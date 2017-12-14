Почему «глобальная сила добра» всегда сеет хаос

Взгляд
24 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 20:06  |  vz.ru
Разделы

Российским спутникам необходим технологический прорыв

Российским спутникам не хватает качественной электронной компонентной базыФото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Огромная зависимость российских спутников от импортной электронной компонентной базы стала одной из главных причин отставания России в космической сфере в последние годы. И хотя с каждым годом появляется все больше примеров по замене ключевых узлов, доля импорта по-прежнему высока. Способна ли Россия импортозаместиться в этой сфере, а также создать за три–четыре года первый полностью отечественный гражданский спутник? Подробности...
Перейти а раздел…

Что Россия проиграла в Армении

Никакие протесты в Армении не могут повлиять на российско-армянские отношенияФото: Артем Геодакян/ТАСС
События в Армении немедленно напомнили аналогичные акции, происходившие на пространстве бывшего СССР и не только. Заговорили об «армянском майдане» и о том, что теперь Ереван может пойти по принципиально антироссийскому пути. Реальны ли подобные опасения, что там произошло на самом деле и зачем России нужна Армения? Подробности...
Перейти а раздел…

Климкин грубо ошибся в подсчете тех, кто бросил Украину ради России

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Министр иностранных дел Украины призвал вернуть уехавших в Россию украинцев обратно – таких он насчитал около трех миллионов. И даже если забыть о том, что реальное число жителей Украины, сбежавших в Россию, гораздо больше, остается актуальным другой вопрос. При каких условиях все эти люди готовы вернуться обратно? Подробности...
Перейти а раздел…

Угрозы в адрес России противоречат интересам стран «Большой семерки»

Решить большинство обозначенных министрами проблем без России невозможноФото: Zou Zheng/ZUMA/ТАСС
Заявление министров иностранных дел стран G7 по итогам двухдневных переговоров в канадском Торонто практически полностью состоит из штампов американской пропаганды и опровергает их более ранние выступления. Так есть ли для России смысл о чем-то разговаривать со странами, которые несамостоятельны в принятии решений? Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему «глобальная сила добра» всегда сеет хаос

Сергей Худиев, публицист, богослов
«Кровавый диктатор убивает свой народ» – мощная кампания в прессе – Запад приходит на помощь – страна погружается в кровавый хаос – выясняется, что предлог для войны был сфальсифицирован. В чем причины чрезвычайной устойчивости этой схемы? Подробности...

Что на самом деле ответил Константинополь Украине

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
На очередной запрос Украины о том, чтобы «организовать свою «маленькую, независимую, но каноничную Церковь», Вселенский патриархат все же дал официальный ответ. И сам Петр Алексеевич пишет о том, что «дело сдвинулось». Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Победу революции в Армении присудила армия

Глеб Кузнецов, политолог, член ОП РФ, член Общественного совета Росздравнадзора
Сначала люди бродят по улицам и кричат. Иногда их бьют палками полицейские, иногда они, напротив, бьют палками полицейских. Происходят митинги разнообразные. А потом армия говорит, кто в этой зарнице победил. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
    Перейти а раздел…

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев
      Перейти а раздел…

      Беспорядки в Ереване завершились отставкой главы Армении

      Возглавлявший Армению 10 лет Серж Саргсян подал в отставку на фоне многотысячных протестов оппозиции. Число протестующих в Ереване накануне достигло сотен тысяч, причем к ним примкнули даже военные. Беспорядки перебросились на провинцию. Еще неделю назад власть Саргсяна казалась незыблемой
      Подробности...

