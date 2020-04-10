Украинские атомные реакторы превращаются в труху

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10 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 17:58  |  vz.ru
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Россия и Саудовская Аравия пытаются остановить нефтяной потоп

Спасительная сделка ОПЕК+ получила реальные очертания Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin
Крупнейшие нефтяные игроки – Россия и Саудовская Аравия, судя по всему, сумели сгладить противоречия. Они готовы пойти на рекордные объемы сокращения добычи, уверяют источники. Однако интрига вокруг третьего крупнейшего игрока – США – сохраняется. Обычно США не принимают участия в таких сделках, но угроза перепроизводства в ближайшие месяцы толкает к соглашению всех производителей нефти в мире. Подробности...
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Брюссель настраивает итальянцев против военных из России

Итальянские СМИ назвали российских военных «специалистами биологических войн»Фото: Imago images/Italy Photo Press/ТАСС
Джузеппе Конте пришлось защитить Россию от нападок, которым подвергла нашу страну итальянская печать. Премьер назвал оскорбительными домыслы о том, будто Москва помогает охваченной эпидемией Италии из корыстных мотивов. Ранее либеральные издания уверяли, якобы Россия взамен требует снять с нее санкции, а прибывших для спасения жителей Бергамо наших врачей СМИ назвали «спецами биологической войны». Подробности...
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Коронавирус ослабил защиту россиян от мошенников

В условиях карантина люди чаще нервничают и поэтому чаще становятся жертвами аферистовФото: Jan Tepass/imagebroker.com/Global Look Press
Привычный уклад жизни сломался, растет страх перед COVID-19. Многие россияне в таких условиях нервничают, ведут себя рассеянно и потому легко становятся добычей отнюдь не вируса, а аферистов. «Открывайте! Санобработка!» – еще недавно в ответ на такое требование никто не стал бы отпирать свою дверь. Сейчас – другое дело. Какие же новые схемы изобрели жулики на фоне всеобщей суматохи? Подробности...
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Евросоюз проигрывает битву за Апеннины

У Владимира Путина складываются хорошие отношения с большинством итальянских премьеров – в последние годы с Джузеппе КонтеФото: Михаил Метцель/ТАСС
Руководство Евросоюза уверено в том, что Россия помогает Италии и другим странам не бескорыстно, а с целью нарастить геополитическое влияние, повлиять на общественное мнение и продемонстрировать преимущество своей политической системы. Однако данные заявления лишь показывают слабые стороны ЕС и усиливают негативное к нему отношение.  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Леха Качиньского погубила игра в «русскую рулетку»

Дмитрий Родионов, политолог
Конечно, в такие случайности поверить сложно. Но они случаются. Мистики попытаются объяснить все волей высших сил: мол, не стоило полякам соваться в Смоленск, хотели устроить парад на костях — получили новые кости. Но, тем не менее, это случайность. Подробности...

Коронавирус открыл элитам простые истины

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Внезапно выяснилось, что границы на Запад для нас закрыты (в том числе для тех, кто знаменит и богат). Что людям с российским гражданством на Западе на самом деле не рады. Что вирус поражает всех – и богатых, и бедных, и старых, и молодых. Но главное – что в России им меньше заражаются и болеют! Подробности...
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              Украинские атомные реакторы превращаются в труху

              АЭС советского времени вырабатывают половину электроэнергии на Украине   10 апреля 2020, 17:20
              Фото: xaec.org.ua
              Текст: Алексей Анпилогов

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              Украине грозит новый Чернобыль – да не один, а сразу пятнадцать. По крайней мере, это прямо следует из письма ветеранов атомной отрасли Украины, которые предупреждают руководство страны о надвигающейся катастрофе. В чем именно заключается суть проблемы и о каких других сложностях в эксплуатации украинских АЭС в стране предпочитают умалчивать?

              Союз ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины обратился с открытым письмом к президенту страны Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и председателю Верховной рады Украины Дмитрию Разумкову. Среди подписавших письмо фигурируют такие люди, как бывший директор Запорожской АЭС Владимир Бронников и бывший директор Ровненской АЭС Владимир Коровкин – специалисты, которые знают состояние дел в украинской атомной отрасли во всех деталях.

