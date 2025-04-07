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Американское посольство поздравило Овечкина с рекордом НХЛ
Посольство США в России поздравило Овечкина с рекордом в НХЛ
Американское посольство в Москве поздравило Александра Овечкина с новым рекордом в НХЛ, подчеркнув, что хоккей сближает Россию и США, и отметило его значимость для болельщиков обеих стран.
Посольство США в России в своем Telegram-канале выразило поздравления россиянину Александру Овечкину, капитану хоккейного клуба «Вашингтон».
«Вчера Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ, забив свой 895-й гол и превзойдя рекорд великого Уэйна Гретцки. Это достижение – гордость для болельщиков наших стран и одновременно часть богатого наследия североамериканского хоккея», – говорится в сообщении американского посольства.
В посольстве отметили, что хоккей давно стал мостом между Россией и США. Дипломаты подчеркнули важность российского вклада в НХЛ и влияние американских тренеров на развитие хоккея как вида спорта. «Российские игроки блистали в НХЛ десятилетиями, а американские тренеры и клубы вдохновляли новых звезд на рекорды», – указали в дипмиссии.
Дипломаты также выразили радость по поводу не только рекорда Овечкина, но и значимости спорта как средства для взаимопонимания. Они пожелали Александру Овечкину дальнейших успехов в карьере.
В воскресенье, в матче против «Нью-Йорк Айлендерс», российский хоккеист забросил шайбу, которая сделала его абсолютным рекордсменом НХЛ по числу голов, обойдя Уэйна Гретцки с 895 забитыми шайбами на счету.
Предстаитель МИД Мария Захарова прокомментировала достижение Александра Овечкина.
Нападающий и капитан «Вашингтона», стал единственной звездой игрового дня НХЛ, забив 895-й гол и установив новый рекорд регулярных чемпионатов, обойдя канадца Уэйна Гретцки.
Сам Гретцки заявил, что подарит Александру Овечкину машину, если тот достигнет 900 шайб в НХЛ.