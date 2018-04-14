МИД опроверг слух о блокировании Дамаском работы миссии ОЗХО

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Дамаск одобрил приезд инспекторов ОЗХО.

«Сирийские визы им должны были выдать при пересечении границы с Ливаном. Никаких препятствий им никто бы не чинил. Видимо, поэтому и ударили ДО того, как инспекторы прибыли на место», – написала Захарова в Facebook.

В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции.

Глава МИД Сергей Лавров, выступая на 26-й Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) заявил, что удар по Сирии был нанесен специально накануне начала работы экспертов ОЗХО, а после нанесения ударов эксперты ОЗХО подтвердили готовность выдвинуться к месту предполагаемой химатаки в район Думы.

Напомним, ранее в субботу сообщалось, что миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прибыла в столицу Сирии для начала работы в связи с предполагаемой химической атакой в городе Дума.