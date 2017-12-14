Трамп нанес по Сирии «новый», «умный», «красивый» удар

14 апреля, на рассвете, силы США, Франции и Великобритании, нанесли удар по целям в Сирийской Арабской Республике. По заявлению Министерства обороны России большинство ракет были сбиты системами ПВО Сирии. Политики, эксперты и журналисты обсуждают последствия атаки.

Мария ЗАХАРОВА, Директор Департамента информации и печати МИД РФ: Сначала на сирийском народе испробовали «арабскую весну», потом ИГИЛ*, сейчас американские умные ракеты. По столице суверенного государства, много лет пытающегося выжить в условиях террористической агрессии, нанесён удар.

За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент , когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу.

И ещё. Белый дом заявил, что уверенность в химатаке Дамаска основана на «СМИ, сообщениях о симптомах, видео и фото, а также на заслуживающей доверия информации». После этого заявления американские и остальные западные СМИ должны понимать свою ответственность в случившемся. 15 лет назад Белый дом использовал пробирку и своего Госсекретаря, теперь вместо пробирки Вашингтон использовал СМИ. Источник

Исраэль ШАМИР, писатель, публицист: Неужели Мария Захарова – это единственное оружие возмездия в русских закромах? Мы все довольны словами, но где дела? Где хотя бы демонстрация протеста перед американским посольством, на Пушкинской, если не на Красной? Где высылки дипломатов? Где что-нибудь? Где оппозиция, если власть молчит? Где КПРФ? Где все семь вчерашних кандидатов в президенты? Давайте встретимся на Пушкинской, что ли? Источник

Анатолий ШАРИЙ, журналист: Самые крутые ракеты в мире полетели сбивать ракеты коалиции, топить корабли, но передумали. Потому что надо быть умнее. Смиреннее. А вдруг война? Смирение и терпение. Зачем обещали? Ну, так, обещали. Давайте не вспоминать, кто там что обещал. Надо вперед смотреть. У сильных и отвечающих за слова впереди много чего интересного...Источник

Егор ХОЛМОГОРОВ, публицист: Сирийцы сообщают, что ни одного убитого. На аэродроме Думейр из 12 атакующих ракет сбиты 12. В связи с этим люди пишущие про «демонстративное унижение России» выглядят ну по меньшей мере как глухари.

(Желающим заявить что-то вроде: это всё героизм сирийцев, а страх американцев перед Москвой тут нипричем, рекомендую погуглить «Операция Медведка. Долина Бекаа. 1982» и узнать что такое неиллюзорный удар по ПВО. Источник

Владимир ХРУСТАЛЕВ, военный эксперт: По мере того, как СССР все дальше уходит в историю, тем более чудесатым становится его образ.

У них СССР такой, как рыцарь из сказок для умственно-отсталых девочек. Само собой удар по Сирии вызвал у этой публики реакцию как удар палкой по курятнику. Кудахтанье громкое и смешное.

Эти «некрофилы» видимо забыли, что наличие баз советских и даже всяких договоров военных(!) с Египтом и Сирией не спасало их от регулярных бомбежек тем же Израилем. Забыли, что СССР вообще-то часто отрицал даже наличие своей армии и многие наши военные там бегали в местной военной форме. Источник

Владимир СОЛОВЬЕВ, телеведущий: Почему у большинства истерящих в твиттере ноль подписчиков и тексты как под копирку? Вот-вот. Выполняют задание…Источник

Дмитрий КУЛИКОВ, журналист, телеведущий: Атака ведь демонстрационная. Истерика обязательная часть демонстрации. Вот и работают. Некоторые по глупости, большинство в соответствии с обязанностями. Источник

На эту тему Александр ПРОЦЕНКО, блогер: Предсказуемая реакция сети. Граждане требуют возмездия.

То есть, когда украинские вояки каждый день обстреливают русских людей на Донбассе, то «удар возмездия» по «украинским партнёрам» приходит в голову требовать уже немногим. Зато, за парочку сараев на сирийской земле, громко требуют «ответного удара» по ВС США. Подозреваю, что дело тут больше в любопытстве. Источник

Дмитрий БЕЛИК, депутат Государственной Думы: Мы в центре Дамаска. Очень показательна реакция сирийцев на атаку.

В центре Дамаска сейчас идет митинг, ездят машины, ходят люди с национальными флагами, поют песни, звучат слова поддержки армии и президента САР – это форма протеста против действий США. Но ни паники, ни страха нет. Работа нашей делегации не сворачивается, работа продолжается по плану. Источник

Семен ПЕГОВ, военный корреспондент: Сколько бы ни выпустили американцы ракет по Сирии, своей цели они не достигли. Четкие попадания можно пересчитать по пальцам. Нам пока что известно только об одном. К югу от Дамаска. Томагавки либо промазали, либо сбиты. Источник

Другие материалы автора : Если сообщения о бомбардировке авиабазы Мезех и исследовательского центра на северо-западе Дамаска верны, то американцы били всего в 7,559 км и 5,133 км от постоянного расположения российских советников в Дамаске. Вот вам и «будем сбивать всё, что летит».

Но, конечно, Министерство Обороны никогда не скажет, что Штаты долбанули рядом с нашими советниками и слава американскому ВПК, что все гайки были закручены трезвым Смитом и никакая ракета случайно к нашим не залетела. Источник

Марин ЛЕ ПЕН, политик: Эти удары по Сирии связаны с непредсказуемыми и потенциально драматическими последствиями. Франция снова теряет возможность выступать на международной арене как независимая страна и поддерживать мировой баланс сил. Источник

Петр АКОПОВ, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД: Вот Трамп и нанес удар по Сирии – «новый», «умный», «красивый».

