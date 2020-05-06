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              Литва лишает Евросоюз дешевого белорусского электричества

              Литовские власти снова идут против собственного населения    6 мая 2020, 23:15
              Фото: facebook.com/belaes.by
              Текст: Ольга Самофалова

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              Литва, заручившись поддержкой американского МИДа, угрожает Белоруссии и России новыми санкциями от лица всего Евросоюза. Причина – истерика литовских политиков из-за строительства Белорусской АЭС, которую строит российский Росатом. Самое удивительное, что Литва при этом играет с огнем: у Минска есть реальные возможности наказать финансово прибалтийскую республику.

              Сейм Литвы принял резолюцию, в которой призвал Европейский союз ввести санкции в отношении России и Белоруссии в связи со строительством Белорусской АЭС и принять меры по недопущению попадания электроэнергии из Белоруссии на рынок электроэнергии Литвы. В частности, санкции предлагаются ввести против российского Росатома и других участников, участвующих в строительстве этой станции. Литовские парламентарии считают, что Белорусская АЭС представляет угрозу всему населению ЕС.

              Однако ни Россию, ни Белоруссию эти угрозы со стороны литовских политиков, которые начались с момента принятия Минском решения о строительстве станции, не особо волнуют.

              Минэнерго Белоруссии рассказало в среду, что на площадку строительства станции уже доставлено ядерное топливо для первого энергоблока АЭС. В ответ на это МИД Литвы направил в Белоруссию ноту с настоятельным призывом к соседней стране «уделить приоритетное внимание обеспечению безопасности, а не графику строительства, и не ставить под угрозу ни жизнь своих жителей, ни жителей других стран». По инициативе министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса состоялся телефонный разговор с белорусским коллегой Владимиром Макеем о доставке ядерного топлива на строящуюся БелАЭС. Буквально в конце апреля литовский министр иностранных дел попросил заместителя госсекретаря США Стивена Бигана поддержать позицию республики в отношении БелАЭС.

              Запуск станции планируется в июне, а осенью – уже и подача электроэнергии. Впрочем, неожиданный «черный лебедь» в виде коронавируса и карантина может внести коррективы и отодвинуть срок сдачи первого энергоблока, считают эксперты. Хотя, как известно, белорусский Батька на проблему нового вируса смотрит свысока.

              Если теоретически представить, что ЕС идет на поводу литовских политиков и вводит санкции против Белоруссии и России, то больше всего от этого может пострадать сама же Литва.

              «ЕС мог бы ввести в теории квотирование или ограничение поставок на отдельные виды продукции, например, на нефтепродукты с белорусских НПЗ. Белоруссия может сильно обидеться и перекрыть транзит товаров через Литву из Белоруссии, и перевести свои грузы в российские и латвийские порты. Это будет означать для Литвы потерю сотен миллионов евро и десятков тысяч рабочих мест. Убытки понесет не только портовое хозяйство страны, но и железная дорога, и многие смежные сектора Литвы, которые обслуживают белорусский транзит», – говорит газете ВЗГЛЯД старший эксперт Фонда «Институт энергетики и финансов» (ИЭФ) Сергей Кондратьев.

              Однако ЕС вряд ли введет санкции против Белоруссии и России из-за атомной электростанции, тем более в текущих непростых условиях. У ЕС сейчас куда более серьезные проблемы. ЕС вошел в самую глубокую рецессию в своей истории, ВВП 27 стран союза в 2020 году может упасть на рекордные 7,4%, заявили в Еврокомиссии.

              «Вероятность того, что ЕС поддержит резолюцию Литвы и создаст себе проблемы на восточной границе, особенно когда бушует пандемия, очень низка»,

              – уверен эксперт. К тому же если вводить санкции из-за Белорусской атомной электростанции, то по аналогии с этим через два года придется также поступить и с Венгрией, где силами того же Росатома строится АЭС «Пакш-2».

              «Мне кажется, что все это война Литвы с ветряными мельницами. Литовская элита уже давно такое практикует. С одной стороны, эти заявления рассчитаны на привлечение внимания Брюсселя к проблемам Литвы в условиях ожидаемого пересмотра бюджета ЕС после Брекзита и политики по изменению инфраструктурных фондов. Литва не хочет терять поступления из этих фондов. С другой стороны, эти заявления больше для внутреннего избирателя. С Белоруссией и Россией Литва не ведет никаких переговоров по поводу атомной электростанции», – считает эксперт «Института энергетики и финансов».

