США объявили Китай врагом

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30 мая, четверг  |  Последнее обновление — 15:03  |  vz.ru
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Вытеснит ли Америка Россию с нефтяного рынка

Министр финансов разглядел угрозу в американской нефти Фото: Nick Oxford/Reuters
Пока Россия вместе с ОПЕК изо всех сил старается держать мировые цены на черное золото на комфортном уровне, американские нефтедобытчики только и успевают снимать сливки и завоевывать новые рынки. Такую обеспокоенность высказал министр финансов РФ Антон Силуанов. Стоит ли бояться американской нефти, которая, по некоторым прогнозам, может обогнать российский экспорт уже через пару лет?  Подробности...
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Социологи объяснили высокие шансы врио губернаторов на выборах

Эксперты обсудили электоральные перспективы врио губернаторов на выборах Фото: Алексей Нечаев/ВЗГЛЯД
Результативность, открытость и контроль стали тремя слагаемыми успеха врио губернаторов новой волны, говорят эксперты. По их мнению, если бы выборы глав регионов состоялись в ближайшее воскресенье – все врио губернаторов победили бы в первом туре, так как они наилучшим образом отвечают ключевым запросам российских избирателей.  Подробности...
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Кто сажает недоучек за штурвал самолета

Генпрокуратура признала, что одной из причин катастрофы в Шереметьево стала слабая подготовка экипажейФото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости
Крушение «Суперджета» в Шереметьево стало следствием серьезных проблем в российской авиационной отрасли, заявил генпрокурор Юрий Чайка. Он по сути подтвердил то, о чем уже писала ранее пресса – к гибели 41 пассажира привела низкая квалификация экипажа. Почему же авиакомпании выпускают в рейсы неподготовленных пилотов?  Подробности...
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Сербии грозит новый распад

Сербия – маленькая страна, которая боится стать еще меньшеФото: Marko Djurica/Reuters
На Балканах опять говорят о новой войне и новом кровавом переделе. Делить при этом собираются в основном Сербию, а там уж «как получится». Большинство этих разговоров так разговорами и останется. Но на фоне взрывоопасного обострения обстановки в Косове следует вспомнить, какими еще регионами рискуют расплатиться сербы за попытки стать «своими» для Запада. Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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США объявили Китай врагом

Андрей Безруков, доцент кафедры МГИМО, член Совета по внешней и оборонной политике
Китаю повезло, что долгие годы американцы фокусировались на России, но это время закончилось. Теперь Пекину придется в авральном режиме решать проблему своей технологической независимости. Американские корпорации больше не будут растить себе конкурентов. Подробности...

Спор из-за окрошки похож на схватку «красных» и «белых»

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Опубликованная «карта окрошки» – где в России предпочитают готовить ее на кефире, а где на квасе – стала поводом для ожидаемых споров в соцсетях. При этом тон ругающихся до удивления напоминает тональность, в которой ведутся бесконечные перепалки «красных» и «белых». Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Кто заплатит за печеньки на российском майдане

Сергей Худиев, публицист, богослов
Человек может быть абсолютно искренним и преданным борцом за все хорошее. Но его кто-то должен кормить, одевать, оплачивать ЖКХ и прочую прозу жизни. Всю ночь поднимать гнев масс, а потом на работу к девяти? Так не получится. Подробности...
Обсуждение: 201 комментарий
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          Окрошку на чем вы предпочитаете?
          • На кефире

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          • Люблю оба варианта

          • Не ем окрошку

          Простят ли Украине долги?
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          • Да, частично

          • Нет, Украина объявит дефолт

          • Нет, Украина рано или поздно выплатит все долги

          Победит ли сборная России на ЧМ по хоккею?
          • Да

          • Нет

          • Не интересуюсь хоккеем

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            Андрей Безруков

            США объявили Китай врагом

            Андрей Безруков
            доцент кафедры МГИМО, член Совета по внешней и оборонной политике
            		 30 мая 2019, 14:45

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            Отключение китайской корпорации Huawei от системы Android демонстрирует распад глобального технологического мира, да и мира вообще, на конкурирующие блоки. А залогом лидерства и конкурентоспособности в будущем мире становятся «мозги» и их производная – технологии.

            Ресурсы всегда играли главнейшую роль в политике. Все войны шли за ресурсы. Благосостояние стран определялось теми ресурсами, которые у них есть. Только сами ресурсы менялись. Если раньше боролись за землю, за золото, за нефть, то сейчас мы логически переходим в период, когда основными ресурсами являются производные от ума и способностей людей.

            В уходящем в прошлое «глобальном» мире, инновации можно было покупать у разработчиков, как это делали, к примеру, Япония и Китай.  Вся японская электроника родилась из американских патентов. Но теперь это невозможно. Теперь передовыми открытиями, ключевыми продуктами никто с конкурентами делиться не будет. Мы стоим на пороге технологической войны. Именно войны, потому что борьба идет без правил, даже без соблюдения приличий.  

            На наших глазах происходит деление мира на техноэкономические блоки, суть которых – в технологическом доминировании на подконтрольных им рынках и недопущении противников в свою критическую инфраструктуру, как гарантии собственной неуязвимости в войне будущего – кибервойне.

            Объявление технологической войны Китаю исходит не только от американского правительства. Почему американские корпорации так быстро согласились отрезать Китай от технологий, и никто не сказал ни слова? Google, Intel и другие корпорации не только обладают гигантским лоббистским ресурсом, но и напрямую связаны с истеблишментом Демократической партии. Если бы это было им не выгодно, я не представляю, как администрация Трампа могла бы не попасть под лоббистский каток. Но что-то не слышно от демократов призывов «не рвать связи с Китаем!». 

            Фото: Aly Song/Reuters

            Значит, разрыв с Huawei соответствует интересам американских технологических гигантов.

            Во-первых, американские корпорации все меньше и меньше зависят от Китая как от производителя. Например, около 40% американских корпораций в Китае собираются переводить бизнес из Китая в другие страны. Китай становится дорогим для производства.

            Во-вторых, играет роль политическое давление, политическая неопределенность. Начавшаяся торговая война сводит на нет все выгоды от размещения производства в Китае. Если вы производите что-то очень дешево, а потом ввозите в Соединенные Штаты по высокому тарифу, то ваша конкурентоспособность пропадает.  

            Но главная проблема для американцев в том, что китайские корпорации, тот же самый Huawei, даже в производстве передовых чипов начинают постепенно уходить от зависимости от США. Поэтому то, что сейчас делают американцы – это удар на упреждение. Они пытаются уничтожить бизнес Huawei раньше, чем он сможет полностью стать независимым, до того, когда уже будет поздно с ним бороться. «Отрезание» Huawei от глобальных рынков в перспективе работает на пользу Apple и американских чиповых компаний, таких как Intel, Google или Qualcomm.

            Для американцев это тоже потери, но они должны делать выбор. Либо они продолжают растить себе конкурента, который завтра от них все равно уйдет, либо они нанесут такой удар, чтобы Huawei перестал быть их конкурентом.

            Удар по Huawei – это и урок для других китайских компаний, которые еще не получили глобальную известность. Это предложение, «от которого невозможно отказаться». «Сидите тихо, не занимайтесь собственными разработками, тогда все у вас будет хорошо. А как только вы начинаете выходить из коридорчика, который мы вам определили, из роли производителя, который работает только на наших технологиях, вы увидите, что с вами будет».

            Россия давно находится в состоянии технологического противостояния с Соединенными Штатами. Ограничения и санкции для России существуют еще со времен холодной войны. Тогда был комитет, так называемый КОКОМ, который рассматривал технологические проекты и решал, что можно в Россию вывозить, а чего нельзя. И это притом, что Россия не является серьезным конкурентом Соединенных Штатов в технологической области.

            А Китай – является. Китаю повезло, что долгие годы американцы фокусировались на России, но это время закончилось. Китаю придется решать проблему своей технологической независимости. И теперь это придется делать в авральном режиме. Вполне возможно, что это откроет новые возможности для российско-китайских отношений.


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