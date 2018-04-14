Лавров особо указал на время нанесения удара США по Сирии

Глава МИД Сергей Лавров, выступая на 26-й Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), назвал действия США и их союзников в Сирии неприемлемыми и неправомерными.

«Речь пойдет о том, как наши западные партнеры объясняют свои абсолютно неправомерные и неприемлемые действия. И президент США, и премьер-министр Великобритании, и президент Франции говорили о том, что у них есть неопровержимые факты того, что химическое оружие, во-первых, было применено в Думе, а, во-вторых, это сделал никто иной, как Башар Асад, отдав соответствующий приказ», – передает РИА «Новости» слова Лаврова.

Он отметил также, что по Сирии был нанесен специально накануне начала работы экспертов ОЗХО, а после нанесения ударов эксперты ОЗХО подтверждают готовность выдвинуться к месту предполагаемой химатаки в район Думы.

Лавров подчеркнул, что кроме информации СМИ и соцсетей запад ничем не обосновывает удар по Сирии.

«В отношении сирийской Думы есть неопровержимые факты», об этом нам говорят сейчас, оправдывая нанесенные удары. Кроме упоминания СМИ, соцсетей и того видео, достаточно смешного для специалистов, ничего более не приводится», – передает ТАСС слова министра.

«При этом президент (Франции Эммануэль) Макрон, публично заявивший о неопровержимых фактах, подтверждающих применение химического оружия в Думе режимом, как они называют Асада, разговаривал позавчера с президентом Путиным. В ходе разговора наш президент сослался на публичные утверждения французского лидера о наличии таких фактов и попросил поделиться ими... Ответ был такой же – секрет. Мы не можем предоставить эти данные, тем более это не наш секрет», – добавил Лавров.

Кроме того, по словам главы МИД, три дня назад представитель посольства США в России попросил отправить американских экспертов в сирийскую думу, на что Москва согласилась.

Лавров отметил также, что между Россией и Францией была договоренность об отправке французских экспертов в думу, но никто в итоге с Минобороны не связался.

Напомним, в ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что удар западной коалиции по Сирии является грубым и наглым нарушением международного права. Член Совфеда Алексей Пушков отметил, что советские ПВО оказались умнее «умных» ракет Трампа.

МИД России заявил, что удар США и их союзников по сирийскому государству является очередной попыткой сместить президента САР Башара Асада.