              Авторы письма заявляют, что в ядерной энергетике Украины «складывается угрожающая ситуация». По их мнению, бардак царит во всей атомной отрасли, которая курируется главным поставщиком электроэнергии в стране – НАЭК «Энергоатом». Авторы письма критикуют практику назначения «вечных ВРИО» (временно исполняющих обязанности) в руководство «Энергоатома», что, по их мнению, грозит без малого «новым Чернобылем». Под которым подразумевается тяжелая техногенная авария с уроном для экологии и, возможно, с человеческими жертвами.

              Насколько обоснованы опасения обратившихся к высшим должностным лицам Украины атомщиков?

              Родом из СССР

              Ядерная энергетика Украины практически полностью унаследована от Украинской ССР при распаде Советского Союза в 1991 году. Собственные же действия Украины ограничились лишь достройкой двух блоков на Ровенской и Хмельницкой АЭС, которые к 1991 году находились в высокой степени готовности. Да и то – достраивать оба блока, сданных в эксплуатацию в 2004 году, пришлось при помощи Российской Федерации. Никаких нужных производственных и научных компетенций у самой Украины к тому времени просто не было.

              Если исключить из рассмотрения уже выведенную из эксплуатации печально известную Чернобыльскую АЭС, у Украины, по состоянию на сегодня, работают четыре атомных электростанции – Запорожская, Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская, на которых трудятся в общей сложности 15 энергоблоков. Самыми старыми из них являются 1-й и 2-й блоки Ровенской АЭС и 1-й блок Южно-Украинской АЭС, которые были введены в эксплуатацию в 1980-1982 годах. Впрочем, оставшиеся энергоблоки, кроме уже упомянутых последних блоков Ровенской и Хмельницкой АЭС, немногим младше – все они тоже начали работу в 1984-1989 годах.

              Такая ситуация создает коллизию в вопросе вывода наиболее старых энергоблоков из эксплуатации. В мировой практике реакторы стараются не эксплуатировать дольше 40-50 лет: в их конструкции происходят деструктивные изменения, которые вызваны тем, что корпус реактора находится в постоянном потоке нейтронов. Нейтроны – это настоящий «философский камень» ядерных реакций. Они легко превращают одни химические элементы в другие, дестабилизируя, например, ядра атомов железа (из которых в основном состоит корпус реактора) и превращая их во вредные примеси, вплоть до инертных газов.

              В процессе такого непрерывного воздействия на корпус реактора, он теряет конструктивную прочность. С ним происходит так называемое нейтронное охрупчивание, что предельно нежелательно для любого сосуда под давлением, которым и является корпус ядерного реактора. Прямо говоря: реактор, перешедший предел нейтронного охрупчивания, просто может взорваться, как обычный перегретый паровой котел – и заразить облученным топливом и продуктами его распада всю окружающую территорию. Ровно по сценарию злополучной аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

              Полностью побороть такое нейтронное охрупчивание стального корпуса реактора невозможно. Однако можно его немного отсрочить, для чего применяется технология отжига корпуса, во время которой большую часть вредных примесей, в первую очередь газов, пытаются буквально «выдавить» различными способами из поврежденной нейтронами стали.

              Такой уникальной технологией в мире в промышленном масштабе на сегодняшний день обладает только Россия – именно этим способом в 2017 году на 15 лет продлили срок эксплуатации 1-го и 2-го блоков Кольской АЭС, где таким образом обработали небольшие реакторы ВВЭР-440. А в 2018 году эту уникальную технологию применили и к большому реактору ВВЭР-1000, добавив 15 лет жизни 1-му блоку Балаковской АЭС возле Саратова. Причем и на Кольской, и на Балаковской АЭС операцию отжига делали прямо на работающем реакторе, чего не умеют делать нигде в мире.

              Понятным образом, таких уникальных технологий у Украины нет и в помине. В результате чего продление ресурса украинских энергоблоков производится, мягко говоря, специфическим образом. 

              Утечка 2017 года

              Внутренняя документация украинского ядерного монополиста – энергетической компании НАЭК «Энергоатом», редко становится достоянием общественности. Однако в октябре 2017 года хакерская группа «Киберберкут» все-таки опубликовала часть внутренней переписки «Энергоатома», из которой стала понятной специфика украинской схемы «продления ресурса» старых атомных блоков.

              Понимая ситуацию с исчерпанием гарантированных сроков эксплуатации старых энергоблоков, украинские власти еще в 2015 году утвердили программу по продлению сроков эксплуатации старых атомных реакторов на дополнительные 10 лет. Сделать это решили, понятное дело, уже без помощи России – мол, «сами с усами», что-нибудь да придумаем.

