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    Александр Масляков был из поколения первых

    @ Алексей Дружинин/РИА Новости

    9 сентября 2024, 08:30 Мнение

    Александр Масляков был из поколения первых

    КВН долго служил крепким объединяющим обручем ушедшей страны. И тот факт, что один из кавээнщиков оказался по иронии истории тем, кто взялся вбить в ту страну и в то единство осиновый кол, по-своему символичен.

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    Константин Эрнст, генеральный директор Первого канала: Утрата горькая и невосполнимая. Для Первого канала и для всей страны. Он был из поколения первых. Из тех, кто творил историю телевидения и без которого телевидение трудно себе представить.

    Он был всегда – и всегда был молодым.

    Его работа привела на телевидение десятки талантливых людей, которые стали большими звездами. Его знали все. И перефразируя Андрея Платонова, хочется сказать: без него народ неполный. Источник

    Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»: КВН отражал время. В том числе и тем, что на протяжении долгого периода его просто не было. Потому что время такого не предполагало. А когда стало предполагать, КВН вернулся. И потом тоже сильно менялся в такт изменениям страны (затем уже стран) и народа (народов). От изначального духа оттепели (а возник клуб тогда) он ушёл, мягко сказать, очень далеко. Но долго служил крепким объединяющим обручем ушедшей страны. И тот факт, что один из кавээнщиков оказался по иронии истории тем, кто взялся вбить в ту страну и в то единство осиновый кол, по-своему символичен.

    Александр Масляков казался вечным. Не только как отец КВН, но и как автор и вдохновитель множества популярных молодёжных программ 1970-х-1980-х годов. Тоже по-своему отражавших эпоху. Эпоха кончилась. Источник

    Михаил Галустян, актер: Александр Васильевич, спасибо за все, что вы сделали для меня, для КВН, для юмора. Скольким молодым дарованиям вы дали дорогу в большой мир. Большое количество выходцев из вашей школы сейчас занимают лидирующие позиции в российском телевидении, кино и шоу-бизнесе. Ушел из жизни великий человек, легенда. Источник

    Дмитрий Михайлин, журналист: Нельзя не отметить, что КВН и Масляков ушли из жизни почти синхронно. КВН чуть раньше.

    КВН был органичен времени – начиная с «оттепели», потом Перестройка, потом бурные 90-е, а вот этому, текущему, времени он органичным быть перестал. Как минимум, лет десять назад. Юмор – в том числе благодаря Маслякову и КВН – стал индустрией, и в нем нет места любителям. 

    Задаваться вопросом – что теперь будет с КВН – бессмысленно: он кончился. И вряд ли когда-нибудь возродится. Источник

    Юрий Васильев, журналист: Бог ему судья. Плохо, что люди оплошали спросить. И за Володимира, и за Танюську, и за Слепакуську, и за прочего Шаца, и тысячи их.

    Ну да что уж теперь. Источник

    Игорь Караулов, поэт: В сущности, если бы не было Маслякова, то не было бы и Зеленского. Так что вечная память, конечно, но с оговоркой. Источник

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