      На «Аллее правителей» установили бюст Бориса Ельцина

      Бюст Бориса Ельцина работы Зураба Церетели установили в Москве на «Аллее правителей» в Российском военно-историческом обществе. На церемонии открытия присутствовала вдова бывшего главы государства Наина Ельцина
      Подробности...
      Обсуждение: 11 комментариев

      Украина уничтожила в Луганске технику для парада 9 мая

      В ночь на 17 апреля украинские военные обстреляли Луганск. В результате был уничтожен танк времен ВОВ и другая техника, которая должна была принять участие в параде в честь 9 мая. Еще с 30 марта в Донбассе действует так называемое пасхальное перемирие, однако обстрелы в регионе не прекращаются
      Подробности...
      Обсуждение: 5 комментариев
        Перейти а раздел…
        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
        • Да

        • Нет

        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
        • Тот, кто чаще критикует

        • Тот, кто чаще хвалит

        Как вы относитесь к блокировке мессенджера Telegram и насколько вас лично это затрагивает?
        • Поддерживаю, затрагивает

        • Поддерживаю, не затрагивает

        • Не поддерживаю, затрагивает

        • Не поддерживаю, не затрагивает

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Лидер армянской оппозиции заявил о проблемах в отношениях с Россией
          Совет Европы угрожает наказать Россию из-за невыплат взносовОтставку Саргсяна связали с тяжелой личной утратой политикаАмериканский план «прощения «Русала» содержит в себе скрытую ловушкуГазпром заявил о готовности построить «Северный поток – 3»
          Второй за неделю спутник ГЛОНАСС вышел из строяЛукашенко косвенно раскритиковал действия России в СирииУкраинский журналист развеял мифы киевской пропаганды о РоссииЛукашенко рассказал, как по его приказу «люди с автоматами» перестреляли бандитов
          Порошенко поймали на лжи в заявлении об украинской церквиМинистр обороны Украины: Невозможно уволить всех, кто имеет родственников в РоссииСообщения о трещинах на опорах Крымского моста оказались фейкомСБУ заподозрила иностранных покупателей «Мотор Сич» в желании уничтожить предприятие

          Главная тема


          В методах свержения Саргсяна и Януковича есть принципиальная разница

          международное право


          Запад придумал способ обойти право вето России в СБ ООН

          ближний восток


          Израиль сказал, при каких условиях атакует С-300 в Сирии

          проблемы на орбите


          Загадочная примесь заставила космонавтов на МКС прибегнуть к помощи США

          поездка в Солсбери


          Венедиктов показал «скамейку Скрипалей»

          Россия – НАТО


          Французский адмирал Празюк пожаловался на российские военные самолеты

          «Бог творит чудеса»


          Порошенко предложил патриарху Кириллу «отмыться от грехов»

          программа FGFA


          Индия отказалась от создания совместно с Россией истребителя пятого поколения

          «Абсолютно в любой стране»


          Глава ОЗХО заявил об изготовлении яда для Скрипалей в США

          «концепция котика»


          Антон Крылов: Мы не должны сами себя запирать в проведенных Сталиным границах РСФСР

          Украинская автокефалия


          Александр Чаусов: Ответ Вселенского патриархата следует перевести с «византийского» на русский

          «Либералам как нож в сердце»


          Лев Пирогов: А если подумать, то зачем отвлекать ребенка от гаджетов?

          на ваш взгляд


          Является ли происходящее в Армении цветной революцией?


          Сергей Худиев

          Почему «глобальная сила добра» всегда сеет хаос

          Сергей Худиев
          публицист, богослов
          		 24 апреля 2018, 18:22

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Пятнадцатая годовщина вторжения западной коалиции во главе с США в Ирак не привлекла особенно большого внимания. Это и понятно, отмечать с большой помпой тут нечего, а уделять много внимания своим ошибкам и провалам не любят ни отдельные люди, ни общества.

          Нельзя, впрочем, сказать, что она совершенно замалчивается. Некоторые публикации в американских СМИ производят впечатление своей похвальной откровенностью.

          «Пятнадцать лет. Больше миллиона убитых. Никто не понес ответственности» – гласит заголовок статьи в Esquire, а американец иракского происхождения Синан Антун пишет в своей колонке в New York Times: «Пятнадцать лет назад Америка разрушила мою страну».

          Иракская история очень важна и поучительна. Прежде всего потому, что это никоим образом не дела давно минувших дней.

          Идеология, стоявшая за вторжением в Ирак, не только не утратила своего влияния, но и продолжает оставаться преобладающей в политическом пространстве Запада. Как пишет Синан Антун: «авторитетные комментаторы и «эксперты», которые сторговали нам эту войну, продолжают заниматься тем же самым».

          Фото: Goran Tomasevic/Reuters

          Действительно, нельзя не обратить внимание на то, что схема, по которой была развязана иракская война, в деталях повторилась в Ливии – и теперь используется в Сирии, где она пробуксовывает исключительно из-за вмешательства России.

          «Кровавый диктатор убивает свой народ» – мощная кампания в прессе – Запад приходит на помощь – страна погружается в кровавый хаос – выясняется, что предлог для войны был сфальсифицирован.

          В чем причины чрезвычайной устойчивости этой схемы? Кажется, нельзя же обманывать всех, все время, одним и тем же образом. Но в том, что касается западной общественности, мы видим именно это.

          Ключевая причина: представление Запада о себе как о глобальной силе добра.

          Запад действовал тогда и действует сейчас, исходя из определенной идеологической картины мира, определенного нарратива, повествования, которое придает смысл истории и помогает людям найти свое место в ней. Основное свойство этой картины – этическая однозначность.

          Есть стан добра, а есть – зла. Есть Запад, который открыл универсальные для всего человечества ценности демократии и прав человека.

          Есть история, которая непрерывно развивается от худшего к лучшему: от тирании – к демократии, от угнетения – к свободе, от бесправия – к достоинству. И Запад возглавляет это движение.

          Есть хорошие люди, находящиеся на правильной стороне истории – на стороне свободы, справедливости, достоинства и человечности. Это как политические и медийные лидеры Запада, так и их сторонники в незападных странах. Последние заслуживают особого уважения, как несущие труды и опасности ради лучшего будущего.

          И воины Запада, и их союзники совершают великие и славные подвиги.

          Есть, напротив, люди плохие, которые стоят на неправильной стороне истории – диктаторы и их обслуга. Те, кто обманом и насилием мешает поступательному движению истории к свободе, правам и достоинству.

          Они совершают, как им это свойственно, самые гнусные акты бесчеловечности, потрясающие не только жестокостью, но и своей бессмысленностью. Долг всех честных людей – сражаться против этих отвратительных диктаторов.

          Это как художественные фильмы – только лучше. В темноте кинозала зрители отождествляют себя с «хорошими парнями», сочувствуют их горестям, полыхают их благородным гневом и радуются их победам, но понимают, что имеют дело с вымыслом.

          «Борьба с диктаторами» – сериал, который позволяет зрителям переживать по поводу событий, которые являются настоящими – или, по крайней мере, предлагаются в качестве таковых. Так упоительно чувствовать себя хорошим человеком, стоящим за правое дело!

          Беда в том, что этот нарратив, хотя он может включать в себя подлинные факты, в целом фундаментально ложен.

          Как говорит один из персонажей где-то в эпопее про Гарри Поттера, «мир не делится на хороших людей и прислужников Вольдеморта».

          Диктатор – такой как Саддам – действительно может быть крайне отталкивающим типом. Но его правление – жестокое и несправедливое – может быть единственной преградой, отделяющей страну и мир от чего-то много худшего.

          В реальности люди не выбирают между «жестокими диктаторами» и «воодушевляющей свободой». Выбор может стоять совершенно по-другому.

          Между жестокими диктаторами – при которых, однако, мирные обыватели могут худо-бедно жить своей жизнью, кормиться трудами рук своих и молиться по своей вере – и кровавым хаосом, при котором нет ни малейшей свободы, ни безопасности, а жизнь людей, особенно принадлежащих к уязвимым меньшинствам (таким как ближневосточные христиане), становится «жестокой, беспросветной и короткой».

          Между коррумпированными правителями, жизнь при которых трудна и бедна – и еще более коррумпированными, при которых жизнь становится еще труднее и намного беднее.

          Однако нет ничего духоподъемного, ничего воодушевляющего в необходимости терпеть несомненное зло, чтобы избегнуть зла худшего. Это никак не поможет удержать взволнованных зрителей у телеэкранов.

          Борьба с тиранией – это гораздо более интересное кино. Зрители увлеченно смотрят, комментируют, поощряют «хороших парней» в СМИ и интернете, требуют от политиков и военных прийти к ним на помощь.

          Потом кино приближается к развязке – хорошие парни побеждают плохих, диктатор низвержен, свобода торжествует, зрители, довольные, выходят с сеанса, чтобы уже не вспоминать об освобожденной стране. Ведь кино уже кончилось, хорошие парни победили.

          Для жителей же незападных стран, которые, находясь по другую сторону телеэкрана, переживают все это на своей шкуре, кино не кончается с падением тирана. Им приходится жить дальше в той обстановке войны всех со всеми, которая была порождена великодушными друзьями свободы.

          В этом случае верна поговорка «сытый голодного не разумеет», и бедствия «освобожденных» народов практически исчезают с радаров западного общественного мнения.

          Нет, эту информацию никто не скрывает и ее можно найти в два клика – но в центре внимания сердобольной публики будет не она. В центре внимания будет очередной кровожадный беспощадный злой диктатор, подлежащий свержению силами мирового добра. Все ресурсы сочувствия и нравственного негодования будут израсходованы на его реальных или предполагаемых жертв.

          Жертвы хаоса, созданного свержением предыдущих злых диктаторов, останутся за кадром, как не вписывающиеся в нарратив.

          Проблема не в том, что о них запрещено говорить – нет, ничуть не запрещено, кое-кто и говорит – а в том, что публику не радует такое разрушение картины мира.

          Запад выглядит уже не «глобальной силой добра» а в лучшем случае высокомерной, бестолковой и безответственной силой, которая, намеренно или нет, сеет хаос и разрушения. Медиа не хотят такую картину создавать, а публика не хочет ее видеть.

          Таким образом формируется мощный психологический и медийный механизм, который воспроизводит простую картинку «мы, силы добра, против бесчеловечных диктаторов». И политики, даже те из них, кто находится в несколько лучших отношениях с реальностью, вынуждены с ней считаться.

          Удивительная устойчивость описанного образа «глобальной силы добра» объясняется отсутствием обратной связи.

          Смерть миллиона иракцев абсолютно никак не отразилась на жизни и благополучии людей, принимавших решения, приведшие к такому результату. Она никак не отразилась на жизни широкой западной публики, которая поддерживает «борьбу с диктаторами».

          Да, Ирак потерял четыре пятых своего христианского населения, в Ливии открыто торгуют чернокожими рабами. Все это, может быть, теоретически и грустно, но никаких практических огорчений ни западным властям, ни медиа, ни публике не приносит.

          Запад не несет абсолютно никакой ответственности перед народами, судьбами которых он берется распоряжаться. Если вера в ложный идеологический нарратив приносит психологический комфорт, чувство исторической правоты – то только какие-то большие практические неприятности могут заставить людей в нем усомниться.

          Например, большие собственные потери, как во время вьетнамской войны. В случае, если большие потери несут какие-то бедняги на другом конце земли, это никому не интересно.

          Вот на днях Госдеп призвал Украину еще раз поднять цены на газ для населения. Так рекомендует МВФ. Понимают ли они, что требуют разорять людей, уже и без того разоренных? Нет, конечно. Ни Госдеп, ни МВФ не может влезть в шкуру простого украинца. Или иракца. Или ливийца. Или сирийца. Или, поверьте, русского. Это стоит отметить, поскольку и у нас, в России, есть адепты этого нарратива про «бесчеловечных диктаторов и волю народов к свободе».

          Они трагически заблуждаются в отношении того, по какую сторону экрана они находятся. Когда они мечтают об очередном выпуске сериала «свобода против диктатора», они думают, что находятся на западной стороне экрана – в полной безопасности.

          Это ошибка. Они находятся на его восточной стороне. Там, где людям приходится расхлебывать результаты очевидного несоответствия так полюбившегося западному зрителю киносценария и реальности.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

          Другие мнения

          Что на самом деле ответил Константинополь Украине

          Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
          На очередной запрос Украины о том, чтобы «организовать свою «маленькую, независимую, но каноничную Церковь», Вселенский патриархат все же дал официальный ответ. И сам Петр Алексеевич пишет о том, что «дело сдвинулось». Подробности...
          Обсуждение: 16 комментариев

          Победу революции в Армении присудила армия

          Глеб Кузнецов, политолог, член ОП РФ, член Общественного совета Росздравнадзора
          Сначала люди бродят по улицам и кричат. Иногда их бьют палками полицейские, иногда они, напротив, бьют палками полицейских. Происходят митинги разнообразные. А потом армия говорит, кто в этой зарнице победил. Подробности...
          Обсуждение: 4 комментария

          Взрослые граждане XXI века ведут себя примитивнее капризного ребенка

          Эдуард Биров, журналист
          Когда очередной юноша взбирается на баррикады и призывает к свержению режима, на самом деле приближая уничтожение Родины, в этом нет ничего удивительного. Подробности...
          Обсуждение: 39 комментариев

          Означает ли это, что Армения сдана антироссийским силам?

          Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
          Если армяне не пойдут по пути сомалийцев, то все у них будет хорошо, ну то есть так, как есть сейчас – с российской крышей во враждебном окружении. А что с этого России – и какая нам от этого выгода или потеря? Подробности...
          Обсуждение: 29 комментариев

          Макрон решил смотреть на Россию и Сирию с трамповского угла зрения

          Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
          Может, Макрон не отдает себе отчет в том, что происходит на Ближнем Востоке, и просто «надувает губы»? На этот вопрос очень многие в России с удовольствием ответят утвердительно. Но я спешу их разочаровать. Подробности...
          Обсуждение: 6 комментариев

          Ленина можно назвать могильщиком права

          Анатолий Кучерена, адвокат, доктор юридических наук, профессор
          Вместо судебной системы, сформированной реформой 1864 г., с ее принципами объективности, состязательности, открытости и гуманизма, доминирующим стал принцип «революционной целесообразности». Последствия «расхлебываем» до сих пор. Подробности...
          Обсуждение: 607 комментариев

          Не был Ленин святым, не был и демоном

          Сергей Лукьяненко, писатель
          Коммунистическая идеология, вполне возможно, спасла Россию. История сослагательного наклонения не знает, но кудрявый Володя Ульянов оказался в (не)нужном месте и в (не)нужное время. Но жить с ней постоянно оказалось невозможно. Подробности...
          Обсуждение: 366 комментариев

          Москва должна принять на вооружение «концепцию котика»

          Антон Крылов, журналист
          «Осажденная крепость», даже если ей удается выстоять в течение долгого времени, обречена. Поэтому если Ирина Алкснис права и данная концепция выбрана кем-то влияющим на будущее страны, то ее (концепцию) нужно срочно менять. Подробности...
          Обсуждение: 139 комментариев

          Для либералов это нож в сердце

          Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
          Детский проект, производящий «умные игры», шпарит каждый день рекламу, начинающуюся словами: «Упс, мы опять придумали, как отвлечь ребёнка от гаджетов». А если подумать, то – зачем? Зачем отвлекать ребёнка? Подробности...
          Обсуждение: 34 комментария

          Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............