Как КВН влиял на политику

Сейчас много будут говорить правильных слов о роли Маслякова и КВН и даже политическом весе программы.



Думается, что феномен влияния КВН на политику и попытки использовать его для политических целей еще будут проанализированы историками, социологами и политологами.

Но если пойти по вершкам, то ряд шуток, прозвучавших в эфире программы, действительно оказали влияние на массовом восприятии политпроцессов. Они становились мемами, их обсуждали и т. д.

По-моему, самой сильной политической шуткой на площадке КВН была шутка 1988 года «Партия, дай порулить».

Помню какую реакцию она вызвала у «работников идеологического фронта» на среднем и низовом уровне. «Все, сливают партию!», сказал тогда один райкомовец.

Вот вам и «дорогая передача» …

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