Совбез ООН не принял российскую резолюцию по Сирии

Российская резолюция с призывом прекратить агрессию в отношении Сирии не принята Советом безопасности ООН, так как не получила большинства голосов.

Голосование по документу состоялось в ходе заседания, созванного по инициативе России после ударов США, Франции и Великобритании по Сирии минувшей ночью, передает РИА «Новости».

За принятие резолюции проголосовали Россия, Китай и Боливия, при этом восемь стран высаказались против, еще четыре делегации воздержались.

В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции.

Президент России Владимир Путин назвал удар западной коалиции по Сирии актом агрессии против суверенного государства.

Напомним, ранее в субботу сообщалось, что началось заседание Совета безопасности ООН; внесенный Россией проект резолюции осуждает атаку стран Запада на Сирию и требует воздержаться от дальнейшего использования силы.