CША послали сигнал всем потенциальным друзьям Москвы

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Восхождение Ходорковского стало наиболее яркой страницей беспредела 90-х

Государство должно было заработать на приватизации нефтянки, но в итоге еще и приплачивало олигархамФото: Машков Юрий/ТАСС
Ровно 25 лет назад была создана нефтяная компания «ЮКОС». Всего за несколько лет ее владелец Михаил Ходорковский стал самым богатым человеком России. Дальнейшее общеизвестно и не стоит внимания. Однако о том, как именно появился на свет его нефтяной гигант, необходимо помнить. В первую очередь для того, чтобы столь позорные события нашей истории никогда не повторились. Подробности...
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Контрсанкциям России нужно избежать бумеранга

Прекращение поставок в США ракетных двигателей РД-180 станет потерей для РоссииФото: nasa.gov
«Надо понимать, что никакой симметрии в экономике, к сожалению, быть не может. По поводу ответов российской стороне надо фантазировать в других сферах», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. По его мнению, к законопроекту о контрсанкциях пока стоит относиться как к рамочному: надо действовать прагматично, избегать шагов, которые в результате прилетят бумерангом обратно. Подробности...
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Ночной полет над морем оказался слишком сложным для асов «Камова»

Вертолет Ка-29 зарекомендовал себя как надежная машина с простым управлениемФото: Павел Львов/РИА Новости
Летчик-испытатель фирмы «Камов» Виталий Лебедев, который погиб при падении Ка-29, был профессионалом высочайшего класса. На это обратил внимание известный испытатель вертолетов, комментируя трагический инцидент на испытаниях десантного корабля «Иван Грен». Что привело к падению боевого вертолета – технические проблемы, ошибки экипажа или иная причина? Подробности...
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Результаты атаки на Сирию должны заставить Трампа задуматься

В США теперь могут сколько угодно надувать щеки, но практически нулевой результат атаки на Сирию в какой-то момент дойдет и до ТрампаФото: Yang Chenglin/Zuma/Global Look Press
Удар американской коалиции по целям в Сирии превратился в фарс, который теперь станет очередным мифом западной пропаганды. Американская сторона говорит об успешном поражении целей – да только дело в том, что этих целей попросту никогда не существовало. С военной точки зрения это даже больший провал, чем могли мечтать самые отъявленные противники американского оружия. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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CША послали сигнал всем потенциальным друзьям Москвы

Игорь Димитриев, политический эмигрант
Пока вы все заняты подсчетами недолетевших «Томагавков», я вам подскажу смысл демонстративного ракетного удара по Сирии. Психологический эффект от атаки неприятный. Сирия уже точно не будет такой как раньше. Подробности...
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«Отложенный ответный ход» Москвы вызывает беспокойство не только в США

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Захочет ли нарастившее мускулы право-популистское движение идти на дно вместе с адептами «моральных бомбардировок» и с самим Дональдом Трампом, если он ради демонстрации «крутизны» откажется от предвыборных обещаний? Подробности...
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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

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      Названа победительница «Мисс Россия – 2018»

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      США, Великобритания и Франция провели один из самых массированных ракетных обстрелов Сирии за последние годы. В операции были задействованы корабли и стратегическая авиация. Однако больше половины ракет были уничтожены средствами ПВО еще на подлете
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          Игорь Димитриев

          CША послали сигнал всем потенциальным друзьям Москвы

          Игорь Димитриев
          политический эмигрант
          		16 апреля 2018, 18:25

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          Пока вы все заняты подсчетами недолетевших «Томагавков», я вам подскажу смысл демонстративного ракетного удара по Сирии.

          Мировой гегемон показал, что съезжать из региона не собирается, интересы свои блюдет и Сирию русским не отдаст. Британцы, запустившие историю с химической атакой, сбивают расчет Москвы одним скандалом за другим. Это тонкие манипуляторы и имеют интересы на рынке углеводородов. Еще француз этот противный подмазался! Вспомнил, что Сирия была их колонией.

          Психологический эффект от атаки неприятный.

          Чередой ударов последних месяцев (бой под Дейр-эз-Зором, смерть кота Скрипаля, санкции и теперь ракетный удар до расследования) западная коалиция приучает мир к мысли, что позиция России не является препятствием для их планов и своих союзников Российская армия защитить не сможет.

          Это намек даже не Дамаску, а всем потенциальным друзьям Москвы.

          Фото: Omar Sanadiki/Reuters

          На кону сейчас будущее устройство Сирии. 31 января в Сочи собирался Общенациональный сирийский конгресс. Там заявили о единстве страны и ее территориальной целостности, обнародовали новую конституцию республики.

