взлета цен, но полностью остановить этот процесс невозможно.

Так, продукты питания выросли в цене на 7,6% в марте, а непродовольственные товары и услуги – на 4,7% (в годовом выражении).

Что же толкает инфляцию вверх? Во-первых, рост цен на продукты на мировом рынке. Там растут цены на зерно, семена подсолнечника, растительное масло и т. д. Многие страны, чтобы избежать возможного голода, стали активно скупать эти товары.

«Одна из ключевых причин роста инфляции в 2021 году – это экспортная составляющая ввиду повышения мировых цен. Страны нетто-импортеры продовольствия выделили крупные суммы финансовых средств на формирование стратегических запасов, остерегаясь возможного ограничения торговых связей, чем способствовали росту спроса и цен», – говорит исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

Есть еще сезонный фактор. «В марте рост инфляции традиционно спровоцировала плодоовощная группа. Например, цены к февралю на морковь выросли на 14,8%, на картофель – на 13,4%, свеклу – на 11,2%, репчатый лук – на 7,5%», – указывает Востриков.

Годовая инфляция выше 5% наблюдается в России уже четыре месяца подряд. Сезонный фактор, конечно, ускорил инфляцию в марте. Однако очевидно, что это не главная причина.

«Потребительские цены в начале этого года выросли заметно сильнее, чем должны были бы, исходя из стандартной сезонности инфляции. Они выросли «избыточно» почти на 1 п. п. в марте к декабрю прошлого года», – указывает Дмитрий Куликов, заместитель директора группы суверенных рейтингов АКРА.

Общая причина для всех подросших товаров кроется в девальвации рубля. «Если доллар в 2020 году вырос к рублю больше чем на 20%, а евро – на 30%, то нет ничего удивительного, что цены выросли. У нас высокая доля импорта в производстве продуктов питания и товаров широкого потребления. В секторе АПК у нас 40% зернового фонда – это семена из-за границы, маточное поголовье свиней и коров мы также покупаем за рубежом, как и инкубационное яйцо в производстве мяса птицы. Даже упаковка и пленочный материал в продуктах питания – импортные», – отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. По его мнению, в прошлом году резкое ослабление рубля еще не сильно сказывалось на стоимости товаров, но сейчас, по мере исчерпания старых запасов, производители стали закупать за рубежом импортные составляющие по более высоким ценам. И это ведет к росту стоимости товаров для граждан.

«Общий фактор в этих ценах один – перенос валютного курса во внутренние цены, однако уникальных, присущих именно конкретному рынку, факторов все-таки больше, и они сильнее»,

– считает Куликов. Например, по ряду товаров сказались плохие урожаи, где-то на цены повлиял разрыв логистической цепочки или ажиотажный спрос из-за пандемии.

Причем это касается не только продуктов питания, но и непродовольственных товаров. Импортные товары растут в цене из-за роста курса доллара и евро, а также удорожания доставки. Российские товары из-за роста цен на сырье и комплектующие. Например, к лету ожидается рост стоимости одежды и обуви на 20-30%. Причины – увеличение цен на полотна (хлопок, трикотаж, шерсть), а также на полиуретан, который используется при изготовлении обуви. Все эти материалы импортного происхождения в основном, мы их закупаем в Китае и других странах Азии, а также в ЕС, отмечает Деев.

Это означает: если рубль продолжит слабеть, то и цены продолжат расти. «При сохранении текущих цен на нефть и санкционных рисков мы не видим факторов для укрепления рубля в ближайшее время. Это вызовет рост издержек производителей, ведь валютная составляющая велика во многих категориях товаров, что может, в свою очередь, спровоцировать дальнейший разгон инфляции», – пессимистичен Востриков.

Однако Дмитрий Куликов из АКРА считает, что основная причина в уникальных факторах удорожания конкретного товара, а они кратковременны и в ближайшие месяцы перестанут действовать. «Пик годовой инфляции будет пройден если не в марте, то весной. В таком случае к концу года инфляция приблизится к 4,5-4,6% (в декабре 2021 года к декабрю 2020 года). Из них около 0,5-0,9 п. п. будут вызваны переносом валютного курса во внутренние цены после ослабления рубля в этом и прошлом годах», – оценивает эксперт.

О возврате к двузначной инфляции в России речи, конечно, не идет. У Банка России теперь есть действенный механизм борьбы с чрезмерным ростом цен, за чем он пристально следит. Это значит, что Центробанк продолжит повышать ключевую ставку. Эксперты теперь более чем уверены, что останавливаться на первом шаге в марте (ставку повысили на 0,25%, до 4,5%) регулятор теперь явно не будет.

На эту тему

Следующее заседание состоится 23 апреля. Пока ЦБ говорит, что будет выбирать из трех вариантов: либо сохранит текущую ставку, либо повысит ее еще на 0,25%, либо повысит на 0,5%. Собственно, в марте был такой же набор решений – и выбор пал на второй вариант.

Станислав Мурашов из Райффайзенбанка считает, что на предстоящем заседании ЦБ поднимет ставку сразу на 0,5%, до 5% – как в ответ на санкционные риски, так и в ответ на сохранение высоких темпов инфляции. И этого для 2021 года, по его мнению, будет достаточно.

Главный экономист Citi по России Иван Чакаров считает, что российский регулятор за весь год поднимет ключевую ставку максимум до 5-5,25%. Это означает повышение ставки на 0,5-0,75% до конца года, то есть два-три раза по 0,25%. Именно такое повышение больше соответствует макроэкономическим условиям, полагает Чакаров. Следствием такой политики будет удорожание кредитов и повышение ставки по депозитам в банках.

Некоторые эксперты ждут еще более жесткой политики регулятора. Goldman Sachs прогнозирует, что Банк России будет повышать ключевую ставку на каждом заседании, и уже к июлю она достигнет 5,25%. Некоторые эксперты ждут увеличения ставки до 6% к концу 2021 года.

По мнению Чакарова, регулятор решится поднять ставку до 6% в этом году только если инфляция закрепится выше 7%. Такое развитие событий до конца нельзя исключать – к нему могут привести геополитические риски, в частности, введение новых санкций против России и ослабление рубля до 90 и более за доллар. Однако в нормальных макроэкономических расчетах такое маловероятно, поясняет экономист.