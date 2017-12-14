Министерство обороны Франции опубликовало секретный доклад о якобы имевшей место атаки с применением химического оружия в Сирии, в котором говорится, что выводы сделаны на основе фотографий из социальных сетей и СМИ.

В докладе французского военного ведомства также сказано, что с 2013 года сирийские власти якобы сохраняют подпольную программу по химическому оружию.

«Французские службы считают, что Сирия не задекламировала все запасы и возможности [химического оружия] в Организации по запрещению химического оружия после ее присоединения в октябре 2013 года», – передает РИА «Новости» текст доклада.

В пятницу в Минобороны сообщили, что 7 апреля в сирийском городе Дума имела место спланированная провокация, непосредственной организацией которой занималась Британия. России удалось найти непосредственных участников съемки видеоролика с «последствиями» так называемой химатаки в Думе и опросить их.

До этого в Генштабе сообщали, что организация «Белые каски» разыграли перед камерами химическую атаку на мирных жителей в сирийской Думе.