Будет ли нанесен новый ракетный удар по Сирии

Взгляд
16 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 17:29  |  vz.ru
Разделы

Восхождение Ходорковского стало наиболее яркой страницей беспредела 90-х

Государство должно было заработать на приватизации нефтянки, но в итоге еще и приплачивало олигархамФото: Машков Юрий/ТАСС
Ровно 25 лет назад была создана нефтяная компания «ЮКОС». Всего за несколько лет ее владелец Михаил Ходорковский стал самым богатым человеком России. Дальнейшее общеизвестно и не стоит внимания. Однако о том, как именно появился на свет его нефтяной гигант, необходимо помнить. В первую очередь для того, чтобы столь позорные события нашей истории никогда не повторились. Подробности...
Перейти а раздел…

Контрсанкциям России нужно избежать бумеранга

Прекращение поставок в США ракетных двигателей РД-180 станет потерей для РоссииФото: nasa.gov
«Надо понимать, что никакой симметрии в экономике, к сожалению, быть не может. По поводу ответов российской стороне надо фантазировать в других сферах», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. По его мнению, к законопроекту о контрсанкциях пока стоит относиться как к рамочному: надо действовать прагматично, избегать шагов, которые в результате прилетят бумерангом обратно. Подробности...
Перейти а раздел…

Ночной полет над морем оказался слишком сложным для асов «Камова»

Вертолет Ка-29 зарекомендовал себя как надежная машина с простым управлениемФото: Павел Львов/РИА Новости
Летчик-испытатель фирмы «Камов» Виталий Лебедев, который погиб при падении Ка-29, был профессионалом высочайшего класса. На это обратил внимание известный испытатель вертолетов, комментируя трагический инцидент на испытаниях десантного корабля «Иван Грен». Что привело к падению боевого вертолета – технические проблемы, ошибки экипажа или иная причина? Подробности...
Перейти а раздел…

Результаты атаки на Сирию должны заставить Трампа задуматься

В США теперь могут сколько угодно надувать щеки, но практически нулевой результат атаки на Сирию в какой-то момент дойдет и до ТрампаФото: Yang Chenglin/Zuma/Global Look Press
Удар американской коалиции по целям в Сирии превратился в фарс, который теперь станет очередным мифом западной пропаганды. Американская сторона говорит об успешном поражении целей – да только дело в том, что этих целей попросту никогда не существовало. С военной точки зрения это даже больший провал, чем могли мечтать самые отъявленные противники американского оружия. Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

«Отложенный ответный ход» Москвы вызывает беспокойство не только в США

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Захочет ли нарастившее мускулы право-популистское движение идти на дно вместе с адептами «моральных бомбардировок» и с самим Дональдом Трампом, если он ради демонстрации «крутизны» откажется от предвыборных обещаний? Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Что нового сказал Сергей Лавров о «деле Скрипалей»

Владимир Ворожцов, Генерал-майор внутренней службы (в отст.)
По традициям СВОП общение конфиденциально, его содержание не разглашается. Однако краткая информация о «деле Скрипалей» была оглашена. Суммирую ответы профессионалов, думаю, что они могут представлять интерес. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев

Трамп нанес по Сирии «новый», «умный», «красивый» удар

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Удар нанесен с пятницы на субботу, чтобы не было паники на рынках. Все успокаивают друг друга: «не туда ударили», «сбили столько-то». А факт остается: удар ракетами трех стран был нанесен, и мы должны дать ответ. Вопрос: какой? Подробности...
Обсуждение: 63 комментария
    Перейти а раздел…

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев
      Перейти а раздел…

      Названа победительница «Мисс Россия – 2018»

      Титул «Мисс Россия – 2018» получила представительница Чувашской Республики Юлия Полячихина. Девушке 18 лет, она учится на первом курсе факультета журналистики ЧГУ. За победу в конкурсе Юлия получила приз в 3 млн рублей, новый автомобиль и корону из белого золота, бриллиантов, рубинов и сапфиров
      Подробности...

      Сирия отразила нападение США (фото)

      США, Великобритания и Франция провели один из самых массированных ракетных обстрелов Сирии за последние годы. В операции были задействованы корабли и стратегическая авиация. Однако больше половины ракет были уничтожены средствами ПВО еще на подлете
      Подробности...

