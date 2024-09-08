Скончался бессменный ведущий КВН Александр Масляков

Съемки телеперадачи "А ну-ка, девушки!", выходившей в эфир по Центральному телевидению (ЦТ) Гостелерадио СССР (ныне - 1-й канал) с 1970 г. по 1987 г. Ведущий передачи - Александр Масляков (справа). (фото: Марина Юрченко/РИА Новости)

Москва. 26 января 2017. Президент России Владимир Путин и ведущий, президент Международного союза КВН, глава творческого объединения "АМИК" Александр Масляков (слева направо), награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, во время церемонии вручения государственных наград в Кремле. (фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС)

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