Миссия ОЗХО прибыла в Дамаск

Миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прибыла в столицу Сирии для начала работы в связи с предполагаемой химической атакой в городе Дума.

«Команда миссии ОЗХО по выяснению фактов прибыла в Дамаск (Сирия), чтобы приступить к своей работе», – передает РИА «Новости» сообщение организации в Twitter.

В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что удар западной коалиции по Сирии является грубым и наглым нарушением международного права.

МИД России заявил, что удар США и их союзников по сирийскому государству является очередной попыткой сместить президента САР Башара Асада.

Глава МИД Сергей Лавров, выступая на 26-й Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) заявил, что удар по Сирии был нанесен специально накануне начала работы экспертов ОЗХО, а после нанесения ударов эксперты ОЗХО подтвердили готовность выдвинуться к месту предполагаемой химатаки в район Думы.