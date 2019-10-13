В США рассказали о случайной помощи российской экономике

Санкционная политика США ненамеренно привела к укреплению российской экономики, энергетический сектор которой заработала благодаря ограничительным мерам Вашингтона против Венесуэлы и Каракаса, пишет National Interest.

Поскольку производящаяся в этих двух странах нефть схожа по ряду параметров, бывшие партнеры Каракаса и Тегерана решили перейти на российскую нефть, передает РИА «Новости» текст статьи NI.

Еще одна «случайная помощь» – торговая война между Китаем и США, благодаря которой российские энергетики закрепились на китайском рынке. Подчеркивается, что в связи с наложением Пекином ответных тарифов на производителей сжиженного газа из США китайские энергетические компании начали приобретать доли в российских СПГ-проектах в Арктике.

Также повлиял тот факт, что в 2016 году Россия обогнала Саудовскую Аравию по объемам экспорта нефти в Китай, став крупнейшим нефтяным партнером Пекина. После запуска трубопровода «Сила Сибири» в Китай будет поставляться 38 млрд кубических метров газа, что выведет Китай по объемам закупки российского газа на второе место после Германии.

Одновременно Россия, невзирая на внутриукраинский конфликт, сохраняет прочные позиции в Европе, где за последние года экспорт российского газа увеличивался, а по итогам 2018 года достиг рекордных продаж. После завершения проектов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» Москва будет продавать дополнительные 86,5 млрд кубометров газа, пишет издание.

В сентябре немецкие СМИ писали, что США пытаются наказать остальные страны, которые вкладывают в Россию, но сами вкладывают в нее больше других.