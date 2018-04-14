Назначено время заседания созванного Россией Совбеза ООН

Заседание Совета Безопасности ООН, созванное по российской инициативе, состоится в субботу, передает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Reuters уточняет, что нанесенные США и их союзниками удары по Сирии будут обсуждаться во всемирной организации в 18.00 мск, передает ТАСС

Президент Владимир Путин сообщил, что Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить агрессивные действия США, Великобритании и Франции в Сирии минувшей ночью. Глава российского государства отметил, что акт агрессии против суверенного государства совершен без санкции Совбеза ООН, в нарушение Устава ООН, норм и принципов международного права.

Кроме того, Россия созвала экстренное заседание постоянного совета Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) после авиаударов возглавляемой США западной коалиции по Сирии.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о фантастическом отпоре, который дали сирийские ПВО коалиции во главе с США, а также собрала самые актуальные комментарии в Сети о том, как Трамп нанес по Сирии «новый», «умный», «красивый» удар.