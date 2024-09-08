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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Как КВН влиял на политику

    Ряд шуток, прозвучавших в эфире программы, действительно оказали влияние на массовое восприятие политпроцессов. По-моему, самой сильной политической шуткой на площадке КВН была шутка 1988 года «Партия, дай порулить».

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов У оспы обезьян есть одна неприятная для биотеха особенность

    Хорошо, что натуральную оспу искоренили во времена, когда все эти прекрасные люди были детьми, а государства умели разделять реальные угрозы.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Второе освобождение Донбасса

    Красноармейск может сыграть ту же роль в освобождении Донбасса, которую Таганрог сыграл в 1943 году – конечно, с учетом нынешних реалий. В 2024 году битвы на донбасской и курской земле снова оказались взаимосвязанными.

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    8 сентября 2024, 23:10 • Фоторепортаж

    Скончался бессменный ведущий КВН Александр Масляков

    Легендарный телеведущий Александр Масляков скончался на 83-м году жизни. «Ушел из жизни великий человек, великий художник, великий создатель программ, не только КВН», соболезнуют его друзья и коллеги. (фото: )

    Телевизионная юмористическая игра "КВН" (Клуб веселых и находчивых). В центре ведущий Александр Масляков. Вопросы капитанам задают ведущие телевизионных программ Владимир Адольфович Шнейдеров ("Клуб кинопутешественников"), ведущая программы "Музыкальный киоск" Элеонора Беляева и диктор ЦТ, телеведущая детских программ Валентина Леонтьева справа). (фото: )

    Москва. 26 января 2017. Президент России Владимир Путин и ведущий, президент Международного союза КВН, глава творческого объединения "АМИК" Александр Масляков (слева направо), награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, во время церемонии вручения государственных наград в Кремле. (фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС)

    Съемки телеперадачи "А ну-ка, девушки!", выходившей в эфир по Центральному телевидению (ЦТ) Гостелерадио СССР (ныне - 1-й канал) с 1970 г. по 1987 г. Ведущий передачи - Александр Масляков (справа). (фото: Марина Юрченко/РИА Новости)

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    Новое соглашение на строительство рыболовецких судов подписано в ходе Восточного экономического форума. Это стало еще одним примером масштабного обновления рыболовецкого флота – несмотря на санкции и сложности в отечественном судостроении. Происходящее имеет значение не только для рыбаков и верфей, но и в целом для продовольственного суверенитета страны. Подробности

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    Шутка Путина о Харрис вызвала в Белом доме неподдельный страх

    В США вновь заговорили о попытке России вмешаться в американские выборы. На этот раз причиной стала шутка Владимира Путина о российской «поддержке» Камалы Харрис по рекомендации Джо Байдена. Американские СМИ снова пишут о «руке Москвы», а Дональд Трамп заявил, что высказывание российского лидера поставило его в замешательство. По мнению экспертов, американская реакция на слова российского президента имеет простое объяснение. Подробности

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    Перспективу украинской ПВО Запад обнаружил в С-300

    Дефицит советских комплексов ПВО и дороговизна западных аналогов вынудили Вашингтон искать новые способы поддержки ВСУ. По сообщениям Пентагона, США вместе с Европой и Украиной начинают разработку замены ЗРК С-300 и авиационных ракет Р-27. В чем заключается особенность подобной работы и в какие сроки она может быть выполнена? Подробности

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    Новый глава МИД Украины силен своей особенной наглостью

    Смена министра иностранных дел понадобилась киевскому режиму для нескольких целей, среди которых – укрепление личной власти Владимира Зеленского и необходимость более агрессивного лоббирования военных поставок для Украины. В этом плане Андрей Сибига стал идеальным кандидатом: особенная наглость сочетается в нем с особенной русофобией. Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Шутка Путина про Харрис наделала шороху

      «Не понимаю, оскорблен ли я, или он, наоборот, оказал мне услугу». Такими словами кандидат в президенты США Дональд Трамп прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что фаворитом России является Камала Харрис с ее заразительным смехом.

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    • Зеленский предложил с помощью оружия закончить войну этой осенью

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

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