В чем наша сила?

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4 мая, пятница  |  Последнее обновление — 11:14  |  vz.ru
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Россия бьет и Европу, и США на мировом рынке зерна

Российская пшеница выигрывает жесткую конкуренцию с ЕС, США и АвстралиейФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Американский минсельхоз винит Россию в бедах европейских производителей пшеницы. Евросоюз столкнулся с минимальным за последние пять лет экспортом пшеницы, тогда как Россия поставит абсолютный исторический рекорд. На самом деле, российская пшеница замещает не только европейское, но и американское и австралийское зерно. И это при том, что она порою дороже. Что же происходит? Подробности...
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Какое значение смена власти в Армении имеет для России

Никол Пашинян идет к власти как кумир народаФото: Gleb Garanich/Reuters
В еще одной стране бывшего СССР власть меняется с помощью массовых протестов. Никол Пашинян уже в ближайшие дни станет новым главой Армении. К чему приведет революционная смена власти – к расцвету республики или к ее дальнейшему прозябанию в тени великих держав? Подробности...
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У экипажа Су-30 была причина бороться за самолёт до конца

Фото: twitter.com/MGhorab3
«Вначале летчик пытается спасти самолет; если самолет спасти не удается, его нужно отвести от населенных пунктов, а уже затем катапультироваться. Таким образом, о себе летчик думает в последнюю очередь», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший командующий 4-й воздушной армией ВВС и ПРО генерал-лейтенант Валерий Горбенко, комментируя крушение российского истребителя Су-30СМ возле аэродрома Хмеймим. Подробности...
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Китай прикрыл от нападения США свое самое уязвимое место

Спорные острова в Южно-Китайском море становятся непотопляемым авианосцем КНРФото: Asia Maritime Transparency Initiative/Center for Strategic and International Studies
Американская разведка рапортует о важнейших изменениях в военном строительстве КНР – на спорных островах в Южно-Китайском море развернуты крайне опасные системы вооружений. Иначе говоря, Пекин нашел способ обезопасить свою самую уязвимую зону от возможного нападения со стороны американского военно-морского флота. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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В чем наша сила?

Андрей Безруков, доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО
Такое ощущение, что мир сошел с ума. Нам в карман суют чей-то кошелек, а потом кричат «держи вора!». Знакомые отворачиваются. Нас загоняют в угол… К сожалению, это наша новая реальность. На следующие лет десять. Почему? Подробности...

В России произошла простая и замечательная вещь

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Почему Россия вдруг прониклась своей же народной мудростью про счастье и деньги и чувствует себя счастливее, несмотря ни на какие внешние катаклизмы и внутренние трудности? Подробности...
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Российский либерализм в роли людоеда

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        • Да

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          Андрей Безруков

          В чем наша сила?

          Андрей Безруков
          доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО
          		 4 мая 2018, 10:48

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          Такое ощущение, что мир сошел с ума. Нам в карман суют чей-то кошелек, а потом кричат «держи вора!». Мы оправдываемся, показываем записи с камер наблюдения, где явно видно подставу. А они орут хором – «вор, вор, вор!». Знакомые отворачиваются, прячут глаза. Их больше. Нас загоняют в угол...

          К сожалению, это наша новая реальность. На следующие лет десять. Почему?

          Потому что мы вновь стали силой. Мы портим им бизнес. Мы – пример того, что у системы глобального рэкета, которым они кормятся, есть альтернатива.

          Есть кто-то, кто не хочет платить. И до сих пор жив. Это значит, что и другие тоже могут не платить. Их бесит, что им скоро придется жить по средствам. Они от этого давно отвыкли. Поэтому они хотят решить проблему с нами сейчас, пока другие их еще боятся.

          Плюс у них новый главный. Как все новенькие, он хочет быть самым крутым. И поднимает ставки.

          Фото: «Брат 2», «СТВ»

          Посмотрим правде в глаза.

          Они нас так просто не отпустят. Объясняться бессмысленно. Нас будут гнобить. И если почувствуют слабину – бить. Вопрос, можно ли этого избежать, больше не стоит. Сегодня один вопрос – как победить?

          Давайте наконец выдохнем и включим мозги...

          Залог победы, как писал Сунь Цзы, – в знании противника и знании себя.

          В чем их сила?

          Во-первых, их много. И у них деньги. Они все и всех могут купить, включая свидетелей и судей. Нас же и обвинят, что мы напали.

          Во-вторых, они громко орут. Хором. Спорить бесполезно. Нас не услышат. Ярлык виноватого на нас уже навешен. Большинство им пока еще верит на слово.

          В чем их слабость?

          Как противники эти ребята – серость, второй сорт. Заелись. Их предыдущее поколение было сильнее. Они нас уважали. А мы их.

          Этих мы не уважаем, они того не заслужили. Пугать они могут, а драться – посмотрим.

          Их нервозность, их ерзанье, их второсортность чувствуют и все те, кто стоит в стороне, кто планирует присоединиться к будущему победителю. Они видят, что исход совсем еще не решен.

          Кроме того, у наших противников идут жестокие разборки между собой. Над главным смеются. Половина его ненавидит. Надолго ли он – непонятно.

          А те, что стоят сзади, вообще готовы смыться. Себе дороже. Им обещали деньги, а не драку.

          В чем наша сила?

          В том, что у нас нет иллюзий. Мы знаем, что нас ждет, если дадим слабину. Нас добьют. Ногами. Второй раз уже не отпустят.

          А еще у нас есть граната. Они это знают и страшно боятся, что мы дернем чеку.

          Они не понимают, каким образом нас можно победить, и поэтому пробуют все новые способы заставить нас сдаться без драки. Ищут слабое место. Но пока не нашли.

          В чем же наша слабость?

          Наша первая проблема в том, что мы одни. Мы очень большие, неуклюжие. Не очень вежливые, недостаточно рафинированные. Непонятные, себе на уме. Мы – сложный сосед. Нас побаиваются.

          Наша вторая и главная проблема – деньги. Нам не хватает денег. У нас полно всего, но деньги от нас бегут. Если решить эту проблему, то первая решится сама собой.

          Когда у нас будут деньги, у нас сразу появится много друзей. И нас все сразу услышат.

          А теперь – картина маслом.

          Вывод первый. Наша готовность к драке есть гарантия того, что в реальную драку они не полезут. Нам надо продержаться лет десять. Дольше их серость не протянет.

          Но это не решает всех наших проблем.

          Нам надо, чтоб от нас отстали. Навсегда. Ну, по крайней мере, лет на двадцать. Пока их рэкет не развалится окончательно.

          Поэтому вывод второй. Нам надо стать богатыми. Научиться зарабатывать много денег. Надо расти. Быстро расти. Пока есть время. Надо вложить наши деньги в рост и прекратить откладывать «на черный день» в их банках. Иначе этот черный день будет уже скоро.

          И последнее, наболевшее.

          Наша главная сила – в способности сказать себе правду. Мы на войне, пора это понять. На войне другие правила ответственности: не смог взять высоту, не выполнил приказ – в отставку.

          Либо мы будем играть в политкорректность, пока нас не сгнобят, либо мы найдем тех, кто сумеет обеспечить экономический рывок. Вот и все.


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