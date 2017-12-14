Хейли заявила об угрозе химической атаки в США

Вашингтон не может более допускать «применения химического оружия» в Сирии, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в интервью телеканалу Fox News.

Хейли заявила, что сирийский президент Башар Асад «стал безрассуден». «Мы не можем допустить даже незначительное применение химоружия. Подобное легко может произойти и в Соединенных Штатах, если мы не будем поступать продуманно», – приводит ее слова ТАСС.

Американский постпред при всемирной организации также охарактеризовала сегодняшние взаимоотношения США с Россией как очень напряженные.

Напомним, массированный ракетный удар США по сирийскому государству был осуществлен вопреки американскому законодательству и без санкции Совбеза ООН.

Накануне Совбез ООН не принял российскую резолюцию, призывавшую прекратить вооруженную агрессию против Сирии. США, Великобритания и Франция передали в Совбез ООН собственный проект резолюции по Сирии.