Эксперты оценили «русскую» реакцию Гретцки на рекорд Овечкина

Tекст: Ольга Иванова

Политолог Илья Ухов в своем Telegram-канале отметил, как характерно отреагировал Уэйн Гретцки на успех Александра Овечкина. Видео, где Гретцки заявляет, что его дедушка был русским и он рад за Овечкина, разошлось по сети. По мнению Ухова, признание в русских корнях на Западе недавно было табу, но победы русских меняют отношение к ним.

«Характерное такое признание, знаковое. Еще недавно признаться на Западе и в Штатах конкретно о том, что у тебя русские корни, и вообще ты гордишься тем, что русский хоккеист вошел в элиту НХЛ – было табу. Все русское «кэнселилось», русское искусство, наука, любые достижения отменялись и переписывались», – написал он.

Ухов подчеркнул, что успехи, как в случае с Овечкиным, показывают, что любят и ценят не тех, кто извиняется или подстраивается, а тех, кто проявляет силу духа и уверенность. Он добавил, что победы в спорте, науке, экономике и защита своих ценностей дают русским чувство победы и вызывают желание присоединиться.

«Русские, если хотите, чтобы вас любили – побеждайте, идите к новым вершинам, творите в науке, искусстве, спорте, на поле боя. Наши победы на полях СВО и в экономическом противостоянии с глобалистами, наша твердая защита собственных ценностей, своей истории и нашей исторической памяти – все это в комплексе, а не только Овечкин, дает русским справедливое ощущение победы», – добавил Ухов.

Писатель Роман Антоновский в своем Telegram-канале согласен с тем, что русских начинают уважать за победы. Он отметил, что после успеха России в СВО и на санкционной арене с Западом, отношение к русским изменилось. Антоновский приводит примеры, как православие привлекает новых прихожан, а популярные личности, такие как польская блогерша Susje, начинают интересоваться русской культурой.

Антоновский также упомянул, что на Западе еще недавно пытались отменить русскую культуру, но сегодня, когда Россия побеждает, отношение меняется. Он считает, что русских будут уважать только за силу и несгибаемость, и необходимо стоять на своем до конца.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Овечкин догнал Уэйна Гретцки по числу забитых шайб в НХЛ, достигнув отметки в 894 гола, и был признан первой звездой игрового дня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что кремль внимательно следит за достижениями Овечкина и активно поддерживает его в спортивных успехах. В то же время, Уэйн Гретцки признался, что его дед был бы рад узнать, что достижение его внука превзошел Александр Овечкин.