              Однако на деле украинская программа «незалежной модернизации» оказалась полной фикцией. Все прописанные в ней «меры» оказались несостоятельными, а то и просто опасными. Более того, программу, принятую к исполнению в Киеве еще в 2015 году, довели до сведения сопредельных стран только два года спустя – в 2017 году, что является вопиющим нарушением сразу двух Конвенций ООН: конвенции «О доступе к информации, участию общественности в принятии решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды» (Орхусская конвенция) и конвенции «Об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте» (Конвенция ЭСПО).

              Ожидаемо, такое наглое поведение Украины вызвало предельно негативную реакцию у правительственных органов Австрии, Румынии, Молдавии, Белоруссии, а также международной экологической организации «Гринпис» и сети экологических НПО «Бенквоч». Суть этой реакции, в принципе, можно легко передать емкой фразой «Что же вы там творите!». Однако, конечно, все это было облачено в предельно корректные юридические формулировки.

              Все замечания вышеуказанных заинтересованных лиц были снабжены издевательскими отписками со стороны Украины. Какие-то замечания и возражения были просто проигнорированы,

              какие-то снабжены комментарием в стиле «не ваше дело», а большая часть – «принята к сведению». Однако даже в этом случае Киев пошел на хитрость: он поставил всех своих оппонентов в ситуацию просящих, а не требующих. Связано это было с тем, что Украина пошла на подлог, уйдя от уведомления заинтересованных сторон об особенностях своей национальной программы 2015 года, в силу чего во всех ответах 2017 года Киев подчеркивал, что не может гарантировать, что все ответные замечания будут учтены при проведении уже стартовавшей «модернизации» энергоблоков.

              Так что же требуют авторы открытого письма?

              К сожалению, вытащить на свет божий всю эту неудобную правду авторам открытого письма, адресованного Зеленскому, Шмыгалю и Разумкову, оказалось не под силу. «Отставники» украинской атомной отрасли лишь обращают внимание на то, что в последнее время не прекращаются попытки «протащить» в руководство НАЭК «Энергоатом» людей, далеких от ядерной энергетики, для управления финансовыми потоками. «Осознаете ли вы, что все это является грубым нарушением международного режима ядерной безопасности? Не пора ли прекратить интриги вокруг ядерной энергетики Украины и принять меры, чтобы обеспечить безопасность страны и благосостояние ее народа?» – пишут они в тексте письма. К сожалению, не называя ни одной конкретной фамилии, ни самих лиц, «профессионально далеких от ядерной энергетики, ни стоящих за ними анонимных же выгодополучателей.

              Авторы обращения отмечают, что дезорганизация украинского оптового энергорынка привела к неплатежам за произведенную электроэнергию. Поскольку же «Энергоатом» отвечает за приблизительно 50% всей генерации электроэнергии Украины, все дисбалансы, возникающие на энергорынке, бьют по нему с наибольшей силой. Суть претензии предельно проста – за счет сверхнизкого тарифа украинских атомных станций субсидируются все коррупционные схемы украинского энергорынка. В том числе и пресловутый «зеленый» тариф, по которому стоимость покупки солнечных и ветряных киловатт на Украине выше... розничной цены электроэнергии! «НАЭК «Энергоатом» испытывает дефицит финансовых средств для обеспечения безопасной эксплуатации и закупок ядерного топлива, который стремительно растет. Осознаете ли вы, к чему приведет вынужденная остановка ядерных энергоблоков?» – справедливо спрашивают авторы письма.

              В итоге бывшие руководители предприятий ядерной отрасли резюмируют: «Прекратите финансовую дискриминацию НАЭК «Энергоатом», предотвратите сползание страны к очередному Чернобылю!».

              От себя можем добавить лишь то, что сегодня на Украине потенциально «тикают» часовые механизмы не одного, а целых пятнадцати Чернобылей. Ведь бывшая полностью «бумажной» и практически «выдуманной на коленке» программа модернизации ядерных энергоблоков, за прошедшие два года ничуть не изменилась. Все 15 украинских энергоблоков хотят продлить по ресурсу на 10-15 лет без каких-либо работ, просто росчерком пера.

              И вот тут как раз желательно, чтобы перед роковой подписью стояли те самые магические буковки ВРИО. «Я тут кто? Да никто. Просто – мимо проходил!».


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