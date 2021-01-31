Финляндия готова променять энергию России на ветер

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31 января, воскресенье  |  Последнее обновление — 11:20  |  vz.ru
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Когда доллар начнет дешеветь

Аналитики ждут 80 рублей за доллар Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Обычно после длинных каникул рубль приходит в себя и укрепляется. Однако на этот раз неудачное стечение факторов играет против российской валюты. Не вовремя вернулся к скупке валюты и Банк России. В итоге отмечается самый резкий спад рубля с октября прошлого года. Ни о каких 68 рублях за доллар уже не может быть и речи, считают эксперты. И все же для рубля еще не все потеряно. Подробности...
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Общую историю России и Украины нужно поделить с пользой

Это уже вторая по счету попытка объявить об украинском происхождении Байдена Общественное достояние/Evan Vucci
/АР/ТАСС
Президент США Джо Байден, на политику которого Киев имеет большие надежды, объявлен потомком династии Рюриковичей, «украинских князей». Переезд демократа в Белый дом является хорошим поводом для России, чтобы размежевать общее историческое наследие с Украиной и на высоком уровне включиться в спор, что в нем – русское, а что все-таки украинское.  Подробности...
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Как спасти детей из ловушки сетевых манипуляторов

Популярность в соцсетях для подростков важнее, чем предостережения родителей Zuma/ТАСС
Соцсети и видеохостинги вняли увещеваниям Роскомнадзора и начали удалять ролики и сообщения, которые провоцируют подростков выходить на очередные незаконные акции сторонников Навального. Подобные усилия уже частично оправдали себя – накануне беспорядков в прошлую субботу часть опасного контента удалось блокировать. Что еще можно предпринять, чтобы убедить подростков не быть пешками в протестных играх? Подробности...
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Фармацевтические гиганты срывают массовую вакцинацию от COVID-19

В Европе выстраиваются большие очереди из желающих привиться от коронавируса ROBERT GHEMENT/EPA/ТАСС
Великобритания может остаться без вакцины от коронавируса – по крайней мере, европейского происхождения. А все потому, что странам Евросоюза, как внезапно выяснилось, самим не хватает спасительного препарата от COVID-19. Почему десятки самых богатых и развитых стран испытывают острый дефицит вакцины собственной разработки? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Россия не должна официально присоединять Донбасс

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Подавляющее большинство жителей самопровозглашенных республик в Донбассе хотят – как крымчане – вернуться в родную гавань. С Украиной их связывают теперь разве что бомбы, которые регулярно прилетают в жилые дома с украинской территории, да пенсии, которые украинская власть вынуждена платить чужим, по ее мнению, людям. Подробности...
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Герои сопротивления опять хотят обмануть небогатого человека

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Идея борьбы с нынешним государством состоит не в том, чтобы даровать людям еще намного больше пенсий, зарплат, больниц, доступных лекарств, низких дотированных тарифов, газовых труб, пособий, стипендий и прочих ништяков. Она состоит в том, чтобы забрать – если для себя, и отдать – если для заграницы. Подробности...
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Прогрессивная интеллигенция ведет к разбитому корыту

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Если представить себе фантастическую ситуацию, в которой люди, которые хотят захватить власть, ее захватили – что они будут делать с 80% населения, которое им не радо? Запугивать, сажать, промывать мозги? Подробности...
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В поселке Богучаны в Красноярском крае вертолет Ми-8АМТ при неудачной посадке зацепил несколько зданий на территории аэропорта и другой вертолет. На борту находились три члена экипажа и 22 вахтовика, пострадавших нет. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности
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    Финляндия готова променять энергию России на ветер

    Финляндия является крупнейшим покупателем российской электроэнергии    31 января 2021, 10:40
    Фото: Золотарев Юрий/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Вслед за Прибалтикой, которая мечтает избавиться от импорта российской электроэнергии, такой план вынашивает и Финляндия. Финны решили заменить дешевую российскую электроэнергию за счет ветряных и солнечных станций. По крайней мере, такой план озвучила местная госкомпания. Зачем финны ввязываются в эту авантюру, и получится ли у них отказаться от российского электричества?

