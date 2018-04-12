Захарова ответила Трампу, за что мир говорит «Спасибо, Америка»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новый твит американского президента Дональда Трампа, напомнив, что террористическая организация «Исламское государство*» появилась в результате действий США.

«Просто не все еще закончили благодарить Америку за Ирак, итогом интервенции в который и стало появление ИГИЛ*», – написала она в Facebook.

Ранее в четверг американский президент Дональд Трамп заявил, что не уточнял сроки нанесения удара по Сирии: это может произойти «очень скоро или вообще не скоро». «Где наше «Спасибо, Америка»?» – задался вопросом американский президент, подчеркнув, что США проделали хорошую работу по избавлению Ближнего Востока от ИГ*.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно анализировала два твита Трампа, которые многих поставили в тупик, а также рассказывала о напряженной ситуации в регионе, сложившейся после угроз США нанести удар по Сирии.