      НАТО провело учения вблизи российских границ

      В Латвии недалеко от города Даугавпилса прошли совместные учения итальянских и местных военных в рамках программы Enhanced Forward Presence, которая заключается в размещении НАТО своих контингентов по линии соприкосновения с Россией
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Как вы относитесь к блокировке мессенджера Telegram и насколько вас лично это затрагивает?
        • Поддерживаю, затрагивает

        • Поддерживаю, не затрагивает

        • Не поддерживаю, затрагивает

        • Не поддерживаю, не затрагивает

        Вам понравилась первая серия продолжения «Простоквашино»?
        • Да

        • Нет

        • Пока не видел(а)

        • Не собираюсь смотреть

        Вынесен приговор одному из лидеров российского преступного мира. Как вы оцениваете влияние криминальной культуры в современном российском обществе?
        • Это влияние растет

        • Это влияние сохраняется на прежнем уровне

        • Это влияние исчезает

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Мосгорсуд отменил приговор врачу Мисюриной
          США припугнули Италию «серьезными последствиями» за снятие санкций с РоссииПекин дал оценку удару по СирииРоссийские моряки подают в суд из-за походов в СириюВ Ереване оппозиционеры вступили в столкновения с полицией
          В сирийской Думе начались боиКремль назвал санкции США международным экономическим рейдерствомВ Москве установят бюст Ельцина работы ЦеретелиПознер объяснил силу отказа от «зеркальных мер» на санкции Запада
          Ле Пен поймала Макрона на лжи об ударе по СирииГенсек НАТО указал на проблему в покупке Турцией российских С-400В Омской области отличница пожарила крабовое мясо на Вечном огне«Илья Муромец» начал испытания на ледовых полях

          «Неприемлемо!»


          Трамп протестует против девальвации рубля

          «организация фейков»


          Западная рок-звезда впервые поддержала позицию России по Сирии

          «они заврались»


          Мэр Пскова пожалел, что Господь запрещает «стереть пиндосов с лица земли»

          «победа зависит от экипажа»


          Эксперты сравнили российский танк Т-90 с американским «Абрамсом»

          Президенты России и Ирана


          Путин сказал, что будет в случае нового удара по Сирии

          «первый шаг»


          Госдеп назвал условие прекращения ракетных ударов по Сирии

          «воздух - поверхность»


          Американцы впервые опробовали на Сирии новейшие ракеты

          «масштабные меры»


          Стало известно о новых британских санкциях против российского бизнеса

          «опять неоконы!»


          Дмитрий Дробницкий: Трамписты выступили с критикой сирийской авантюры Белого Дома

          «Странная война»


          Лев Пирогов: Будем дожидаться, чтоб «умные ракеты» Трампа покорили «весьма глупые-с»?

          «Дональд, вы рискуете!»


          Общественное мнение: Удар ракетами трех стран нанесен, и мы должны дать ответ. Вопрос: какой?

          на ваш взгляд


          Как вы относитесь к блокировке мессенджера Telegram и насколько вас лично это затрагивает?

          Будет ли нанесен новый ракетный удар по Сирии

          Бить или не бить по Сирии еще раз – по этому вопросу правительственные структуры США пока демонстрируют поразительную разноголосицу   16 апреля 2018, 17:05
          Фото: Hassan Ammar/AP/TASS
          Текст: Марина Балтачева,
          Алексей Нечаев,
          Никита Коваленко

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Соединенные Штаты и их союзники публично выражают радость от результатов ракетной атаки по Сирии - и ставят Дамаску условия для того, чтобы эта атака не повторилась. Однако целый ряд признаков показывает, что в Вашингтоне и европейских столицах царит неразбериха и непонимание - а что, собственно, делать дальше? От чего зависят дальнейшие действия Запада?

          Британскому правительству предстоит объяснить парламенту свое участие в ударе по Сирии без резолюции Совбеза ООН, за что кабинет Терезы Мэй уже раскритиковала оппозиция. При этом экс-мининдел Великобритании Дэвид Милибэнд призвал подкрепить ракетный удар «дипломатическим наступлением». А постпред Великобритании в ООН Карен Пирс назвала четыре условия для дипломатического разрешения сирийского кризиса.

          «Первое: сирийская программа химического оружия должна быть прекращена, а запасы химоружия уничтожены навсегда. Второе: необходимо немедленно прекратить военные действия в соответствии со всеми резолюциями СБ ООН», – подчеркнула Пирс. Третьим пунктом она назвала возвращение властей Сирии к переговорному процессу в Женеве. «И четвертое: должна быть ответственность за использование химического оружия и другие военные преступления в Сирии», – добавила она.

          Президент Франции Эммануэль Макрон после удара призвал к «консолидированному стремлению» к восстановлению мирного процесса, который намечался в конце 2016 года, а также начать переговоры по политическому урегулированию. Германия и большинство остальных стран ЕС также высказались за политическое урегулирование, а также уничтожение химического оружия в Сирии.

          Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини подчеркнула, что «единственным возможным решением сирийской трагедии является политическое, а не военное решение на основе женевских переговоров под руководством ООН». Правда, в то же время она оправдала нанесение удара и указала, что Брюссель поддерживает «усилия по предотвращению новых химических нападений». В НАТО также одобрили удары, назвав их «сигналом режиму Асада, России и Ирану», но выразили готовность к политическому диалогу.

          Россия продолжает дподчеркивать недопустимость эскалации ситуации, а ракетный удары США назвала актом агрессии против суверенного государства. Аналогичную позицию занял и Китай. Иран же вдобавок пригрозил, что дальнейшие события будут «не в интересах» США. Однако дальнейшее развитие ситуации будет во многом зависеть от того, к каким действиям все же склонится в итоге Трамп.

          Дальнейшая ситуация в Сирии «непредсказуема и зависит от массы факторов, которые совершенно не просчитываются – в первую очередь, от внутренних настроений американского президента,

          – заявил газете ВЗГЛЯД президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. С тем, что в США нет четкой линии поводу Сирии в США нет. «Это заметно невооруженным глазом», – подчеркнул он.

          В частности, постпред США в ООН Никки Хейли накануне заявила, что сирийские власти «не заслуживают переговоров» с Вашингтоном. Постпред рассказала, что американские войска не выйдут из Сирии, пока не выполнят все задачи, среди которых победа над ИГИЛ*, отслеживание действий Ирана и даже достижение уверенности в том, что химическое оружие не несет никаких рисков США – ведь, по ее словам, химатака может произойти и в Америке. Более того, она не исключила повторного ракетного удара по Сирии, если сирийское правительство «вновь испытает решимость» Вашингтона.

          Удивительным образом ее слова вступают в противоречия с заявлениями американских властей и самого Дональда Трампа, который, напротив, настроен на скорейший вывод войск США из Сирии и единственной их задачей заявлял победу над ИГИЛ. Хотя повторный удар Трамп тоже не исключал. А представитель госдепа Хизер Науэрт и вовсе говорит о готовности к диалогу с руководством САР – тем самым, которое этого «не заслужило» – и использовании «дипломатических возможностей». Она утверждает, что Сирия избежит повторных ракетных ударов, если в качестве первого шага задекларирует якобы оставшиеся у нее запасы химического оружия.

          Таким образом, бить или не бить по Сирии еще раз – это вопрос, с которым руководство США так и не определилось.

          В США многие круги не хотят окончания войны в Сирии и вывода американских войск, поскольку это будет означать «морально-политическую победу России и Ирана», – заявил газете ВЗГЛЯД ученый-международник, декан факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Сергей Караганов. Двоякая позиция Соединенных Штатов привела к тому, что «американцы сейчас являются «спойлерами», подчеркнул Караганов. То есть они заварили кашу с ракетным ударом, затягивали в нее других, хотя сами вообще подумывают выйти из Сирии.

          Поэтому невозможно уверенно предсказывать, последуют ли новые удары по Сирии, считает эксперт: «Политика США сейчас непредсказуема».

          Политолог, председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов также заявил газете ВЗГЛЯД, что политическое решение вопроса осложняет именно отсутствие стратегии у самих США. Он также напомнил, как еще неделю назад Трамп настаивал на уходе США из Сирии, сейчас Белый дом вновь сделал подобное заявление. «Возникает недоумение, в чем собственно линия, есть ли она. Если нет линии, то какая может быть дипломатия?», – заметил эксперт.

          По его мнению, на отсутствие линии указывала и сама тактика нанесения ударов по Сирии. «Если бы был выдвинут какой-то ультиматум, требования, озвучена цель операции, можно было бы говорить об обратном. Никто и не пытался сформулировать никакой задачи. Есть, значит, преступный режим, который надо наказать. Ну, наказали. И что?», – подчеркнул собеседник.

          В этой связи Лукьянов считает, что прошедшая атака призвана была лишь показать, что США и союзники могут сделать все, что посчитают нужным. Однако большого энтузиазма, особенно в Европе, это не вызвало, да и сам Трамп после этого «торжественно объявил, что миссия выполнена», напомнил политолог.

          Из-за несогласованности позиций по сирийскому вопросу США оказались в тупике и нанесли удар не столько по Сирии, сколько по престижу Америки, заявил газете ВЗГЛЯД профессор Дипломатической академии, чрезвычайный и полномочный посланник II класса, доктор исторических наук Александр Вавилов. «Удар по Сирии показал, что в настоящий момент военного решения у конфликта не существует. Ударили, ну и что? Пшик. Поэтому я не жду повторения ударов», – объяснил он.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............