    Государственная электросетевая компания Финляндии Fingrid опубликовала четыре сценария развития финской энергосистемы до 2035 года. Три сценария предполагают существенный рост числа ветроэлектростанций либо солнечных электростанций в стране и прекращение импорта электроэнергии из России, четвертый сценарий - переход к экспорту электроэнергии в Россию.

    Для России это может означать потерю крупнейшего импортера российской электроэнергии, пишет «Коммерсант». Финляндия закупила в России в 2019 году 7 млрд кВт\ч на 22 млрд рублей. На страну пришлось 36% всего экспорта. Кроме того, под вопросом оказалось и строительство Росатомом АЭС «Ханхикиви-1». Fingrid допускает заморозку строительства на десять лет или полный отказ от проекта, передает газета.

    Однако опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты не спешат ставить крест на Финляндии. С одной стороны, производство солнечных панелей и ветряков становится все дешевле, и доля ВИЭ в Европе действительно растет, отмечает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets. В 2020 году доля ВИЭ в электрогенерации на территории Европы даже превысила долю ископаемого топлива (нефти и газа), составив свыше 30%. За два десятка лет доля ВИЭ в электрогенерации Европы выросла на 20 процентных пунктов. Соответственно, снижается и стоимость производства такой энергии.

    «Однако переход на ВИЭ как в Финляндии, так и в Европе в целом не будет быстрым. ЕС будет наращивать долю использования возобновляемых источников не более чем на 2% в год. Это длительный процесс. Европа еще долго не сможет отказаться от нефти, газа и угля», – считает Деев.

    «Не стоит сгущать краски, - согласен доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов. - Полный отказ от российской электроэнергии - это лишь один из сценариев развития энергосистемы Финляндии до 2035 года. Чтобы полностью стать углеродно-нейтральным государством за счет возобновляемых источников энергии – ветровых и солнечных электростанций, требуются колоссальные ресурсы. Кроме того, есть еще и природные ограничения».

    Не ждет полного отказала Финляндии от закупки электроэнергии из России также старший эксперт Фонда «Институт энергетики и финансов» (ИЭФ) Сергей Кондратьев. Более того, по его мнению, может сработать сценарий, когда все будет продолжаться, как сейчас.

    «В долгосрочном периоде через 20-30 лет Финляндия может увеличить выработку электроэнергии на ВИЭ. Но это не обязательно приведет к сильному сокращению импорта электроэнергии из России. Финляндия по-прежнему может нуждаться в импорте электроэнергии», - говорит газете ВЗГЛЯД Сергей Кондратьев.

    Финляндия, в отличие от Прибалтики, которая решила выйти из энергокольца БРЭЛЛ и отказаться от закупки дешевой электроэнергии из России, мыслит не политическими категориями, а экономическими.

    Есть много факторов, которые говорят в пользу того, что Финляндия продолжит импортировать электроэнергию из России, даже несмотря на активное развитие ВИЭ.

    Во-первых, выработка электроэнергии за счет ветра и солнца не является стабильной и плавной. Наоборот, непредсказуемость выработки повышается, и Финляндия будет заинтересована в сохранении больших мощностей импортной электроэнергии для покрытия провалов выработки ВИЭ, говорит Кондратьев.

    Во-вторых, с экономической точки зрения, импортировать электроэнергию из России выгодней. Она окажется просто дешевле по сравнению с той, которая выработана на «зеленой» основе, отмечает Каленов. Даже несмотря на то, что электроэнергия от ветра и солнца постепенно становится дешевле.

