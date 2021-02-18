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18 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 14:12  |  vz.ru
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Почему черные актеры теперь играют белых

Отмечается, что фильм прольет феминистский свет на жизнь и казнь Болейн, переосмыслив ее борьбу с патриархальным обществом Англии времен Тюдоров Channel 5
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Российское электричество спасает Украину от катастрофы

Созданные в СССР энергетические связи до сих пор спасают Украину MAXIM SHEMETOV/Reuters
Украина переживает колоссальный энергетический кризис – и если бы не помощь из России и Белоруссии, в стране случилась бы настоящая катастрофа. Виной тому, конечно, исключительно холодная зима, но далеко не только она одна. Не последнюю роль в происходящем играют склоки между украинскими олигархами и желание присоединиться к энергосистеме Евросоюза. Подробности...
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    Российское электричество спасает Украину от катастрофы

    Созданные в СССР энергетические связи до сих пор спасают Украину    18 февраля 2021, 13:18
    Фото: MAXIM SHEMETOV/Reuters
    Текст: Михаил Кувырко

    Украина переживает колоссальный энергетический кризис – и если бы не помощь из России и Белоруссии, в стране случилась бы настоящая катастрофа. Виной тому, конечно, исключительно холодная зима, но далеко не только она одна. Не последнюю роль в происходящем играют склоки между украинскими олигархами и желание присоединиться к энергосистеме Евросоюза.

    Энергогенерирующие компании Украины выражают крайнюю обеспокоенность ситуацией с импортом электроэнергии из «страны-агрессора», то есть России. Об этом говорится в открытом письме Украинской энергетической ассоциации (УЭА), направленном 15 февраля премьер-министру страны Денису Шмыгалю. Еще в декабре 2019-го – марте 2020 года, утверждают энергетики, «неограниченный импорт» электроэнергии из России способствовал тому, что вся отрасль понесла «колоссальные убытки», а теперь эта ситуация повторяется.

    Семь бед – один ответ

    Начиная с 11 февраля, говорится в документе, объем импорта электроэнергии Украиной вырос до 1800 мегаватт-часов, и весь этот объем продается на рынке мгновенного спроса (на сутки вперед), составляя 36-60% этого сегмента. Такая ситуация уже привела к обвалу индикативной цены электроэнергии до 1200 гривен (около 3150 рублей) за мегаватт-час. В связи с этим энергетики просят главу правительства Украины запретить импорт электроэнергии для частных компаний в рамках энергосистемы страны и запретить перепродажу импортируемой электроэнергии на рынке на сутки вперед.

    Необходимость в импорте электроэнергии из России возникла на Украине не просто так. Все дело в неспособности ее энергогенерации обеспечить стабильное снабжение потребителей в самый холодный период года. В первых числах февраля в украинской энергетике случился очередной зимний форс-мажор: сначала произошла аварийная остановка 1-го энергоблока Запорожской, а затем остановился 9-й энергоблок Кураховской ТЭС (обе электростанции входят в холдинг ДТЭК миллиардера Рината Ахметова).

    В связи с этим системный оператор национальной энергокомпании «Укрэнерго» запросил аварийную помощь на 850 МВт у соседей – белорусской Белэнерго – в дополнение к уже запланированным для подстраховки февральским поставкам из Белоруссии (300-500 МВт) и России (200 МВт). В январе в ряде районов Украины температура опускалась ниже минус 30 градусов Цельсия, и собственные энергомощности страны оказались в ситуации, близкой к критической. 26 января Укрэнерго сообщило, что запасы угля на складах украинских ТЭС упали до исторического минимума 455 тысяч тонн, что не обеспечивает энергетическую безопасность страны. Иного выхода, кроме импорта из Белоруссии и России, не оставалось.

    Далее в ситуацию вновь вмешалась погода. На второй неделе февраля на Украину, как и на большинство других европейских стран, обрушилась волна арктического холода: в Киеве и других городах были зафиксированы температурные минимумы за период более ста лет. Одновременно продолжились проблемы на энергообъектах: по состоянию на 10 февраля аварийная остановка произошла на 12 энергоблоках украинских ТЭС, почти все из них относятся к холдингу ДТЭК. Такой объем мощности вышел из строя впервые за всю историю независимой украинской энергетики. Кроме того, на ремонт встали несколько энергоблоков украинских АЭС.

