Началось экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Сирии

Началось заседание Совета безопасности ООН; внесенный Россией проект резолюции осуждает атаку стран Запада на Сирию и требует воздержаться от дальнейшего использования силы.

Документ, распространенный в субботу, «осуждает агрессию в отношении Сирии со стороны США и их союзников в нарушение международного права и Устава ООН».

Проект резолюции требует «от США и союзников немедленно прекратить агрессию в отношении Сирии, а также воздержаться от дальнейшего использования силы в нарушение Устава ООН и международного права».

В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции.

Глава МИД Сергей Лавров, выступая на 26-й Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) заявил, что удар по Сирии был нанесен специально накануне начала работы экспертов ОЗХО, а после нанесения ударов эксперты ОЗХО подтвердили готовность выдвинуться к месту предполагаемой химатаки в район Думы.

Напомним, ранее сообщалось, что что нанесенные США и их союзниками удары по Сирии будут обсуждаться в ООН в 18.00 мск.