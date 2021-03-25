Россиянам дали новый способ сэкономить на электричестве

У граждан России впервые появилась возможность не только покупать, но и продавать электроэнергию. Это в первую очередь касается владельцев частных домов, где можно установить, например, ветряки или солнечные панели. Какую выгоду можно будет таким образом получить и как технически обеспечить подобную операцию?

Растущий рынок альтернативной энергогенерации может позволить россиянам зарабатывать, не выходя из собственного дома. Теперь граждане, имеющие в своем хозяйстве солнечную или ветровую энергоустановку, имеют право самостоятельно продавать электричество на открытом рынке, как это уже давно сделано во многих странах мира.

Сам себе генератор

Соответствующая реформа вводится постановлением российского правительства № 299, вступившем в силу в середине марта. Оно предполагает, что граждане могут использовать для производства электроэнергии объекты микрогенерации, в том числе на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), как для собственных нужд, так и для продажи. Заниматься самостоятельным обеспечением жилья энергией солнца или ветра в принципе никто не запрещал и раньше, но продавать ее избытки другим потребителям до недавнего времени было практически нереально – прежде всего из-за отсутствия нормативной базы.

Теперь же электросетевые организации обязаны заключать с владельцами объектов микрогенерации договоры на подключение к своим сетям по базовой цене (550 рублей для физлиц). Если сетевые организации станут препятствовать подключению объектов микрогенерации, это можно будет оспаривать в антимонопольных органах как злоупотребление доминирующим положением, указывает Артем Родин, управляющий партнер юридической компании Rodin&Partners.

Аналогичная обязанность предусмотрена и для энергосбытовых компаний, имеющих статус региональных гарантирующих поставщиков электроэнергии: они должны заключать договоры купли-продажи электричества, произведенного в домашних условиях. Оснований для отказа немного – например, отсутствие документов на технологическое присоединение или несоответствие энергоустановки критериям объекта микрогенерации (от 15 до 150 кВт включительно на один объект присоединения). Кроме того, его владелец должен установить приборы учета электроэнергии и обеспечить их работу.

Таким образом, владельцы частных домов получают отличную возможность получения пассивного дохода.

Достаточно просто оснастить свое жилье солнечными панелями, которые сейчас в избытке предлагаются на российском рынке, а стоимость их постоянно снижается. Особенно заманчиво эта возможность выглядит для дачников: пока владелец домика в деревне находится в своей городской квартире, ВИЭ-установка может выдавать электричество в общую сеть. И зарабатывает деньги для своего хозяина.

С юридической точки зрения с момента вступления в силу постановления № 299 у граждан не осталось препятствий для продаж электроэнергии от ВИЭ в своих домовладениях, говорит Ольга Туренко, адвокат бюро «Бородин и партнеры». При этом, подчеркивает она, продажа излишков электроэнергии не считается предпринимательской деятельностью, полученные от нее доходы не будут облагаться НДФЛ. Произведенная энергия будет засчитываться взаиморасчетом с потребленной, а излишки в обязательном порядке будут выкуплены энергосбытовой компанией по специально утвержденному тарифу.

Список регионов, жители которых смогут воспользоваться постановлением № 299, достаточно обширный. Наибольшим солнечным потенциалом в России обладают Приморье и юг Иркутской области, где среднегодовая суточная энергетическая освещенность оптимально ориентированной поверхности может достигать максимальных показателей для страны, отмечает руководитель программы «Международная экономическая безопасность» ИМЭБ РУДН Мария Глинская. Соответственно, использование частных электростанций на основе солнечной энергии в этих регионах может давать максимально выгодный по мощности и прибыли результат.

На эту тему

Первые подключения к сетям объектов микрогенерации уже произошли, утверждает Дмитрий Степанов, заместитель генерального директора ульяновской компании «Альтрэн», работающей в сфере ВИЭ. По его словам, частных домовладельцев, которые имеют солнечные электростанции и с удовольствием будут минимизировать свои затраты на электричество, уже немало на юге России. Экономическая выгода будет присутствовать при планировании на срок более десяти лет, так как владелец ВИЭ-объекта фактически фиксирует для себя стоимость электроэнергии.

Для домохозяйств самой большой выгодой от возобновляемой энергии станет снижение затрат на собственное потребление, добавляет Денис Царев, руководитель компании в сфере веб-интеграции «Моризо Диджитал». Собственная генерация обеспечит существенную экономию вплоть до того, что счетчик будет показывать уменьшение значения при отдаче энергии в сеть.

Представители «большой» энергетики также приветствуют новые возможности для частников. Граждане получат выгоду и сокращение расходов на электричество, а конкуренцию сбытовым компаниям микрогенерация не составит, поскольку на нее в любом случае придется очень небольшая доля электроэнергии в общероссийской сети, отмечает Сергей Сизиков, генеральный директор компании «Донэнерго», гарант-поставщика Ростовской области.