              Стоит напомнить, что в обмен на членство в ЕС Литва заплатила собственной Игналинской АЭС, которую ей пришлось закрыть по требованию Брюсселя. Литовцы могли еще лет двадцать получать недорогую электроэнергию и продолжать зарабатывать на экспорте атомной энергии. Вместо этого Литва превратилась в импортера электроэнергии.

              Любопытно, что Литва не предъявляет Евросоюзу эти претензии в качестве аргумента помочь разобраться с Белорусской АЭС. Литовская элита старается не вспоминать собственный исторический провал. Ведь перед глазами есть пример Словакии и Болгарии, которые сумели договориться с Брюсселем о сохранении собственной атомной энергетики. Литва же сделала выбор в пользу экономически невыгодного для собственного населения шага. И продолжает двигаться в том же направлении, игнорируя предыдущие ошибки. 

              «Белорусская АЭС на самом деле является благом для ЕС. Во-первых, прибалтийские страны могут существенно экономить, благодаря закупке электроэнергии в Белоруссии. Во-вторых, эта энергия не оставляет углеродный след

              и является «зеленой» энергетикой в широком смысле слова. С точки зрения защиты окружающий среды и выполнения обязательств в рамках Парижского соглашения, покупка электроэнергии с Белорусской АЭС выглядит куда более последовательным решением, чем, например, покупка польской электроэнергии, вырабатываемой на старых угольных электростанциях», – говорит собеседник.

              Риски того, что Белорусской АЭС, которая изначально была рассчитана на экспорт электроэнергии в Прибалтику, некому будет продавать эту энергию, преувеличены. 

              Во-первых, новую атомную энергию купит сама Белоруссия для внутреннего потребления. Во-вторых, о готовности покупать белорусскую электроэнергию заявили недавно Латвия и Эстония. «В Эстонии могут быть проблемы с их сланцевыми электростанциями и ростом себестоимости производства электроэнергии», – говорит Кондратьев.

              В крайнем случае, белорусскую электроэнергию можно поставить и в Россию. Другое дело, что самой Белоруссии делать это не очень хочется. В России очень дешевая электроэнергия, поэтому Белоруссии намного выгоднее экспортировать ее в страны Прибалтики и зарабатывать на этом больше.

              Расчет на Украину у белорусов небольшой, потому что нынешняя власть вводит юридические ограничения на импорт электроэнергии. Однако соседство с Белорусской АЭС может оказаться выгодным и Киеву. Например, при выводе в ремонт энергоблоков на Ровенской и Хмельницкой АЭС, которые находятся сравнительно недалеко от Белоруссии, говорит Кондратьев. Более того, в перспективе при политической воле Украина может стать энергомостом для поставки электроэнергии из Белоруссии в Польшу, добавляет эксперт.

              Еще одна угроза – выход Прибалтики из энергокольца БРЭЛЛ – уже неоднократно переносилась по срокам, и вряд ли это произойдет в 2025 году. «Мне кажется маловероятным, что ЕК будет готова финансировать выход прибалтийской энергосистемы из кольца БРЭЛЛ, субсидировать строительство новых сетей и новых электростанций. А в одиночку выйти Литве будет трудно. Литовские потребители заплатят слишком высокую цену за этот выход. Он приведет к существенному увеличению цены на электроэнергию. Вопрос – будет ли готова литовская политическая элита к такому шагу», – считает Кондратьев.

              Энергокольцо БРЭЛЛ – это, по сути, вся необходимая инфраструктура, построенная еще с советских времен, которая обеспечивает переток электроэнергии между Белоруссией, Россией, Эстонией, Литвой и Латвией.

              Поэтому литовские потребители на самом деле вполне могут покупать белорусскую электроэнергию – техническая возможность имеется. Даже если власти Литвы введут законодательный запрет на это. «Если литовские потребители столкнутся с запретом, то они могут обжаловать его в литовском или европейском суде. И я более чем уверен, что суд встанет на их сторону, потому что это нарушение их прав. У Литвы нет объективных доказательств того, что производство электроэнергии на Белорусской атомной электростанции небезопасно», – считает Кондратьев.

              В качестве аргументов в суде можно предъявить не только признание МАГАТЭ того, что Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 (это российский проект поколения 3+) полностью соответствует всем требованиям по безопасности.

              Так, слушания по воздействию станции на окружающую среду были проведены с внушительным списком стран, вблизи которых находится АЭС. «Это большой список. Это практически все страны-партнеры по Балтийскому региону, в том числе Норвегия, то есть достаточно удаленные в сравнении с Литвой страны. И от всех этих стран было получено по Белорусской атомной электростанции положительное заключение», – поясняет собеседник. 

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