    Поэтому наращивать дополнительный импорт электроэнергии пришлось в пожарном порядке. По данным Укрэнерго на 13 февраля, переток электроэнергии на Украину из соседних стран составлял 2,3 гигаватта (ГВт), и основная его часть пришлась на Россию (1,3 ГВт), а еще 580 МВт поставила Белоруссия. Это был рекордный объем импорта электричества, начиная с зимы 2013-2014 годов. Но несмотря на чрезвычайную ситуацию, украинские энергетики все равно продолжают требовать от властей ограничить поставки из России.

    Зима на авось

    Впрочем, правительство Украины подобную позицию разделяет лишь отчасти. Импорт электроэнергии из Белоруссии и России является вынужденным, заявил несколько дней назад врио министра энергетики Украины Юрий Витренко на встрече с Европейской бизнес-ассоциацией. По его словам, Украина сможет отказаться от российского и белорусского электричества после интеграции в энергосистему Евросоюза начиная с 2023 года, однако, признал Витренко, нынешняя ситуация во многом является следствием неудовлетворительной подготовки энергетиков к зиме.

    «Когда, например, летом нормально не проводятся ремонты, когда нет нормальной системы гарантирования достойного количества угля на складах, то мы входим зимой в ситуацию, когда нам нужна аварийная помощь из Белоруссии, иначе будет дефицит в энергосистеме», – цитирует его высказывание украинское информагентство УНИАН.

    В Укрэнерго также не торопятся отказаться от импорта во что бы то ни стало. Глава правления компании Владимир Кудрицкий на проходящем в Киеве форуме «Украина 30. Платежки» 16 февраля сказал, что в ситуации, когда в стране вышли из строя 13 энергоблоков ТЭС, а на большинстве теплоэлектростанций имеется «фактически нулевой склад угля», называть импорт из России лишним и ненужным некорректно. Но уже в конце отопительного сезона, когда на ТЭС пройдет ремонт, а уголь подвезут, Украина, заверил Кудрицкий, снова откажется от российской электроэнергии.

    Куда более мрачно реалии нынешней зимы восприняли в Национальной комиссии Украины по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). В начале февраля этот орган заявил, что из-за уменьшения запасов угля на ТЭС в объединенной энергосистеме Украины может возникнуть общесистемная авария, чреватая введением графиков аварийного прекращения электроснабжения потребителей.

    Но украинская энергетика, несмотря на глубокий кризис, продолжает уверенно шагать в сторону Европы.

    Уже в следующем году, заявляет Укрэнерго, энергосистема страны будет готова к тестовой работе в изолированном режиме для дальнейшей синхронизации с европейской энергосистемой ENTSO-E, присоединение к которой намечено на 2023 год. После этого, утверждает врио министра энергетики Юрий Витренко, аварийную помощь Украина сможет получать уже из Европы.

    Однако Евросоюз пока далеко не готов принять Украину в свою энергосистему. Несколько дней назад Европарламент принял резолюцию о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС, где говорится, что украинский оптовый рынок электроэнергии, функционирующий по новым правилам, по-прежнему неконкурентоспособен по европейским стандартам. Для приведения его в соответствие с европейскими требованиями Украина должна ликвидировать перекрестное субсидирование тарифов, предполагающее, что часть затрат населения на электричество берет на себя промышленный сектор. На практике это означает, что тарифы для населения должны быть резко повышены. В самом конце прошлого года этот процесс уже стартовал – теперь население Украины платит за свет по единому тарифу – 1,68 гривны (4,4 рубля) за киловатт-час.

    Кроме того, Украине предлагается модернизировать свои электростанции, чтобы они соответствовали европейским природоохранным стандартам. Работа в этом направлении тоже движется – в последние несколько лет на Украине существенно вырос объем энергогенерации из возобновляемых источников (ВИЭ), тарифы для которой субсидирует правительство страны. Но как раз они и оказались слабым звеном зимой.

