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    Чему нас учит успех Овечкина

    @ Kostas Lymperopoulos/Zuma/ТАСС

    7 апреля 2025, 11:00 Мнение

    Чему нас учит успех Овечкина

    Феномен Александра Овечкина в том, что он, добившись мирового успеха, не перестал быть русским. Не включил режим отмены, как это сделали за последние годы многие спортсмены. И в этом тоже показал такт и выдержку.

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    Алексей ЧЕСНАКОВ, политолог: «Русские, мы сделали это!». Такой фразой Овечкин завершил свою речь после рекордной шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ.

    Вашингтон в ожидании.

    Теперь Трампу придется как-то отметить Овечкина. Источник

    Игорь КАРАУЛОВ, поэт, публицист: Хоккей – это единственный вид спорта, который я в детстве действительно любил. Сегодня я не знаю, кто главный бомбардир в КХЛ. И если бы это был Овечкин, мало кому в стране было бы дело до Овечкина. Чтобы стать знаменитым в хоккее, надо уехать в Америку. Поможет ли Овечкин сделать наш хоккей снова великим? Посмотрим. Источник

    Мария СЕРГЕЕВА, политконсультант: Чему нас учит кейс с Овечкиным?

    Во-первых, когда вы являетесь великой цивилизацией, вписанной в мировую историю и культуру, вас невозможно отменить.

    Во-вторых, весь банк забирают не те, кто ситуативно отрекается от своей страны и народа. (И где сейчас эти селебрити? Стали ли они богаче, счастливей, популярней?). А те, кто не отрекается и не боится говорить, что они – русские. Александр Овечкин и Юра Борисов не дадут соврать. Источник

    Сергей СТАРОВОЙТОВ, политолог: Феномен Александра Овечкина еще и в том, что он, добившись мирового успеха, не перестал быть русским. Не включил режим отмены, как это сделали за последние годы многие спортсмены. И в этом тоже показал такт и выдержку.

    Но сейчас интересно другое. Сегодня Овечкин, в свои 39 лет, имеет абсолютную мировую славу – известность, умноженную на моральный авторитет великого спортсмена. Это огромный символический капитал. Как он им распорядится и во что конвертирует – в политику, бизнес, шоу-бизнес, – очень интересный вопрос, ответ на который мы узнаем через пару лет. Источник

    Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны»: Кстати, в ролике из раздевалки за спиной Овечкина висит Икона Божией Матери «Нерушимая стена». Сам Овечкин давно пришел к Богу, является верующим православным христианином, и Господь щедро дарует ему победы. Источник

    Телеграм-канал «Старше Эдды»: Гол Овечкина, побившего рекорд НХЛ по забитым шайбам, стоявший с 1999 года, имеет для нас прямое значение в текущем противостоянии с НАТО. Это успех выдающегося русского спортсмена и отличного человека, сделавшего многое для России и способного сделать еще больше. Это та самая мягкая сила и продвижение культуры, чем всегда были сильны наши враги, чего не хватало нам. И когда рекорд НХЛ бьет русский, надо понимать, что бьет он его в канадско-американской лиге…

    А то, что война продолжается, мы все знаем. Но вести ее, когда хорошие русские люди побеждают не только на поле боя, как-то легче. Источник

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