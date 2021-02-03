Энергетические просчеты толкают Украину в объятия России

Возобновление Украиной закупок электроэнергии в России в Верховной раде называют государственной изменой. Однако без поставок недорогого электричества из России украинская энергосистема может не выдержать. Ведь впереди страну ждет похолодание, которое увеличит нагрузку на энергосистему Украины, а крупный сбой грозит оставить часть население без тепла и света.

С 1 февраля Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Это, с точки зрения действующей власти в стране, считающей Россию агрессором, неприемлемо. Чтобы предотвратить такое, в декабре 2020 года местная нацкомиссия по вопросам энергетики приняла законопроект, предусматривающий запрет на поставки тока по двусторонним договорам с Москвой. Однако принимать русофобские законы это одно, а жить без света никому не хочется. Поэтому, когда встал вопрос о введении ограничений по электроэнергии для потребителей или закупки ее у России, выбор стал очевиден. Верховная Рада сразу приняла поправку о возобновлении поставок электричества из России.

Вся эта история вызвала в Верховной Раде скандал. Председатель комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Иванна Климпуш-Цинцадзе осудила закупки российской электроэнергии, пишет издание Obozrevatel.ua. По ее словам, принятая Радой поправка была проведена через комитет по энергетике мошенническим образом. «Это просто очередная игла, на которую нас присаживают назад, от которой мы так тяжело отказывались», - сказала депутат.

По словам Климпуш-Цинцадзе, такая политика толкает Киев в «объятия русского мира», попутно обогащая украинских олигархов. Более того, закупки российского электричества уже поставили Украину на грань дипломатического конфликта со странами Прибалтики, считает она. «Как по мне, то это тянет на государственную измену», - подытожила глава комитета.

«Ничего странного в том, что Украина покупает электроэнергию у России и у Белоруссии. Это единая объединенная система, и всегда идут перетоки электроэнергии. Если у нас возникает дефицит, мы берем электроэнергию у России или Белоруссии, а потом отдаем ее. Переток не предусматривает оплату живыми деньгами», - говорит член наблюдательного совета Института энергетических стратегий (Украина) Юрий Корольчук. Однако сейчас речь идет уже о покупке электроэнергии у России.

Это происходит по двум причинам. Во-первых, покупать российское электричество коммерчески выгодно, так как оно дешевле, чем внутри страны, отмечает украинский эксперт. Причем, разница не копеечная, а очень существенная. Российская электроэнергия в четыре раза дешевле украинской. Так, стоимость российской электроэнергии на оптовом рынке (первая ценовая зона) составляет 1,5 тыс. рублей за МВт-ч (данные Системного оператора единой энергосистемы России). А на Украинской энергобирже электроэнергия стоит в пиковые часы 2 тыс. грн или почти 6 тыс рублей за МВТ-ч.

«Второй фактор, который идет параллельно коммерческой выгоде – это дефицит необходимых объемов электроэнергии на Украине», - говорит Юрий Корольчук.

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В чем же причина? Почему Украина не в состоянии сама себя обеспечить необходимым объемом электроэнергии и вынуждена ее импортировать?

«Все АЭС и ТЭС работают, но ТЭС не хватает угля. Почему сложилась такая ситуация? Почему дефицит угля в стране? Потому что с октября 2020 года незапланированно выходили в ремонт атомные блоки, и вместо них работали ТЭС, которые сжигали зимний запас угля», - поясняет украинский эксперт.

Например, частная компания ДТЭК на начало отопительного сезона создала запас в 2,1 млн тонн угля. Это был вполне плановый показатель. Однако за один месяц им пришлось сжечь целых 600 тыс. тонн угля, то есть почти 30% зимних запасов, говорит эксперт. В итоге весь январь ТЭС работали буквально с колес. Спасал еще импорт электроэнергии из Белоруссии.

Впрочем, большую вину на образовавшийся дефицит угля для ТЭС в разгар холодов Корольчук возлагает на государственную компанию «Центрэнерго», которая считается подконтрольной Игорю Коломойскому.

По словам эксперта, «Центроэнерго» крайне активно сжигала уголь, чтобы обеспечить электроэнергией ферросплавные заводы Коломойского. Если бы они так активно не тратили уголь, или запаслись большими запасами, то, возможно, Украине сейчас не понадобилось бы закупать электроэнергию у России, считает эксперт.

Украине в такой ситуации, полагают специалисты, нужно было более рационально организовать ремонт АЭС в октябре. И если уже начали ремонт атомных блоков, то стоило не тратить запасы угля для отопительного сезона на обеспечение коммерческого контракта с «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским.

Украинские СМИ в конце 2020 года писали, что именно эта компания олигарха выкупила у государственной «Центрэнерго» все электроэнергию (3,27 млн МВт-ч) по цене, ниже себестоимости. Аукцион был проведен буквально 29 декабря, а поставки запланированы на январь-март 2021 года. Странность ситуации в том, что государственная компания «Центрэнерго» в первую очередь должна беспокоится о том, как обеспечить электроэнергией зимой не коммерческие компании, а население и бюджетные организации типа школ и детских садов. Но налицо совсем иные приоритеты.

«Есть такое понятие как энергетическая безопасность страны. Это очень странное поведение для государственной компании. Частная ДТЭК пытается решить проблему с дефицитом угля, везет уголь из Казахстана, увеличивает добычу антрацита на своих шахтах в Ростовской области. А государственная «Центрэнерго» ниоткуда дополнительно уголь не везет, как будто проблема дефицита угля госкомпанию никак не волнует. Потом, правда, она «включились в решение проблемы», если это можно так назвать. Начали активно жечь газ на ТЭС. «Нафтогаз» поставил «Центрэнерго» этот газ, который тот не сможет в итоге оплатить», - рассказывает Юрий Корольчук.

То, что Украина начала закупать электроэнергию в России, прямо говорит о существующем дефиците угля в энергосистеме. На 1 февраля запасы газового угля на ТЭС страны составляли всего менее 300 тыс. тонн (293 тыс.), что в 2,5 раза ниже обязательного минимума (данные Минэнерго Украины). Этих запасов хватит всего на несколько дней работы теплоэлектростанций. ТЭС уже вынуждены выводить часть блоков в аварийный ремонт. Первого февраля простаивали шесть блоков на на Змиевской и Трипольской ТЭС. Причина – отсутствие топлива. При этом на Украину надвигается очередное похолодание, которое создаст дополнительную нагрузку на энергосистему.

«Ухудшение погодных условий может привести к веерным отключениям электричества. Это худший вариант развития событий. Кого именно коснется блэкаут – открытый вопрос. Сейчас сложно сказать, какой регион может выпасть.

Есть плановый процесс ограничения населения и промышленных потребителей от света. Но этот процесс может быть неконтролируемым. Когда какой-то энергоблок отрубается, и у людей в определенном регионе пропадает свет», - не исключает самый страшный сценарий Юрий Корольчук.

При этом, Украина активно вела переговоры с Европой о том, чтобы присоединиться к европейской энергосистеме. Но меморандум с ЕС по этой теме предусматривает, что Киев не покупает электроэнергию у России. Соответственно, возобновление ее импорта из России ставит крест на этих переговорах. Впрочем, этот процесс поставлен на паузу еще в 2019 году: вот уже полтора года вопрос стоит на месте, говорит Корольчук.

В любом случае, отключение от российской и присоединение к европейской энергосистеме – это вопрос медленный, требующий определенных вложений. Не говоря уже о том, что европейская электроэнергия стоит, конечно, дороже российской.

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