    «Летом у нас избыток солнечной энергии – соответственно, тепловая генерация недополучает средства. А сейчас нам нужна тепловая генерация, так как солнечной энергии мало, но тепловая генерация, недополучив средства летом, сидит без угля и без нормальных ремонтов. У нас каждый день «летит» блок за блоком, и мы каждый день в кризисном режиме решаем проблему с недостаточным количеством угля», – описал недавно Юрий Витренко ловушку, в которой оказалась украинская энергетика.

    Спросите Ахметова

    В прошлом году дефицит средств в украинской энергетике оценивался в 50 млрд гривен (порядка 1,8 млрд долларов) – эту цифру называла предыдущий врио министра энергетики страны Ольга Буславец, ранее работавшая в структурах Рината Ахметова. Такая позиция в действительности очень удобна для его энергохолдинга ДТЭК, который неизменно обосновывает этим дефицитом сокращение расходов и капитальных инвестиций.

    Несколько дней назад на пресс-конференции в Киеве гендиректор ДТЭК Максим Тимченко заявил, что энергетики «стали жертвами того дисбаланса и хаоса, который происходит на рынке». Для подготовки к зиме, констатировал он, ни у кого не было для этого достаточно денег – в 2018 году тот же ДТЭК тратил на мероприятия перед отопительным сезоном 3 млрд гривен, а в прошлом году был вынужден сократить расходы вдвое. С такими же проблемами столкнулся и оператор украинских АЭС «Энергоатом». Как следствие, рост аварийности на энергоблоках, выход из строя мощностей и т. д. Главной причиной кризиса в украинской энергетике глава ДТЭК назвал отсутствие в отрасли профессиональной команды. Действительно, за последний год в Минэнерго Украины сменилось пять руководителей, причем все они были с приставкой «врио».

    Но есть и другая точка зрения на природу кризиса, в котором оказалась украинская энергетика. Несколько дней назад украинская общественная Антимонопольная лига обратилась в антимонопольные органы с заявлением, где говорится, что нынешняя ситуация – результат осознанных действий холдинга ДТЭК, контролирующего более 70% тепловой энергогенерации в стране.

    В подтверждение своей позиции общественники напомнили, что ДТЭК поставил на свои электростанции значительно меньше угля, чем установлено по нормативам, что и привело к его рекордному дефициту. Кроме того, ДТЭК ограничил поставки угля государственной компании «Центрэнерго», за чем последовал вывод из работы части ее блоков. «Это уже не первый шантаж страны украинским энергетическим монополистом. Но на этот раз он еще более жестокий и наглый», – заявила основательница Антимонопольной лиги Агия Загребельская.

    Сторонники этой теории напоминают, что аналогичная ситуация была на Украине сравнительно недавно, в 2015 году, когда ДТЭК требовал, чтобы в энерготарифы была заложена стоимость угля как минимум в 1500 гривен за тонну. Обернулось это ростом стоимости электроэнергии и появлением скандально известной формулы «Роттердам+» для закупки угля на мировом рынке, спровоцировавшей очередную олигархическую войну.

    Главным пострадавшим в ней стал никто иной, как миллиардер Игорь Коломойский, заявлявший, что за три года использования этой формулы бюджет Украины потерял 4,2 млрд долларов в виде субсидий, доставшихся в конечном итоге Ринату Ахметову. Именно из-за невозможности получить дешевую украинскую электроэнергию для ферросплавных заводов Коломойского, в 2019 году впервые после долгого перерыва возобновился импорт электричества из России на Украину. Тогда это тоже вызвало на Украине политические скандалы.

    В конечном итоге, отмечает доцент экономического факультета РУДН Ольга Шувалова, время от времени возникающая проблема энергодефицита Украины упирается в то, что ей не приходится ожидать инвестиций для создания новой энергетической инфраструктуры наподобие тех, что получают от Евросоюза страны Прибалтики. Следовательно, пока не приходится и рассчитывать на то, что Украина откажется от импорта электроэнергии из России.


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