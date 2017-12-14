Трамп нанес по Сирии «новый», «умный», «красивый» удар

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14 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 16:21  |  vz.ru
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«Удар под дых американцам» требует от России большой осторожности

Фото: Brian Snyder/Reuters
Запрет на поставку в США ракетных двигателей и отказ от американских лекарств. Это только малая часть мер, которая обсуждается сейчас в Госдуме в качестве идей для законопроекта, призванного ответить на недружественные меры Вашингтона. Все бы хорошо, да только от них способны не менее сильно пострадать и российские компании. Как же избежать подобного риска? Подробности...
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Путин знает тайну главного оружия Трампа

Твиттер Трампа – его главное оружиеФото: Jaap Arriens/ZUMA/Global Look Press
Последние заявления Дональда Трампа вызвали у многих столь сильное замешательство, что все громче звучат голоса тех, кто призывает лишить президента США возможности писать посты в Твиттере. Это более чем неразумно, ведь у американского президента в борьбе за власть и так очень мало инструментов. Подробности...
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Ночной полет над морем оказался слишком сложным для асов «Камова»

Вертолет Ка-29 зарекомендовал себя как надежная машина с простым управлениемФото: Павел Львов/РИА Новости
Летчик-испытатель фирмы Камова Виталий Лебедев, который погиб при падении Ка-29, был профессионалом высочайшего класса. На это обратил внимание известный испытатель вертолетов, комментируя трагический инцидент на испытаниях десантного корабля «Иван Грен». Что привело к падению боевого вертолета – технические проблемы, ошибки экипажа или иная причина? Подробности...
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Сирийские ПВО дали фантастический отпор США

Ключевым в отражении ракетной атаки стало использование комплексов Бук-М2Фото: Вадим Брайдов/РИА Новости
Сирийские средства ПВО перехватили 71 ракету из 103 выпущенных с самолетов и кораблей коалиции во главе с США. Такой результат без преувеличения можно назвать фантастическим. Официально перечисленные средства ПВО хоть и обладают высокими характеристиками, но их потенциал не столь широк. За счет чего сирийским ракетчикам удалось показать такой внушительный результат? И какова роль России в этом успехе? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Трамп нанес по Сирии «новый», «умный», «красивый» удар

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Если против Сирии работают качественные режиссеры, то новую «химическую атаку» мы сможем увидеть в самое ближайшее время. Если не дни, то недели. Как только подойдёт поближе авианосная группа. Быть может – под заседание Совбеза. Подробности...

Очень скоро мы услышим про «самый анонимный в мире мессенджер»

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Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
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          Трамп нанес по Сирии «новый», «умный», «красивый» удар

          Общественное мнение
          самые актуальные темы дня в блогосфере
          		 14 апреля 2018, 15:30

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          14 апреля, на рассвете, силы США, Франции и Великобритании, нанесли удар по целям в Сирийской Арабской Республике. По заявлению Министерства обороны России большинство ракет были сбиты системами ПВО Сирии. Политики, эксперты и журналисты обсуждают последствия атаки.

          Мария ЗАХАРОВА, Директор Департамента информации и печати МИД РФ: Сначала на сирийском народе испробовали «арабскую весну», потом ИГИЛ*, сейчас американские умные ракеты. По столице суверенного государства, много лет пытающегося выжить в условиях террористической агрессии, нанесён удар.

          За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности.  Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент , когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу.

          И ещё. Белый дом заявил, что уверенность в химатаке Дамаска основана на «СМИ, сообщениях о симптомах, видео и фото, а также на заслуживающей доверия информации». После этого заявления американские и остальные западные СМИ должны понимать свою ответственность в случившемся. 15 лет назад Белый дом использовал пробирку и своего Госсекретаря, теперь вместо пробирки Вашингтон использовал СМИ. Источник

          Исраэль ШАМИР,  писатель, публицист: Неужели Мария Захарова – это единственное оружие возмездия в русских закромах? Мы все довольны словами, но где дела? Где хотя бы демонстрация протеста перед американским посольством, на Пушкинской, если не на Красной? Где высылки дипломатов? Где что-нибудь? Где оппозиция, если власть молчит? Где КПРФ? Где все семь вчерашних кандидатов в президенты? Давайте встретимся на Пушкинской, что ли? Источник

          Фото: Hassan Ammar/AP/ТАСС

          Анатолий ШАРИЙ, журналист: Самые крутые ракеты в мире полетели сбивать ракеты коалиции, топить корабли, но передумали. Потому что надо быть умнее. Смиреннее. А вдруг война? Смирение и терпение. Зачем обещали? Ну, так, обещали. Давайте не вспоминать, кто там что обещал. Надо вперед смотреть. У сильных и отвечающих за слова впереди много чего интересного...Источник

          Егор ХОЛМОГОРОВ, публицист: Сирийцы сообщают, что ни одного убитого. На аэродроме Думейр из 12 атакующих ракет сбиты 12. В связи с этим люди пишущие про «демонстративное унижение России» выглядят ну по меньшей мере как глухари.