          Но не стоит забывать, что у американцев со товарищи в государстве Сирия блокирующий пакет акций.

          Вы знаете – это курды, которым придали арабские районы по левому берегу Евфрата, а также исламисты в нескольких анклавах. Но этих ребят на конгресс, понятное дело, не пригласили. А без них никакую конституцию писать смысла нет, даже если собрать в Сочи всех председателей колхозов Тартуса и Латакии.

          Как бы ни хотелось думать, что сирийский вопрос можно решить между своими, договориться по-тихому с турками и персами, учесть их интересы и перезапустить сирийскую государственность, этого не получится. К сожалению.

          Американцы скорее там все разнесут, чем уступят. На что, собственно, они и намекнули 14 апреля.

          Сирия уже точно не будет такой как раньше.

          Тем более что страну нарезали в прошлом веке по спорным контурам английские и французские офицеры. От условной Сирии (Леванта или аш-Шама) отторгли земли Палестины и потом Ливана, но прирезали нефтеносные районы Северной Месопотамии.

          Теперь же северо-восток страны с нефтью, газом, рекой Евфрат, районами производства зерна и хлопка под контролем Штатов. Северо-запад фактически отдали туркам – они ввели свои части в Идлиб и Африн. Но турки, знаете, такой себе союзник – будут брать все, что дают, но при случае ножом в спину, как вы помните, пырнут.

          На юго-западе в провинции Дераа сводный отряд исламистов, который снабжают со стороны Иордании, а прикрывает Израиль с Голан. Восточнее, в пустыне на границе с Ираком и Иорданией, американская база ат-Танф, тоже они не особо собираются ее оставлять.

          Есть еще пару островков ИГИЛ*, но их добивают.

          А вот что для Запада принципиально – это два больших исламистских анклава внутри собственно сирийской территории: Восточная Гута – Каламун и «Растанский котел» возле Хомса. Они находятся недалеко от трассы Дамаск – Хама, и оттуда всегда можно было ожидать удара по коммуникациям.

          Как снабжались эти анклавы – большой вопрос. Военные говорят, что снабжение позволяли туда провозить коррумпированные руководители сирийских спецслужб. Но речь не о том.

          С ликвидацией этих двух анклавов карта Сирии совсем не будет свидетельствовать о всенародном восстании против тирана. Скорее об интервенции враждебных государств, отхвативших приграничные территории. В таком случае сложно требовать изменения внутреннего устройства страны.

          Может, потому Запад такой шум и поднимает по поводу Гуты.

          Интересно, что ситуация идентична украинской. После того, как Майдан подавил протесты в Одессе, Харькове, Запорожье, Николаеве, говорить о федерализации уже как-то странно.

          Смотришь на карту – и понятно, что Киев будет делать упор на борьбу с российской оккупацией.

          Так вот, западные державы показали, что они никуда не уходят и их интересы придется учитывать.

          А тем более не пытаться их выбить с занятых территорий с помощью лобовой атаки на курдские позиции, как это было под Дейр-эз-Зором, или с помощью партизанских акций, как случилось несколько раз за последние недели. Гуту взяли, но за Растан американцы будут включаться. Видите, за своих бойцов и за свои интересы они готовы жестко отвечать.

          Чем можно занять американских борцов с терроризмом, так это конфликтом с Турцией на территории курдов. Здесь у Вашингтона и Анкары совсем противные позиции. Сейчас ракетный удар по Сирии Эрдоган поддержал, но на земле союзники могут и сцепиться.

          Что бы мне хотелось до вас донести: национальные государства уходят.

          Не сами по себе, им активно помогают западные товарищи. По крайней мере в арабском мире они последовательно разносят все арабские джамахирии, оставшиеся с эпохи социализма. Размялись на Тунисе и Египте, а потом пошла Ливия, Сирия, Йемен. А еще Ирак был.

          Короче говоря, на западе будущее региона как-то по-другому себе представляют. И от их планов просто так не отмахнуться. Не отделаться фразой о нерушимости границ и территориальной целостности.

          Карта мира, видимо, будет рассыпаться, и не только на Ближнем Востоке. А раз уж такое дело, то нужно ее тоже кроить, но под себя.

          Не будет ни стабильности, ни привычных нам границ. И пора включаться в процесс передела мира, четко осознавая интерес России. Например, нам нужен рынок углеводородов, Ближний Восток, транзит из Китая в Европу, Арктика и Новороссия (не два кусочка Донбасса, а весь регион от Харькова до Измаила и Тирасполя). Я ничего не забыл?

          Пора уже перестать цепляться за золотой двадцатый век и устав ООН. Дорогие россияне, вы ж не сильно за него переживали в 2014 году! Так что будьте последовательны

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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