На самом деле он выбрал самый аккуратный и формальный вариант – за полтора часа отстреляться по трем целям в Дамаске и Хомсе. Склады и химзавод, ни одна из целей не была прикрыта нашим ПВО – собственно говоря, поэтому их и выбрали.

Трамп поставил галочку – другое дело, что его вашингтонские «друзья» ему, конечно, не дадут заработать на этом много очков. Сейчас снова пойдут заявления о договорняке с Путиным. Старые, глупые, некрасивые – это не про удар Трампа (абсолютно игровой), а про тех, кто все эти дни пугал вас третьей мировой.

Даже если цифры про 71 (из 103) сбитую сирийцами ракету преувеличены, понятно, что речь идёт о серьезном успехе нашего старого оружия, которым вооружено сирийское ПВО. Именно эту тему и будет отыгрывать наша пропаганда в ближайшие дни. И это правильно – а кроме того, мы устроим шум насчёт агрессии против суверенного государства. Источник

Сергей МАРКОВ, политолог: Удар США это политическое поражение США. Нет никакой внятной политической стратегии США в Сирии. Что они добились этим ударом? Ничего, кроме презрения.

Удар нанесен слабым Трампом, которому грозит импичмент – чтобы выглядеть сильным. Слабой непопулярной Мэй – чтобы выглядеть сильной. Слабым Макроном, которому ничего не удается – чтобы выглядеть сильным. И они опять показали свою слабость. Их агрессивность в отсутствии стратегии, притом что агрессивность опирается на явные фейки, это и есть слабость. И это падение морального авторитета Запада в целом.

Вывод. Нам приходится иметь дело со слабыми лидерами, которые вынуждены быть агрессивными из-за кризиса внутренней политики. Источник

Евгений ПРИМАКОВ, журналист, историк: Минутка пессимизма: если против Сирии работают качественные режиссеры, то новую «химическую атаку» мы сможем увидеть в самое ближайшее время. Если не дни, то недели.

Думаю, как только подойдёт поближе авианосная группа. Быть может, постараются подверстать под заседание Совбеза. Британцы, напомню, объявляли о закрытии неба к югу от Кипра (там авиабаза) до 12 мая. Источник

Николай ДОЛГАЧЕВ, журналист: Прощайте, устаревшие принципы международного права!

Тут одно из двух. Или самолёты и корабли агрессора должны падать/идти ко дну, или этот «приём с ракетами» может использовать любая сильная страна, а жертвой может стать любая слабая. У всех крупных государств есть проблемы, которые соблазнительно решить ракетами, всегда есть по кому долбануть. В любом случае, о справедливости в международной политике говорить уже просто наивно.

Кстати. В своё время Штаты пытались взять под контроль Вьетнам и потеряли больше четырёх тысяч самолётов и 60 тысяч солдат. После этого надолго агрессивность поубавилась. Этот опыт нужно помнить. Источник

Захар ПРИЛЕПИН, писатель, майор армии ДНР: Вижу, что повсюду обсуждают третью мировую, то какой-то «ужас», то какой-то «позор».

Короче, то, что происходит – это такая форма жизни. Теперь мы так будем жить. Не пока «рассосётся», а всегда. Иногда будут удачи, иногда поражения. Будут люди погибать. Будем переделывать то, что сразу не получилось.

Это форма жизни. В том виде, в котором вы говорите о третьей мировой – её нет. А в другом виде она уже четыре года назад началась, тоже мне удивление. Надо привыкнуть и забыть про это. Самые большие новости придут к вам сами. Источник

Дмитрий МИХАЙЛИН, медиамененджер: – Это пока не третья мировая. Третья мировая начнётся, если мы нанесём урон американцам или американцы – нам. Пока – да, это цинично: они бомбят сирийцев, а мы бомбим бармалеев. Это нельзя назвать столкновением России и НАТО.

– Сирия – это совсем рядом с Россией. От Сочи до Алеппо расстояние меньше, чем от Москвы до Казани. И (по воздуху и морю) разделяет нас всего одна страна – Турция.

– Россию никогда не исключат из Совета безопасности ООН, потому что без России он вообще перестанет иметь какой-либо смысл. Хотя, судя по тому, что ООН отмалчивается по поводу происходящего, смысла в ней все равно никакого.

Фото Главной мишенью атаки стали гражданские и военные объекты страны, где якобы создают химическое оружие

– Я знаю, как любой человек может повлиять на происходящее. Попросить – на любом языке, каждый у своего Бога – чтобы Он дал политикам благоразумия. Других способов нет. Источник

Владимир МОЖЕГОВ, публицист: Перманентный апокалипсис, похоже, отменили, но война (гибридная, разумеется) теперь надолго.

Чётко входим в фазу новой, большой, горяче-холодной, с неизбежно сопутствующей духовной мобилизацией. Не скажу, чтобы мне это совсем уж не нравилось. Скорее, я даже доволен. Давно пора духовную мобилизацию объявлять.

Но теперь уже только – Революция сверху: диктаторские полномочия Главкому, правительство одеть в военные френчи и застегнуть на все пуговицы. Может не сразу, но в этом направлении двинемся. Источник

Валерия ИВАШКИНА, журналист: Если у вас есть неопровержимые доказательства ужасной химатаки, почему вместо полноценного удара получается какая-то шоу-программа? На вызывающую множество вопросов химатаку реагируют сомнительной эффективности авиаударом. Похоже, в военном деле тоже наступила эпоха постправды. Источник

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, писатель: Ну вот! Стоило на один вечер расслабиться – и этот рыжий клоун уже разбазаривает деньги американских налогоплательщиков в арабских пустынях.

Короче, у меня тут в новом романе есть место для злодея прошлого, вместе с Гитлером. Дональд, вы серьезно рискуете! Источник