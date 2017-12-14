CША послали сигнал всем потенциальным друзьям Москвы

Пока вы все заняты подсчетами недолетевших «Томагавков», я вам подскажу смысл демонстративного ракетного удара по Сирии.

Мировой гегемон показал, что съезжать из региона не собирается, интересы свои блюдет и Сирию русским не отдаст. Британцы, запустившие историю с химической атакой, сбивают расчет Москвы одним скандалом за другим. Это тонкие манипуляторы и имеют интересы на рынке углеводородов. Еще француз этот противный подмазался! Вспомнил, что Сирия была их колонией.

Психологический эффект от атаки неприятный.

Чередой ударов последних месяцев (бой под Дейр-эз-Зором, смерть кота Скрипаля, санкции и теперь ракетный удар до расследования) западная коалиция приучает мир к мысли, что позиция России не является препятствием для их планов и своих союзников Российская армия защитить не сможет.

Это намек даже не Дамаску, а всем потенциальным друзьям Москвы.

На кону сейчас будущее устройство Сирии. 31 января в Сочи собирался Общенациональный сирийский конгресс. Там заявили о единстве страны и ее территориальной целостности, обнародовали новую конституцию республики.

Но не стоит забывать, что у американцев со товарищи в государстве Сирия блокирующий пакет акций.

Вы знаете – это курды, которым придали арабские районы по левому берегу Евфрата, а также исламисты в нескольких анклавах. Но этих ребят на конгресс, понятное дело, не пригласили. А без них никакую конституцию писать смысла нет, даже если собрать в Сочи всех председателей колхозов Тартуса и Латакии.

Как бы ни хотелось думать, что сирийский вопрос можно решить между своими, договориться по-тихому с турками и персами, учесть их интересы и перезапустить сирийскую государственность, этого не получится. К сожалению.

Американцы скорее там все разнесут, чем уступят. На что, собственно, они и намекнули 14 апреля.

Сирия уже точно не будет такой как раньше.

Тем более что страну нарезали в прошлом веке по спорным контурам английские и французские офицеры. От условной Сирии (Леванта или аш-Шама) отторгли земли Палестины и потом Ливана, но прирезали нефтеносные районы Северной Месопотамии.

Теперь же северо-восток страны с нефтью, газом, рекой Евфрат, районами производства зерна и хлопка под контролем Штатов. Северо-запад фактически отдали туркам – они ввели свои части в Идлиб и Африн. Но турки, знаете, такой себе союзник – будут брать все, что дают, но при случае ножом в спину, как вы помните, пырнут.

На юго-западе в провинции Дераа сводный отряд исламистов, который снабжают со стороны Иордании, а прикрывает Израиль с Голан. Восточнее, в пустыне на границе с Ираком и Иорданией, американская база ат-Танф, тоже они не особо собираются ее оставлять.

Есть еще пару островков ИГИЛ*, но их добивают.

А вот что для Запада принципиально – это два больших исламистских анклава внутри собственно сирийской территории: Восточная Гута – Каламун и «Растанский котел» возле Хомса. Они находятся недалеко от трассы Дамаск – Хама, и оттуда всегда можно было ожидать удара по коммуникациям.

На эту тему

Как снабжались эти анклавы – большой вопрос. Военные говорят, что снабжение позволяли туда провозить коррумпированные руководители сирийских спецслужб. Но речь не о том.

С ликвидацией этих двух анклавов карта Сирии совсем не будет свидетельствовать о всенародном восстании против тирана. Скорее об интервенции враждебных государств, отхвативших приграничные территории. В таком случае сложно требовать изменения внутреннего устройства страны.

Может, потому Запад такой шум и поднимает по поводу Гуты.

Интересно, что ситуация идентична украинской. После того, как Майдан подавил протесты в Одессе, Харькове, Запорожье, Николаеве, говорить о федерализации уже как-то странно.

Смотришь на карту – и понятно, что Киев будет делать упор на борьбу с российской оккупацией.

Так вот, западные державы показали, что они никуда не уходят и их интересы придется учитывать.

А тем более не пытаться их выбить с занятых территорий с помощью лобовой атаки на курдские позиции, как это было под Дейр-эз-Зором, или с помощью партизанских акций, как случилось несколько раз за последние недели. Гуту взяли, но за Растан американцы будут включаться. Видите, за своих бойцов и за свои интересы они готовы жестко отвечать.

Чем можно занять американских борцов с терроризмом, так это конфликтом с Турцией на территории курдов. Здесь у Вашингтона и Анкары совсем противные позиции. Сейчас ракетный удар по Сирии Эрдоган поддержал, но на земле союзники могут и сцепиться.

Что бы мне хотелось до вас донести: национальные государства уходят.

Не сами по себе, им активно помогают западные товарищи. По крайней мере в арабском мире они последовательно разносят все арабские джамахирии, оставшиеся с эпохи социализма. Размялись на Тунисе и Египте, а потом пошла Ливия, Сирия, Йемен. А еще Ирак был.

Короче говоря, на западе будущее региона как-то по-другому себе представляют. И от их планов просто так не отмахнуться. Не отделаться фразой о нерушимости границ и территориальной целостности.

Карта мира, видимо, будет рассыпаться, и не только на Ближнем Востоке. А раз уж такое дело, то нужно ее тоже кроить, но под себя.

Не будет ни стабильности, ни привычных нам границ. И пора включаться в процесс передела мира, четко осознавая интерес России. Например, нам нужен рынок углеводородов, Ближний Восток, транзит из Китая в Европу, Арктика и Новороссия (не два кусочка Донбасса, а весь регион от Харькова до Измаила и Тирасполя). Я ничего не забыл?

Пора уже перестать цепляться за золотой двадцатый век и устав ООН. Дорогие россияне, вы ж не сильно за него переживали в 2014 году! Так что будьте последовательны