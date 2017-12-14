Хейли сочла Сирию «недостойной» переговоров с США

Постпред Соединенных Штатов в ООН Никки Хейли заявила, что сирийские власти якобы «не заслуживают переговоров» с Вашингтоном.

«Мы бы не хотели проводить прямые переговоры с Сирией. Они (сирийские власти) не заслуживают переговоров с Соединенными Штатами», – заявила Хейли в интервью CBS.

По ее словам, сирийские власти «только и делают, что терзают свой народ и уничтожают свою родину», передает РИА «Новости».

Она заявила также, что совместный удар США, Великобритании и Франции по Сирии позволил отбросить сирийскую химическую программу на годы назад. При этом постпред США заверила, что Вашингтон никогда не задавался целью свергнуть Башара Асада.

В воскресенье Хейли назвала условия вывода войск США из Сирии.

Накануне Хейли заявляла, что США готовы вновь ударить по Сирии, если потребуется. При этом глава пресс-службы госдепа Хезер Науэрт разъяснила условия, при выполнении которых Сирия избежит новых ракетных ударов со стороны США.