          (Желающим заявить что-то вроде: это всё героизм сирийцев, а страх американцев перед Москвой тут нипричем, рекомендую погуглить «Операция Медведка. Долина Бекаа. 1982» и узнать что такое неиллюзорный удар по ПВО. Источник

          Владимир ХРУСТАЛЕВ, военный эксперт: По мере того, как СССР все дальше уходит в историю, тем более чудесатым становится его образ.

          У них СССР такой, как рыцарь из сказок для умственно-отсталых девочек. Само собой удар по Сирии вызвал у этой публики реакцию как удар палкой по курятнику. Кудахтанье громкое и смешное.

          Эти «некрофилы» видимо забыли, что наличие баз советских и даже всяких договоров военных(!) с Египтом и Сирией не спасало их от регулярных бомбежек тем же Израилем. Забыли, что СССР вообще-то часто отрицал даже наличие своей армии и многие наши военные там бегали в местной военной форме. Источник

          Владимир СОЛОВЬЕВ, телеведущий: Почему у большинства истерящих в твиттере ноль подписчиков и тексты как под копирку? Вот-вот. Выполняют задание…Источник

          Дмитрий КУЛИКОВ, журналист, телеведущий: Атака ведь демонстрационная. Истерика обязательная часть демонстрации. Вот и работают. Некоторые по глупости, большинство в соответствии с обязанностями. Источник

          Александр ПРОЦЕНКО, блогер: Предсказуемая реакция сети. Граждане требуют возмездия.

          То есть, когда украинские вояки каждый день обстреливают русских людей на Донбассе, то «удар возмездия» по «украинским партнёрам» приходит в голову требовать уже немногим. Зато, за парочку сараев на сирийской земле, громко требуют «ответного удара» по ВС США. Подозреваю, что дело тут больше в любопытстве. Источник

          Дмитрий БЕЛИК, депутат Государственной Думы: Мы в центре Дамаска. Очень показательна реакция сирийцев на атаку.

          В центре Дамаска сейчас идет митинг, ездят машины, ходят люди с национальными флагами, поют песни, звучат слова поддержки армии и президента САР – это форма протеста против действий США. Но ни паники, ни страха нет. Работа нашей делегации не сворачивается, работа продолжается по плану. Источник

          Семен ПЕГОВ, военный корреспондент: Сколько бы ни выпустили американцы ракет по Сирии, своей цели они не достигли. Четкие попадания можно пересчитать по пальцам. Нам пока что известно только об одном. К югу от Дамаска. Томагавки либо промазали, либо сбиты. Источник

          Роман САПОНКОВ, военный корреспондент: Если сообщения о бомбардировке авиабазы Мезех и исследовательского центра на северо-западе Дамаска верны, то американцы били всего в 7,559 км и 5,133 км от постоянного расположения российских советников в Дамаске. Вот вам и «будем сбивать всё, что летит».

          Но, конечно, Министерство Обороны никогда не скажет, что Штаты долбанули рядом с нашими советниками и слава американскому ВПК, что все гайки были закручены трезвым Смитом и никакая ракета случайно к нашим не залетела. Источник

          Марин ЛЕ ПЕН, политик: Эти удары по Сирии связаны с непредсказуемыми и потенциально драматическими последствиями. Франция снова теряет возможность выступать на международной арене как независимая страна и поддерживать мировой баланс сил. Источник

          Петр АКОПОВ, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД:  Вот Трамп и нанес удар по Сирии – «новый», «умный», «красивый».

          На самом деле он выбрал самый аккуратный и формальный вариант – за полтора часа отстреляться по трем целям в Дамаске и Хомсе. Склады и химзавод, ни одна из целей не была прикрыта нашим ПВО – собственно говоря, поэтому их и выбрали.

          Трамп поставил галочку – другое дело, что его вашингтонские «друзья» ему, конечно, не дадут заработать на этом много очков. Сейчас снова пойдут заявления о договорняке с Путиным.  Старые, глупые, некрасивые – это не про удар Трампа (абсолютно игровой), а про тех, кто все эти дни пугал вас третьей мировой.

          Даже если цифры про 71 (из 103) сбитую сирийцами ракету преувеличены, понятно, что речь идёт о серьезном успехе нашего старого оружия, которым вооружено сирийское ПВО. Именно эту тему и будет отыгрывать наша пропаганда в ближайшие дни. И это правильно – а кроме того, мы устроим шум насчёт агрессии против суверенного государства. Источник

          Сергей МАРКОВ, политолог: Удар США это политическое поражение США. Нет никакой внятной политической стратегии США в Сирии. Что они добились этим ударом? Ничего, кроме презрения.

          Удар нанесен слабым Трампом, которому грозит импичмент – чтобы выглядеть сильным. Слабой непопулярной Мэй – чтобы выглядеть сильной. Слабым Макроном, которому ничего не удается – чтобы выглядеть сильным. И они опять показали свою слабость. Их агрессивность в отсутствии стратегии, притом что агрессивность опирается на явные фейки, это и есть слабость. И это падение морального авторитета Запада в целом.

          Вывод. Нам приходится иметь дело со слабыми лидерами, которые вынуждены быть агрессивными из-за кризиса внутренней политики. Источник

          Евгений ПРИМАКОВ, журналист, историк: Минутка пессимизма: если против Сирии работают качественные режиссеры, то новую «химическую атаку» мы сможем увидеть в самое ближайшее время. Если не дни, то недели.

          Думаю, как только подойдёт поближе авианосная группа. Быть может, постараются подверстать под заседание Совбеза. Британцы, напомню, объявляли о закрытии неба к югу от Кипра (там авиабаза) до 12 мая. Источник

          Николай ДОЛГАЧЕВ, журналист: Прощайте, устаревшие принципы международного права!

          Тут одно из двух. Или самолёты и корабли агрессора должны падать/идти ко дну, или этот «приём с ракетами» может использовать любая сильная страна, а жертвой может стать любая слабая. У всех крупных государств есть проблемы, которые соблазнительно решить ракетами, всегда есть по кому долбануть. В любом случае, о справедливости в международной политике говорить уже просто наивно.

          Кстати. В своё время Штаты пытались взять под контроль Вьетнам и потеряли больше четырёх тысяч самолётов и 60 тысяч солдат. После этого надолго агрессивность поубавилась. Этот опыт нужно помнить. Источник

          Захар ПРИЛЕПИН, писатель, майор армии ДНР: Вижу, что повсюду обсуждают третью мировую, то какой-то «ужас», то какой-то «позор».

          Короче, то, что происходит – это такая форма жизни. Теперь мы так будем жить. Не пока «рассосётся», а всегда. Иногда будут удачи, иногда поражения. Будут люди погибать. Будем переделывать то, что сразу не получилось.

          Это форма жизни. В том виде, в котором вы говорите о третьей мировой – её нет. А в другом виде она уже четыре года назад началась, тоже мне удивление. Надо привыкнуть и забыть про это. Самые большие новости придут к вам сами. Источник

          Дмитрий МИХАЙЛИН, медиамененджер: – Это пока не третья мировая. Третья мировая начнётся, если мы нанесём урон американцам или американцы – нам. Пока – да, это цинично: они бомбят сирийцев, а мы бомбим бармалеев. Это нельзя назвать столкновением России и НАТО.

          – Сирия – это совсем рядом с Россией. От Сочи до Алеппо расстояние меньше, чем от Москвы до Казани. И (по воздуху и морю) разделяет нас всего одна страна – Турция.

          – Россию никогда не исключат из Совета безопасности ООН, потому что без России он вообще перестанет иметь какой-либо смысл. Хотя, судя по тому, что ООН отмалчивается по поводу происходящего, смысла в ней все равно никакого.

          Фото

          Главной мишенью атаки стали гражданские и военные объекты страны, где якобы создают химическое оружие
          Главной мишенью атаки стали гражданские и военные объекты страны, где якобы создают химическое оружие
          – Я знаю, как любой человек может повлиять на происходящее. Попросить – на любом языке, каждый у своего Бога – чтобы Он дал политикам благоразумия. Других способов нет. Источник

          Владимир МОЖЕГОВ, публицист: Перманентный апокалипсис, похоже, отменили, но война (гибридная, разумеется) теперь надолго.

          Чётко входим в фазу новой, большой, горяче-холодной, с неизбежно сопутствующей духовной мобилизацией. Не скажу, чтобы мне это совсем уж не нравилось. Скорее, я даже доволен. Давно пора духовную мобилизацию объявлять.

          Но теперь уже только – Революция сверху: диктаторские полномочия Главкому, правительство одеть в военные френчи и застегнуть на все пуговицы. Может не сразу, но в этом направлении двинемся. Источник

          Валерия ИВАШКИНА, журналист: Если у вас есть неопровержимые доказательства ужасной химатаки, почему вместо полноценного удара получается какая-то шоу-программа? На вызывающую множество вопросов химатаку реагируют сомнительной эффективности авиаударом. Похоже, в военном деле тоже наступила эпоха постправды. Источник

          Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, писатель: Ну вот! Стоило на один вечер расслабиться – и этот рыжий клоун уже разбазаривает деньги американских налогоплательщиков в арабских пустынях.

          Короче, у меня тут в новом романе есть место для злодея прошлого, вместе с Гитлером. Дональд, вы серьезно рискуете! Источник

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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