«В процессе технологического присоединения сетевая организация за свой счет установит двусторонний счетчик, который фиксирует и удаленно передает показания отдачи и выдачи электроэнергии. Энергосбытовая организация будет получать данные о том, сколько киловатт-часов выработала электростанция собственника и фиксировать их на лицевом счете для их списания в течение месяца. Владелец микрогенерации будет ежемесячно оплачивать только разницу между потребленной из сети и выданной в сеть электроэнергии, а также может зарабатывать в случае выдачи электроэнергии в сеть. Раньше такой возможности не было законодательно – энергия, отданная в общую сеть, никак не учитывалась», – поясняет Сизиков механизм действия новых правил.

Тариф всему голова

Еще в 2018 году Минэнерго РФ объявило о планах реализовать в России программу «Один миллион солнечных крыш», предполагающей установку «солнечной черепицы» на крышах в расчете 3,5 кВт на одну семью. При максимальном охвате (миллион домовладений) этот проект мог бы увеличить российские мощности по выработке электроэнергии за счет солнечных панелей на 3,5 ГВт.

Появление возможности продавать домашнюю электроэнергию в сеть создает хорошие предпосылки для реализации этих планов, тем более что интерес к частной ВИЭ-генерации у россиян растет быстро. Директор краснодарской компании «Экопроект-Энерго» Алексей Попов говорит, что в последние три года рынок устройств солнечной генерации для физлиц и предпринимателей рос в среднем на 25% в год. Теперь же можно ожидать более высоких темпов – до 50% год к году.

При этом, по словам Попова, более эффективно солнечную генерацию смогут применять юридические лица, которым постановление № 299 также разрешает продавать электроэнергию в сеть. Связано это с тем, что энерготарифы для юрлиц вдвое выше, чем для «физиков», и если раньше период окупаемости солнечных установок для питания коммерческих объектов составлял до 4-5 лет, то теперь он станет еще меньше.

А вот для граждан, имеющих домашние ВИЭ-объекты, возможность заработать будет зависеть от того, станет ли государство устанавливать для производимого ими электричества специальные «зеленые» тарифы.

Такие тарифы в России уже существуют для средней возобновляемой энергогенерации – их ставки достаточно велики, чтобы окупать затраты и даже немного зарабатывать. Но для населения тарифы на электроэнергию в России в целом нерыночные: они устанавливаются государством и либо субсидируются, либо компенсируются за счет тарифов для бизнеса.

«Окупить при таких тарифах капитальные затраты на организацию даже малой энергогенерации очень сложно, – уверен Денис Царев. – Чтобы у домохозяйств был для этого экономический стимул, им нужно предоставить «зеленый» тариф и выкупать у них энергию дороже фиксированных тарифов рынка. Но пока этого нет, и рост рынка домашней генерации обусловлен не столько желанием заработать, сколько недоступностью энергии в определенном месте по цене или по факту. Иногда это вообще единственная возможность обеспечить домохозяйство электроэнергией». По словам Дмитрия Степанова, ключевым моментом в предложенных правилах игры является то, что цена продажи электроэнергии от микрогенерации должна быть равна цене, по которой сбытовая компания покупает электроэнергию на оптовом рынке – порядка 2-2,5 рублей за киловатт-час в зависимости от региона.

«Это ниже, чем цена производства электроэнергии на объекте микрогенерации, а следовательно, для получения выгоды от микрогенерации принятый механизм использовать не получится,

– считает эксперт. – Максимум выгоды на данном этапе – это снижение затрат на электроэнергию в долгосрочной перспективе. Поэтому ставить объекты микрогенерации будут либо энтузиасты, либо те, у кого частые перебои сети, либо те, кто сможет значительно удешевить стоимость оборудования, например, собрав его самостоятельно».

К тому же владелец частного генератора не может продавать энергию напрямую – он обязан продать ее местной сбытовой компании, а та же будет реализовывать ее со своей наценкой, добавляет ИТ-специалист Дмитрий Суслопаров, бывший сотрудник электросетевого комплекса. Поэтому, по его мнению, самые большие интересы здесь просматриваются именно у сбытовиков – владельцы частной электростанции будут вынуждены продавать энергию по невысокой цене и никакой особой выгоды не получат. Но для тех же дачников или владельцев частных домов, которые не живут в них постоянно, действительно есть смысл поставлять энергию в сеть и получать хоть что-то, чем если бы их солнечные панели и ветряки длительное время работали вхолостую. Кроме того, при дополнительной генерирующей мощности можно в более оптимальном режиме эксплуатировать сетевое оборудование и иметь за счет этого дополнительную выгоду.

«Все будет зависеть от того, насколько хозяева частных домовладений будут активны в области освоения ВИЭ, – говорит Суслопаров. – Как видно, с юридической стороны гражданам идут навстречу быстрее, чем они сами к этому готовы. Так что теперь, если у вас есть рабочая установка, технический аспект можно считать решенным. Экономический же смысл частная генерация может получить, когда поставка традиционной электроэнергии в некоторые отдаленные пункты обходится слишком дорого. В этом случае владелец частной электростанции может требовать для себя специальных условий».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД