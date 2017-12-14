Как Россия должна ответить на агрессию США против Сирии

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Американские санкции грозят испортить важнейшее финансовое достижение России

Ускорение инфляции в России уже неизбежноФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Центробанк признал крайне серьезное значение для российской экономики введенных недавно Вашингтоном новых экономических санкций. Регулятор не исключил, что в результате этих санкций инфляция будет расти, а значит, возможно появление необходимости корректировать всю денежно-кредитную политику последних лет. Чем обернутся подобные изменения для каждого российского гражданина и экономики в целом? Подробности...
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Какой должна быть реакция России на американский «сумасшедший дом»

«Посольство России было уведомлено, что санкций в ближайшее время не будет»Фото: Joshua Roberts/Reuters
Внешняя политика США чем дальше, тем больше напоминает сумасшедший дом. Вашингтон не будет вводить против России новые санкции, поскольку о своем решении их ввести Дональд Трамп узнал из телевизора, – вот простой и наглядный пример. Как в такой ситуации Россия должна вести дела с Соединенными Штатами? Подробности...
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Правда о фальшивой «химатаке» сулит Трампу и Мэй большие проблемы

«Белым каскам» удалось нагнать в истории с Думой столько туману, что без ревизоров ОЗХО и ВОЗ не разберешьсяФото: Samer Bouidani/Zuma/Global Look Press
«Но я не видел на видео, чтобы люди кашляли. При таком отравлении будет несдерживаемый приступ кашля», – пояснил газете ВЗГЛЯД эксперт по химическому оружию Антон Уткин. По его мнению, Россия должна собирать показания очевидцев, шаг за шагом доказывая международному сообществу: сделанная «Белыми касками» в сирийской Думе видеозапись была всего лишь инсценировкой химической атаки. Подробности...
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Чешско-польские БМП не спасут украинскую пехоту

Из-за нехватки БМП армия использует грузовики и даже школьные автобусыФото: Vasily Fedosenko/Reuters
На Украине разгорается очередной скандал в оборонной сфере. На сей раз речь идет об остром дефиците наиболее значимых компонентов вооружения сухопутных войск – легкой бронетехнике, точнее, БМП-1. Крупную партию таких бронемашин еще советского производства согласились продать чехи, но проблему ВСУ это не решит. Эта проблема куда более сложного характера. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Как Россия должна ответить на агрессию США против Сирии

Владимир Можегов, публицист
Все, что творится сегодня на Ближнем Востоке, было запрограммировано еще в 1996 году, когда ведущими неоконами именно Сирия признавалась главным врагом Израиля. В этом русле и следует рассматривать недавний удар американцев. Само выживание России требует от нас быстрого и адекватного ответа. Подробности...

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      Украина уничтожила в Луганске технику для парада 9 мая

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      Сирия отразила нападение США (фото)

      США, Великобритания и Франция провели один из самых массированных ракетных обстрелов Сирии за последние годы. В операции были задействованы корабли и стратегическая авиация. Однако больше половины ракет были уничтожены средствами ПВО еще на подлете
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          Владимир Можегов

          Как Россия должна ответить на агрессию США против Сирии

          Владимир Можегов
          публицист
          		 18 апреля 2018, 21:20

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          Все, что творится сегодня на Ближнем Востоке, было запрограммировано еще в 1996 году. Тогда ведущими неоконами (Ричард Перл, Дуглас Фейт и Дэвид Вурмсер) был разработан план урегулирования, адресованный израильскому премьеру Нетаньяху, предполагающий зачистку таких стран, как Ирак, Египет, Ливия, Йемен, Сирия.

          Проект назывался «Бескровный прорыв: Новая стратегия безопасности Святой Земли». Согласно ему, именно Сирия признавалась главным врагом Израиля наряду с Ираном и шиитской «Хезболлой».

          В этом русле и следует рассматривать недавний удар американцев и их союзников.

          Запад (точнее, главные инициаторы войны в Сирии и на Ближнем Востоке – неоконы) объявляет этим (и последующими, как они предупреждают) ударом о своем намерении выдавить так или иначе Россию из Сирии. На это работало и его пропагандистское обеспечение: и откровенно состряпанное «дело Скрипалей», и бесследная «химическая атака в Думе».

          Всем этим неоконы как бы говорят нам: вот насколько мы сильны; мы можем нести заведомую ахинею, даже не утруждая себя правдоподобностью, и все равно и СМИ, и правительства наших сателлитов будут лишь радостно кивать и становиться по стойке смирно.

          Фото: Kremlin Pool/Zuma/Global Look Press

          И это тоже своего рода ультиматум, говорящий нам: мы готовы на любые провокации, нам плевать на «международное право» и на все, на что вы, русские, так любите напирать. 

          Понятно, однако, и то, что для России такая постановка вопроса и такие ультиматумы неприемлемы. Следовательно, несмотря на виртуозно щадящее исполнение удара «умными» и даже «вежливыми» ракетами, ответ обязательно должен последовать.

          «Мы единственные акторы и игроки на Ближнем Востоке, – говорят нам неоконы, – и мы не позволим никому более здесь распоряжаться».

          Но ведь и мы, русские, прекрасно видим, какая судьба ждет Ближний Восток при наличии здесь этого единственного актора-игрока. Это можно видеть по судьбе палестинцев Газы, уже третью неделю расстреливаемых израильскими снайперами при почти полном молчании и попустительстве международной общественности.

          Сегодня Нетаньяху ведет себя крайне осторожно и даже запретил, как утверждают, своим министрам комментировать события в Сирии. (Тем не менее министр строительства, бывший командующий Южным военным округом Армии обороны Израиля Йоав Галант не удержался и назвал американскую атаку «важным предупреждением оси дьявола: Ирану, Сирии и «Хезболле».)

          Да, можно понять Израиль, которому «Хезболла» доставляет массу неприятностей. Но хорошо понятно и то, что зачисткой Сирии в случае нашего ухода с Ближнего Востока дело не ограничится. Следующей целью станет Иран. А затем территория «творческого хаоса» распространится неизбежно на всю Среднюю Азию.

          Итак, само выживание России требует от нас быстрого и адекватного ответа.

          Разумеется, не ответной бомбежки американских авианосцев. Но ответа достаточно внушительного, адекватного происходящему. И кажется (во всяком случае по первой нашей реакции), к такому ответу мы уже готовы.

          Президент Путин прямо назвал удар коалиции по Сирии актом агрессии против независимой страны. А в коммюнике нашего Минобороны было, между прочим, заявлено:

          «С учетом произошедшего считаем возможным вернуться к рассмотрению <...> вопроса поставок в Сирию ЗРК С-300». Причем «в отношении не только Сирии, но и других государств».

          В то время, когда правовые каналы вроде Совбеза ООН теряют последние остатки адекватности, а американские представители недвусмысленно заявляют о готовности в будущем «повторить атаку», Россия достаточно прозрачно намекает на готовность наращивать своё присутствие на Ближнем Востоке.

          Именно такие действия способны стать «точкой сборки», с которой может начаться процесс постепенного восстановления порядка в регионе.

          Как убеждает история, такой порядок возможен, лишь когда во главе исламских стран стоят сильные авторитарные лидеры, связанные общей светской идеологией.

          Такую идеологию представляла в свое время панарабская партия БААС, желавшая объединить арабский мир на идеях социализма и национального единства. Светский характер бааситских режимов (признающих религию важнейшим, но все же отдельным от политики фактором) позволял усмирить религиозные распри суннитов и шиитов и тем самым принести мир в регион.

          Альтернативой этой объединяющей идее стал исламский халифат, и нетрудно догадаться, кому такая альтернатива была выгодна. Социалистическая идеология БААС была направлена прежде всего против власти международной финансовой олигархии, чьей главной действующей рукой в американской политике и являются неоконы.

          Агрессия неоконов началась со сноса бааситских правительств. Первой жертвой стал Ирак и его лидер Саддам Хусейн. Затем последовали взрывы «арабской весны», сносящие режимы Египта, Йемена и Туниса (также «зараженные» бааситскими идеями) и открывающие ворота хаосу в Сирии... Уничтожение североафриканского лидера Каддафи (также крайне опасного международной олигархии своим проектом «золотого динара»)...

          И, наконец, из ирако-сирийского хаоса вышло ИГИЛ* – идеальный инструмент не только для борьбы с панарабским социализмом, но и для доведения проекта «творческого хаоса» неоконов до мирового масштаба (в том числе и с помощью беженцев под эгидой «ИГИЛ в каждый европейский дом»).

          Понятно, почему двухлетнее присутствие России в Сирии, в результате которого любимое детище «исламского халифата» было почти полностью уничтожено, вызвало такую истерику со стороны неоконов. 

          А из этого понимания, в свою очередь, со всей очевидностью вытекают необходимые шаги по восстановлению порядка на Ближнем Востоке.

          Эти шаги представляются нам в такой последовательности.

          Прежде всего, заявление твердой позиции России по Сирии. Признав факт международной агрессии, Россия последовательно должна Сирию защитить.

          Далее, развертывание полноценной российской военной группировки в Сирии естественно должно вести к созданию военной оси с Ираном со всеми союзническими гарантиями и обязательствами.

          После чего необходимо приложить все усилия, чтобы привлечь в эту имперскую ось и Турцию.

          Последнее, конечно, будет не так просто. Едва ли Турции, являющейся членом НАТО и фактически союзником США, будет легко осознать, что ее настоящие интересы связаны скорее с союзом с Россией и Ираном, нежели со странами «коалиции».

          Но двигаться в этом направлении обязательно надо. Ведь союз сильных имперских держав с последовательным вытеснением англосаксонского доминирования – единственная гарантия мира на земле Евразии.

          Одновременно зоной наших интересов должны стать Ливан, Ливия и другие станы арабского мира и Северной Африки...

          И здесь, конечно, остро встает вопрос идеологии. На каких же идеях можно объединить сегодня столь разные страны, цивилизации, регионы?

          Представляется, что как раз здесь нет смысла много мудрить и выдумывать. Очевидно, что главным врагом всех традиционных цивилизаций является сегодня антинациональный глобализм, отвергающий культуру, религию, национальную идентичность и признающий единственной общечеловеческой ценностью власть денег.

          Против этого зла и должна быть направлена объединяющая идеология. 

          На наш взгляд, это может быть только идеология на консервативных и социалистических основаниях, отвергающая власть международной олигархии и признающая право всех народов на самосохранение и сохранение своих культур и традиций.

          Гарантами этого нового многополярного мира должны стать нации с историческими имперскими традициями. Такие как Россия, Германия, Италия в Европе; Иран и Турция на Ближнем Востоке; Египет и Ливия на севере Африки; Китай, Япония, Индия в Индокитае.

          Объединить же все эти столь разные миры и цивилизации может, на наш взгляд, только Россия.

          Собственно, только Россия сегодня способна стать силой, способной противостоять глобализму. Стать лидером мирового сопротивления. Да, по всей видимости, ничего иного нам уже и не остаётся.

          Последнее, конечно, потребует духовной мобилизации внутри страны. Но народ наш, кажется, к такой мобилизации вполне уже готов. Дело – за нашей элитой.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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