Госдеп назвал условие, при котором Сирия избежит новых ракетных ударов Запада

Глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт назвала условия, при выполнении которых Сирия избежит новых ракетных ударов со стороны возглавляемой США коалиции.

Она утверждает, что Сирия избежит повторных ракетных ударов, если в качестве первого шага задекларирует якобы оставшиеся у нее запасы химического оружия, передает ТАСС.

«Если это произойдет, то мы поможем им [властям Сирии] вступить в Женевский процесс и достичь того кажущегося сейчас далеким этапа, когда они смогут провести выборы и начать этап восстановления страны», – заявила Науэрт в эфире телеканала Fox News, имея в виду процесс мирного урегулирования в Сирии, проводимый в Женеве под эгидой ООН.

Ранее постпред Британии в ООН Карен Пирс назвала четыре условия разрешения сирийского кризиса.

В субботу официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Дамаск одобрил приезд инспекторов ОЗХО. Более того, миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) уже прибыла в столицу Сирии для начала работы в связи информационными вбросами поддерживаемых Западом боевиков о якобы имевшей место химической атакой в городе Дума.