    «Финляндия всегда прагматично подходила к сотрудничеству с Россией в отличие от стран Прибалтики», - говорит Кондратьев. В отличие от Прибалтики, которая всеми правдами и неправдами пытается отказаться от дешевой электроэнергии из России в пользу более дорогой из Евросоюза, у Финляндии такой идеи фикс нет. Финны, скорее всего, выберут тот путь, который более выгоден финской экономике и ее жителям.

    «Финляндия, на мой взгляд, единственный претендент на то, чтобы реализовать пилотный проект по синхронизации энергосистем России (и вообще стран СНГ) и европейской энергосистемы. Сделать что-то подобное на украинском, белорусской или прибалтийском направлениях проблематично в силу политических обстоятельств. В случае Финляндии такой сложный проект может быть реализован», - говорит Кондратьев. Если такая синхронизация состоится, то это даст огромный импульс в взаимной торговле электроэнергией между странами, добавляет эксперт.

    Стоит также понимать, что полный энергопереход на использование ВИЭ и отказ от ископаемых видов ресурсов в целом довольно утопичная идея. «Проблема в том, что для такого перехода нужно очень много различных ресурсов, которые находятся на грани исчерпания или их добыча должна вырасти в разы, чтобы цели по ВИЭ были достигнуты», - говорит Деев. Например, для производства солнечных панелей или литиевых батарей для электрокаров, чтобы полностью производить энергию за счет солнца и ездить без использования бензина, нужно гигантское количество разных металлов. Но их просто нет в требуемом количестве на планете.

    «Спустя время правительства разных стран в своем стремлении к ВИЭ будут сталкиваться с проблемами роста стоимости в разы того же серебра или с недостатком нужных ресурсов. Производство электроэнергии в будущем будет все равно гибридным – за счет ветра, солнца, воды, нефти, газа и атома. Полного отказа от дешевой энергии из России, скорее всего, не будет»,

    - уверен Артем Деев.

    Переход Финляндии и других европейских стран на ВИЭ не является глобальным риском, согласен Кондратьев. На его взгляд, куда более серьезный риск связан с попытками ЕС распространить свой углеродный налог на другие страны, в том числе на Россию. Это снизит конкурентоспособность российской генерации электроэнергии, так как Брюссель может в итоге брать дополнительную плату за импорт электроэнергии.

    Что касается риска заморозки финнами на десять лет реализации проекта АЭС «Ханхикиви-1» или вообще отказа от строительства этой станции, то с финансовой точки зрения это может оказаться даже на руку России.

    Дело в том, что основная часть финансовых затрат и рисков ложится не на финскую сторону, а на Росатом, который для финансирования этого проекта может взять кредит 5 млрд евро, из которых до 2,4 млрд евро будет предоставлено из средств Фонда национального благосостояния.

    «Главный риск не в том, что финны не дадут лицензию или разрешение или откажутся от проекта. Это как раз маловероятно. Главная проблема в том, что из 6,5 млрд евро инвестиций, финская сторона привлекает всего 1,6 млрд евро, а все остальное – больше 5 млрд евро - должен найти Росатом»,  - говорит Кондратьев. Занять столько денег для Росатома не проблема.

    Риски в том, что по расчетам на момент заключения соглашения, для окупаемости проекта цены на оптовом рынке должны быть минимум 50 долларов за мегаватт в час, а они сейчас составляют около 20-30 евро за мегаватт в час. «Цены на электроэнергию на оптовом рынке Финляндии в последние годы остаются на очень низким уровне, и факторов для их роста не видно.  Это создает риски для окупаемости проекта, в котором главным инвестором является Росатом. Это не уникальная ситуация для Европы. В Великобритании инвесторы в новую АЭС буквально требовали от правительства Великобритании гарантировать оплату электроэнергию по очень высокому тарифу, благодаря которому проект сможет окупиться. Такова конструкция рынка», - объясняет Сергей Кондратьев. Поэтому вопрос быть ли проекту финской АЭС или нет принимает скорее не финская сторона, а Росатом.


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