В МИД жестко отреагировали на удар по Сирии

Ракетный удар возглавляемой США западной коалиции по Сирии является грубым и наглым нарушением международного права, заявила в субботу в эфире «Россия 1» официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Происходит нарушение международного права, грубое и наглое. Без единых аргументов. Не то, что не дождавшись, а перечеркнув какую-либо полноценную миссию ОЗХО в этом регионе, США вместе со своими сотоварищами нанесли удар по Дамаску», – приводит ее слова ТАСС.

США, Великобритания и Франция должны нести ответственность за ракетный удар по Сирии, передает РИА «Новости» слова Захаровой.

Москва считает, что США, Франция и Великобритания пренебрегли правилами СБ ООН и ставят под вопрос цивилизованное общение государств. Совбез ООН должен рассмотреть ситуацию с ракетным ударом по Сирии. В ведомстве отметили, что сейчас наблюдается фактическое размывание роли совета безопасности ООН, это опасная тенденция.

По словам Захаровой, уже не впервые «полностью перечеркивается международное право, какое-либо уважение к международным институтам, таким как ООН, Совет Безопасности», а цивилизованное общение государств вообще ставится под вопрос.

Захарова сказала, что бегло ознакомилась с докладом минобороны Франции о якобы секретной программе Дамаска по химоружию, который был опубликован ранее в субботу. Согласно этому документу, Дамаск с 2013 года якобы ведет некие секретные программы по производству химического оружия. «Так где была Франция, где были официальные представители французского МИДа, Минобороны, президента? Где был постпред Франции в СБ ООН? Так почему же они молчали все это время?» – задается вопросом представитель российского МИД.

«Основанием для удара, согласно заявлениям официальных лиц США и опубликованному только что якобы секретному докладу соответствующих госструктур и секретных служб Франции, стали материалы средств массовой информации и социальных сетей», – заявила Захарова. Запад занимается мистификацией и манипуляцией общественным сознанием, подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.

В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Применялись Tomahawk («Томагавк») и новейшие американские высокоточные крылатые ракеты класса «воздух – поверхность» AGM-158 JASSM. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции. Член Совфеда Алексей Пушков отметил, что советские ПВО оказались умнее «умных» ракет Трампа.