В чем наша сила?

Такое ощущение, что мир сошел с ума. Нам в карман суют чей-то кошелек, а потом кричат «держи вора!». Мы оправдываемся, показываем записи с камер наблюдения, где явно видно подставу. А они орут хором – «вор, вор, вор!». Знакомые отворачиваются, прячут глаза. Их больше. Нас загоняют в угол...

К сожалению, это наша новая реальность. На следующие лет десять. Почему?

Потому что мы вновь стали силой. Мы портим им бизнес. Мы – пример того, что у системы глобального рэкета, которым они кормятся, есть альтернатива.

Есть кто-то, кто не хочет платить. И до сих пор жив. Это значит, что и другие тоже могут не платить. Их бесит, что им скоро придется жить по средствам. Они от этого давно отвыкли. Поэтому они хотят решить проблему с нами сейчас, пока другие их еще боятся.

Плюс у них новый главный. Как все новенькие, он хочет быть самым крутым. И поднимает ставки.

Посмотрим правде в глаза.

Они нас так просто не отпустят. Объясняться бессмысленно. Нас будут гнобить. И если почувствуют слабину – бить. Вопрос, можно ли этого избежать, больше не стоит. Сегодня один вопрос – как победить?

Давайте наконец выдохнем и включим мозги...

Залог победы, как писал Сунь Цзы, – в знании противника и знании себя.

В чем их сила?

Во-первых, их много. И у них деньги. Они все и всех могут купить, включая свидетелей и судей. Нас же и обвинят, что мы напали.

Во-вторых, они громко орут. Хором. Спорить бесполезно. Нас не услышат. Ярлык виноватого на нас уже навешен. Большинство им пока еще верит на слово.

В чем их слабость?

Как противники эти ребята – серость, второй сорт. Заелись. Их предыдущее поколение было сильнее. Они нас уважали. А мы их.

Этих мы не уважаем, они того не заслужили. Пугать они могут, а драться – посмотрим.

Их нервозность, их ерзанье, их второсортность чувствуют и все те, кто стоит в стороне, кто планирует присоединиться к будущему победителю. Они видят, что исход совсем еще не решен.

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Кроме того, у наших противников идут жестокие разборки между собой. Над главным смеются. Половина его ненавидит. Надолго ли он – непонятно.

А те, что стоят сзади, вообще готовы смыться. Себе дороже. Им обещали деньги, а не драку.

В чем наша сила?

В том, что у нас нет иллюзий. Мы знаем, что нас ждет, если дадим слабину. Нас добьют. Ногами. Второй раз уже не отпустят.

А еще у нас есть граната. Они это знают и страшно боятся, что мы дернем чеку.

Они не понимают, каким образом нас можно победить, и поэтому пробуют все новые способы заставить нас сдаться без драки. Ищут слабое место. Но пока не нашли.

В чем же наша слабость?

Наша первая проблема в том, что мы одни. Мы очень большие, неуклюжие. Не очень вежливые, недостаточно рафинированные. Непонятные, себе на уме. Мы – сложный сосед. Нас побаиваются.

Наша вторая и главная проблема – деньги. Нам не хватает денег. У нас полно всего, но деньги от нас бегут. Если решить эту проблему, то первая решится сама собой.

Когда у нас будут деньги, у нас сразу появится много друзей. И нас все сразу услышат.

А теперь – картина маслом.

Вывод первый. Наша готовность к драке есть гарантия того, что в реальную драку они не полезут. Нам надо продержаться лет десять. Дольше их серость не протянет.

Но это не решает всех наших проблем.

Нам надо, чтоб от нас отстали. Навсегда. Ну, по крайней мере, лет на двадцать. Пока их рэкет не развалится окончательно.

Поэтому вывод второй. Нам надо стать богатыми. Научиться зарабатывать много денег. Надо расти. Быстро расти. Пока есть время. Надо вложить наши деньги в рост и прекратить откладывать «на черный день» в их банках. Иначе этот черный день будет уже скоро.

И последнее, наболевшее.

Наша главная сила – в способности сказать себе правду. Мы на войне, пора это понять. На войне другие правила ответственности: не смог взять высоту, не выполнил приказ – в отставку.

Либо мы будем играть в политкорректность, пока нас не сгнобят, либо мы найдем тех, кто сумеет обеспечить экономический рывок. Вот и все.