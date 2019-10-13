Россия богатеет на американских ошибках

Американские аналитики признали – санкционная война США против России привела к прямо противоположным результатам. Инвестиции США в российскую экономику выросли в три раза, Штаты все активнее закупают российскую нефть. Попытка надавить на Иран и Венесуэлу опять обернулась выгодой для Москвы. Однако изменение санкционной политики сейчас не выгодно ни Москве, ни Вашингтону, считают эксперты.

Санкционная политика США ненамеренно привела к укреплению российской экономики, энергетический сектор России заработал благодаря ограничительным мерам Вашингтона против Венесуэлы и Ирана. Такой вывод сделан в материале, опубликованном американским аналитическим изданием The National Interest.

«Энергетические перспективы России выглядели безрадостными всего несколько лет назад», – констатировал автор статьи, исполнительный директор вашингтонского Центра национальных интересов Дмитрий Саймс. Он напомнил – после начала событий в Крыму и на Украине, крупнейший потребитель российских энергоносителей, Евросоюз, стремился ослабить экономические контакты с Москвой по политическим причинам. «Россия пыталась прорваться на китайский энергетический рынок и на этом пути столкнулась со значительными трудностями. Наконец, сланцевая революция в США угрожала еще больше подорвать место России на мировых рынках нефти», – обрисовал Саймс картину трех-четырехлетней давности. Теперь же ситуация явно изменилась в пользу Москвы. Во-первых, несмотря на яростное противодействие со стороны Вашингтона и ряда стран Восточной Европы, Россия собирается к концу 2019 года завершить строительства двух новых газопроводов в Европу. Во-вторых, был обозначен срок запуска «долгожданного газопровода «Сила Сибири» в Китай» – до начала 2020 года.

И здесь Саймс делает важный вывод – причиной успеха энергетического сектора России, чья экономика вроде бы должна страдать от американских санкций, стали собственно американские санкции, введенные против других стран–производителей энергоресурсов, а именно против Ирана и Венесуэлы. А прорыву России на китайский рынок энергоресурсов помогла «торговая война», которую против Китая развязали США.

Саймс напоминает: в ходе этой санкционной войны КНР в качестве ответной меры ввел повышенный тариф на американский сжиженный природный газ (СПГ). Логично, что китайский бизнес стал активно входить в российские СПГ-проекты. Сам Китай как потребитель проявил заинтересованность в скорейшем завершении проекта «Сила Сибири» и с 2020 года КНР станет крупнейшим покупателем российского газа после Германии. Любопытно складывается ситуация и с нефтью. Иранская нефть схожа по характеристикам с российской. Китай мог бы покупать топливо и у Тегерана, и у Москвы, но США ужесточают санкционный гнет против Ирана – и Китай делает прагматичный вывод. С 2016 года Россия становится крупнейшим поставщиком нефти в Поднебесную, обходя в том числе Саудовскую Аравию.

Более того, из-за санкций против Венесуэлы и Ирана, сами США увеличили закупки российской нефти и нефтепродуктов. Саймс приводит данные Bloomberg: с апреля по май этого года Россия увеличила поставки черного топлива почти втрое по сравнению с апрелем-маем прошлого года. В мае импорт российской нефти в Штаты достиг максимального показателя с досанкционного 2013 года – 17,4 миллиона баррелей.

В итоге, в 2019 году Россия заняла второе место после Канады по поставкам нефтепродуктов в США.

В целом российская «нефтянка» заработала 905 млн долларов как результат санкций против Николаса Мадуро и иранского «режима аятолл».

Добавим, что такие странные последствия санкционного «наказания России» уже вызвали удивление в Европе. В сентябре немецкая Handelsblatt сетовала на то, что администрация Трампа грозит штрафами европейцам за участие в «Северном потоке ­– 2», а с другой стороны американский бизнес оказался лидером по объему инвестиций в Россию (более 39 млрд долларов, что превосходит инвестиции той же Германии). При этом, как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, августовский пакет антироссийских санкций США, по сути оказался пустышкой.

«К концу 2019 года положение России на мировых энергетических рынках кажется более сильным, чем это было в последние годы», и Москва может отчасти поблагодарить за это США, резюмирует Саймс. Добавим, что в этом контексте выглядят вполне логичными сообщения о том, что свой пост может потерять замглавы минфина США Сигал Манделкер, которая как раз и отвечает в финансовом ведомстве за санкционную политику в отношении других стран, в том числе России.

Статья в National Interest появилась неспроста, полагают в Москве. Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД:

«Скорее всего, в Вашингтоне кто-то действительно «получит по шапке», в этом нет сомнений. Ведь налицо колоссальные потери Запада от антироссийских санкций

(европейские союзники США потеряли до 400 млрд долларов), а сами санкции не позволили решить главную задачу – сбить Россию с геополитического курса».

Автор публикации Дмитрий Саймс – один из немногих, кто с самого начала понимал, что политика санкций бесперспективна, заметил сенатор. Но это мнение сейчас начинают разделять и все большее число американских политиков. «Россия – не Куба, и даже не Иран. Россия – страна с диверсифицированной экономикой, которая в состоянии производить любую номенклатуру продукции, которая есть в современном мире, и попытки давить нас санкциями приводят лишь к мобилизации экономики», – подчеркнул Морозов.

