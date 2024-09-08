Ряд шуток, прозвучавших в эфире программы, действительно оказали влияние на массовое восприятие политпроцессов. По-моему, самой сильной политической шуткой на площадке КВН была шутка 1988 года «Партия, дай порулить».4 комментария
Скончался бессменный ведущий КВН Александр Масляков
Легендарный телеведущий Александр Масляков скончался на 83-м году жизни. «Ушел из жизни великий человек, великий художник, великий создатель программ, не только КВН», соболезнуют его друзья и коллеги. (фото: )
Телевизионная юмористическая игра "КВН" (Клуб веселых и находчивых). В центре ведущий Александр Масляков. Вопросы капитанам задают ведущие телевизионных программ Владимир Адольфович Шнейдеров ("Клуб кинопутешественников"), ведущая программы "Музыкальный киоск" Элеонора Беляева и диктор ЦТ, телеведущая детских программ Валентина Леонтьева справа). (фото: )
Москва. 26 января 2017. Президент России Владимир Путин и ведущий, президент Международного союза КВН, глава творческого объединения "АМИК" Александр Масляков (слева направо), награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, во время церемонии вручения государственных наград в Кремле. (фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС)
Съемки телеперадачи "А ну-ка, девушки!", выходившей в эфир по Центральному телевидению (ЦТ) Гостелерадио СССР (ныне - 1-й канал) с 1970 г. по 1987 г. Ведущий передачи - Александр Масляков (справа). (фото: Марина Юрченко/РИА Новости)