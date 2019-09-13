США стали лидерами по количеству инвестиций в российскую экономику

США пытаются наказать остальные страны, которые вкладывают в Россию, но сами вкладывают в нее больше других, пишут немецкие СМИ.

Президент США Дональд Трамп пытается всеми силами наказать стороны, политика которых противоречит интересам страны, включая Иран, Китай и Россию, передает «ИноТв» со ссылкой на Handelsblatt.

Вашингтон особенно тщательно следит за исполнением другими странами антироссийских санкций, угрожая штрафами, как в ситуации с «Северным потоком – 2», отмечает издание.

При этом американский бизнес является лидером по объему инвестиций в Россию, об этом свидетельствуют статистические данные ЮНКТАД, говорится в материале.

Общая сумма инвестиций США в Россию достигает 39,1 млрд долларов, что превосходит немецкие инвестиции, несмотря на тесные экономические связи между Берлином и Москвой.

Эта статистика ставит под сомнение серьезность отношения США к собственным ограничениям и может иметь серьезные политические последствия, отмечает Handelsblatt.