«В США существуют различные оценки того ущерба, который был нанесен российской, иранской экономике, но ведь задачи санкций заключались не столько в ослаблении экономики, сколько в смене режима в Москве и Тегеране. С начала введения санкций против России прошло пять лет, новым санкциям против Ирана тоже уже несколько лет, но ожидаемые результаты достигнуты не были», – констатировал в беседе с газетой ВЗГЛЯД гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

Белый дом может задать вопрос о неэффективности санкций, в первую очередь минфину США, пояснил собеседник. «Объективно министерство финансов сейчас сильнее, чем Госдеп, там больше сотрудников, больше экспертов. Но, понятно, что минфин отвечает за оценку экономических последствий санкций. Оценка политических последствий – задача Госдепартамента, отчасти – президентского Совета по национальной безопасности», – пояснил Кортунов. Экономические санкции координируются управлением Минфина по контролю за иностранными активами, а, соответственно, регулирование запретов на въезд в США – в ведении Госдепа. Кроме того, в регулировании санкционного режима участвуют Пентагон, министерство энергетики, министерство юстиции, министерство торговли США и другие федеральные ведомства.

Но эксперт полагает, что вряд ли администрация Трампа пойдет на отставку или серию отставок каких-то значимых фигур в какой-либо из этих структур. Кортунов уверен:

«Отправка в отставку человека, имеющего отношение к введению санкций против России, может быть воспринята как признание Трампом своего поражения, как его капитуляция перед Кремлем».

Еще один важный момент: в силу принципа разделения властей, оценкой эффективности санкций занимается не только исполнительная власть, но и законодательная – Сенат и Палата представителей Конгресса. «Существует исследовательская служба Конгресса (Congressional Research Service), в комитетах есть эксперты, на слушания привлекают независимых экспертов. Этот механизм оценки эффективности может выдать другие выводы по сравнению с выводами Белого дома», – отмечает Кортунов. Объективная оценка эффективности санкций – довольно сложная вещь, в дело сразу вступают политические спекуляции. «К примеру, сторонники санкций доказывают, что санкции, введенные против России «за Украину» работают – поскольку, если бы не санкции, то Россия якобы не ограничилась бы Крымом», – заметил собеседник.

С юридической стороны как введение санкций, равно как и снятие – сложная процедура, утверждаемая актами конгресса (в ряде случаев, таких как санкции против Кубы 1992 года или антииранские санкции 2010 года и т.д., принимается специальный закон). В любом случае, действовать придется через Конгресс, поясняет Кортунов. «А среди большого числа конгрессменов существует устойчивое мнение, что Белый дом фактически саботирует те санкции, которые утверждены Конгрессом, – подчеркивает Кортунов. – Давление на Трампа идет, но не в сторону отмены, а в сторону возможного ужесточения санкционной политики: усилить давление на российский финансовый сектор, отключить Россию от SWIFT, прекратить взаимодействие с российскими негосударственными банками, запретить импорт российской нефти и т.д.».

На эту тему

Ссориться с Конгрессом никто не хочет – это будет значить укреплять подозрения тех, кто считает, что Трамп «марионетка Путина», заметил руководитель РСМД. «С другой стороны, усиление санкций будет означать серьезные негативные последствия уже для самой американской экономики. Это уже продемонстрировал опыт санкций против «Русала», которые фактически обрушили мировой рынок алюминия, – подчеркнул эксперт. – Почти убежден, что в Белом доме нет желания и дальше закручивать гайки. Администрация Трампа пытается каким-то образом балансировать, думаю, будет балансировать и дальше».

Но все-таки появление публикаций на тему того, что «санкции привели к неудаче», не следует сбрасывать со счетов. Это может говорить о тенденциях в самой администрации Трампа, полагает эксперт-американист Борис Межуев. «Самая важная отставка уже произошла. Ушел человек, который отвечал за наиболее агрессивные проявления политики Белого дома – Джон Болтон больше не является помощником президента по нацбезопасности», – сказал Межуев газете ВЗГЛЯД. «Это притом, что за Болтоном на тот момент стояло большинство республиканской партии и большинство демократов в Конгрессе», – добавил эксперт. Появление статьи Саймса может служить маркером того, что в администрации ослабевает влияние экспансионистов-неоконсерваторов (задававших тон при Буше-младшем), и усиливаются прагматики-реалисты.

«Это не значит, что кому-то конкретному «дадут по шапке». Скорее, возобладает мнение: надо меньше заниматься идеологией и «борьбой за демократию», и побольше заниматься реальной политикой. Будет сделан вывод о том, что надо вести более сбалансированную политику, позволяя сдерживать одних соперников, и не допускать усиления других», – прогнозирует Межуев. Он отметил, что образцом такой политики в Штатах считают президента начала XX века Теодора Рузвельта, который фактически остановил русско-японскую войну: он не симпатизировал России, но не хотел усиления Японии, и поэтому при подписании Портсмутского мира принял сторону России.

«Впоследствии такую политику равновесия сил пытались вести Ричард Никсон и его помощник по нацбезопасности Генри Киссинджер», – добавил Межуев (к слову, Дмитрий Саймс был внештатным советником экс-президента Никсона). Но с реалистами в Белом доме России может быть сложнее, чем с неоконсерваторами – они постараются не совершать опрометчивых поступков, из которых постарается извлечь выгоду Москва, резюмировал эксперт.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД