России нужна технологическая дипломатия

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4 июня, вторник  |  Последнее обновление — 09:07  |  vz.ru
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Слухи превратили Газпром в самую дорогую компанию России

Компании Алексея Миллера удалось обойти компанию Германа Грефа по капитализации Фото: Sergei Karpukhin/Reuters
«Национальное достояние» России – компания Газпром показала неожиданно рекордный рост акций и капитализации. Так дорого ее акции стоили в последний раз незадолго до кризиса 2008 года, а сама компания вообще никогда в истории так не оценивалась. Что же случилось и к чему эти рекорды приведут?  Подробности...
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Какой может быть сделка России, США и Израиля по Ирану и Сирии

Сообщается, что в Вашингтоне и Тель-Авиве придумали новый «хитрый план» по СирииФото: Jonathan Ernst/Reuters
США и Израиль намерены предложить России новую сделку по ситуации на Ближнем Востоке, пишет арабская пресса. За избавление Сирии от иранского влияния Вашингтон обещает Дамаску отмену американских санкций. Что думают в Москве об этом «интересном предложении», может ли Россия в самом деле сыграть посредническую роль и что в этом случае станет красной линией в переговорах? Подробности...
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Смертельное окно на Эвересте продолжает убивать туристов

Желающих покорить Эверест становится все больше, но не все из них хорошо подготовленыФото: кадр из видео
За последнюю неделю на Эвересте погибли 11 человек. Причиной их смерти стали не лавины и ураганные ветра, а ожидание восхождения в «зоне смерти». В очереди перед вершиной стоят 200–300 человек, которые заплатили огромные деньги и непременно хотят покорить самую высокую гору планеты. О том, как совпадение двух факторов – хорошей погоды и человеческой жадности – привело к массовой гибели туристов, рассказала газете ВЗГЛЯД альпинистка Людмила Коробешко.  Подробности...
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На Тяньаньмэнь Китай спасся от судьбы СССР

Протестуюшие на Тяньаньмэнь 24 мая 1989 годаФото: Vincent Yu/AP/ТАСС
Тридцать лет назад Китай избежал смуты – волнения в Пекине были прекращены силой. Китайская армия очистила главную площадь страны от демонстрантов. События на площади Тяньаньмэнь стали поворотным моментом в деле перехода Китая от коммунистического строя к управляемой рыночной экономике при сохранении сильной центральной власти и руководящей роли компартии. СССР спустя два года этот экзамен не сдал. Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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России нужна технологическая дипломатия

Андрей Безруков, доцент кафедры МГИМО, член Совета по внешней и оборонной политике
Россия стоит перед необходимостью выбора наших технологических партнеров и союзников. Но есть ли у нас стратегия, есть ли у нас политика, которая помогла бы этот выбор реализовать и обеспечить нашу конкурентоспособность? Подробности...

Когда в России перестанут бояться психиатров

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Депрессии не существует – больше гуляй на свежем воздухе, занимайся физкультурой и не ной, бабки вообще в поле рожали. Все терпят, и ты терпи. Стыдно быть несчастным. Стыдно иметь нервное расстройство. Ты что, псих? Подробности...
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Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Это своего рода день «Д» для Трампа. Он высадился в Европе, находясь в куда лучшей политической форме, чем все его противники-глобалисты. И дело тут не в «гениальности» Дональда. Подробности...
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      Россию и Китай соединил новый мост

      На границе России и Китая состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через Амур, которая соединила Благовещенск и Хэйхэ. Общая длина моста – 1080 метров. Его строительство будет завершено в конце 2019 года, а ввод в эксплуатацию произойдет весной 2020 года
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            Андрей Безруков

            России нужна технологическая дипломатия

            Андрей Безруков
            доцент кафедры МГИМО, член Совета по внешней и оборонной политике
            		 4 июня 2019, 08:18

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            Объявленная Соединенными Штатами технологическая война Китаю еще раз подчеркивает, что Россией необходима стратегия укрепления собственного технологического суверенитета.

            Мы входим в эпоху, когда критическая инфраструктура в мире – финансовые, энергетические, коммуникационные, транспортные системы, городское хозяйство – будет перестраиваться на новые технологии. На этом гигантском, многотриллионном рынке у России есть определенное конкурентное преимущество. Мы, в отличие от многих стран, имели опыт выстраивания собственной критической инфраструктуры с нуля. Все космические, энергетические, финансовые, логистические системы были построены нами самими, построены на наших технологиях.

            Самое интересное, что это преимущество уходит корнями в российский менталитет, в российскую научные и инженерные традиции. У нас не получается делать простые вещи в больших количествах, быстро и дешево. А вот неимоверно сложные системы, где главный критерий не цена, а оригинальность дизайна, эффективность и надежность, мы делаем хорошо.

            Это преимущество надо использовать для того, чтобы, во-первых, построить собственную критическую инфраструктуру нового поколения, технологически независимую от наших конкурентов, и во-вторых – вовлечь в этот процесс наших партнеров, перед которым встает та же задача.

            Ведь без партнеров мы обойтись просто не сможем. Огромные затраты разработки и строительства новой инфраструктуры не окупить на рынке в 140 миллионов человек, даже вместе с нашими ближайшими союзниками, Белорусью и Казахстаном. Для этого нам нужно выстроить крупный технологический альянс, разделить ответственность и затраты, которые обеспечат нашу конкурентоспособность.

            Фото: Zuma/ТАСС

            С кем строить такой альянс? Это потенциально и страны БРИКС, и вся Юго-Восточная Азия, почти весь Ближний Восток, большой кусок Латинской Америки, Африка. Это все те страны, которые не хотят попасть в нео-колониальную технологическую зависимость и обеспечить свою независимость, свой технологический суверенитет над своей инфраструктурой. А с началом эпохи торговых войн, это и страны, которые не хотят стать «полем боя в технологических войнах» между Соединенными Штатами и Китаем.

            Здесь преимущества России очевидны. Мы не лезем ни в чьи внутренние дела. Мы не являемся их «проблемным соседом», мы с ними никогда не воевали и воевать не будем. А это и формирует тот уровень доверия, который необходим для совместных проектов, для трансфера ключевых технологий, для долгосрочного партнерства.

            Мы не можем отложить формирование наших технологических партнерств на неопределенный срок. В мире на наших глазах появляются линии технологических разломов, формируются техно-экономические блоки, которые определят структуру нового мира по принципу «свой-чужой». Первым таким блоком становится «англо-саксонский», включющий в себя Соединенные Штаты, Канаду, Британию, как раз для этого покидающую Евросоюз, Австралию, Новая Зеландию, а также, возможно и  Мексику. Еще один блок начинает создавать Китай.

            Перед Россией встает выбор – должны мы пытаться присоединиться к одному из блоков или нам необходимо создавать свой собственный, например, с Евросоюзом, или с Германией или с Японией, или с Индией, перед которыми встают те же самые проблемы недостаточной критической массы, не позволяющие им быть технологически и экономически самодостаточными. И тот, кто соберет их вместе, будет способен на равных конкурировать и с Китаем и с Америкой.

            Безусловно, полной технологическая независимость это миф. Для любой страны, даже такой большой, как Китай или США, уже невозможно иметь технологические и научные заделы на самом высоком уровне по всем направлениям. На это ни денег не хватит, ни мозгов. Но мы, по крайней мере, должны обеспечить контроль над ключевыми технологиями в тех секторах, которые являются критическими для нашей безопасности в грядущих кибервойнах.

            Кроме того, «умный город», банковские, финансовые, транспортные системы, интернет вещей – это все гигантские, много-триллионные рынки на много десятилетий вперед.

            Россия, как производитель и поставщик критической инфраструктуры, потенциально для 30-40% мировой экономики, – это прекрасная модель развития.

            Это экспортная модель, которая позволит нам жить не только за счет оборонки, сельского хозяйства и нефти, но и с высоких технологий. Это, кстати, залог успешной диверсификации нашей оборонной промышленности, где очень много талантов, которые можно задействовать.

            Большие, амбициозные глобальные проекты создания критической инфраструктуры нового поколения, как в свое время, ядерный и космический проекты, дадут нашей стране возможность наконец перестать экспортировать мозги, и стать экспортером готовых решения, созданных этими мозгами. Это стало бы самым стратегическим национальным проектом.

            Россия стоит перед необходимостью выбора наших технологических партнеров и союзников. Но есть ли у нас стратегия, есть ли у нас политика, которая помогла бы этот выбор реализовать и обеспечить нашу конкурентоспособность? Это большой вопрос. Мы входим сейчас в эру, когда правильная научно-технологическая дипломатия становится залогом успеха нашего развития и нашей безопасности.

            Мы должны выстраивать наши международные технологические отношения, наши партнерства в фундаментальных научных исследованиях с прицелом на будущее. Если раньше термин «научная дипломатия» вызывал ассоциации с гуманитарным сотрудничеством, то теперь это та сфера, в которой будут определяться победители и проигравшие на мировой «шахматной доске». Много чернил пролито на тему того, как нефть делает геополитику. Сейчас пришло время говорить о том, как ее делают технологии, школы и университеты.


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