Хейли назвала условия вывода войск США из Сирии

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли назвала условия, при которых Соединенные Штаты будут согласны вывести войска из сирийского государства.

«Мы не уйдем, пока не будем уверены, что выполнили все задачи», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на интервью постпреда США телеканалу Fox News.

Среди таких задач Хейли назвала победу над террористической организацией «Исламское государство*», уверенность в том, что химическое оружие не несет никаких рисков США и отслеживание действий Ирака.

Отметим, ранее американские власти заявляли, что их целью в Сирии является только борьба с ИГ*.

В этом же интервью Хейли заявила об угрозе химической атаки в США.

В четверг Дональд Трамп заявил, что США проделали хорошую работу по избавлению Ближнего Востока от исламистов. «Где наше «Спасибо, Америка»?» – задался вопросом американский президент. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заметила, что «не все еще закончили благодарить Америку за Ирак, итогом интервенции в который и стало появление ИГИЛ*».